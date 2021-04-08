Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ

Не все в Украине поддерживают медреформу - есть люди, которым хочется старой жизни.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Недовольство изменениями часто вызвано неготовностью принять новые прозрачные правила. Есть люди, которым хочется старой жизни. Например, я ежедневно общаюсь с главными врачами, с руководителями клиник, – среди них много тех, кто не хочет меняться", – сказал он.



Нардеп привел пример с руководителем одного из онкологических диспансеров.

"К ним в клинику приехал иностранный инвестор, который готов купить для клиники линейный ускоритель и заключить договор о концессии. Но руководитель клиники отказывается: "Мы лучше будем лечить кобальтовой пушкой, но зато это будет наше оборудование, а не инвестора". И его не смущает, что кобальтовая пушка несет очень много осложнений. У него одно объяснение: я должен быть хозяином. Когда у главврача появится понимание, что его основная задача – лечить пациента, а не быть хозяином оборудования, тогда что-то изменится в здравоохранении", – объяснил Радуцкий.



Он считает, что инвесторы украинской медицине нужны в связи с тем, что на нее необходимо выделять 8–9% ВВП, а законом предусмотрено 5%.



"Если есть возможность перевести эти расходы на инвестора, то нужно такие шансы реализовывать. Кстати, это только наши главные врачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.)", – подчеркнул Радуцкий.