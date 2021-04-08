Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ
Не все в Украине поддерживают медреформу - есть люди, которым хочется старой жизни.
Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.
"Недовольство изменениями часто вызвано неготовностью принять новые прозрачные правила. Есть люди, которым хочется старой жизни. Например, я ежедневно общаюсь с главными врачами, с руководителями клиник, – среди них много тех, кто не хочет меняться", – сказал он.
Нардеп привел пример с руководителем одного из онкологических диспансеров.
"К ним в клинику приехал иностранный инвестор, который готов купить для клиники линейный ускоритель и заключить договор о концессии. Но руководитель клиники отказывается: "Мы лучше будем лечить кобальтовой пушкой, но зато это будет наше оборудование, а не инвестора". И его не смущает, что кобальтовая пушка несет очень много осложнений. У него одно объяснение: я должен быть хозяином. Когда у главврача появится понимание, что его основная задача – лечить пациента, а не быть хозяином оборудования, тогда что-то изменится в здравоохранении", – объяснил Радуцкий.
Он считает, что инвесторы украинской медицине нужны в связи с тем, что на нее необходимо выделять 8–9% ВВП, а законом предусмотрено 5%.
"Если есть возможность перевести эти расходы на инвестора, то нужно такие шансы реализовывать. Кстати, это только наши главные врачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.)", – подчеркнул Радуцкий.
Гроші йдуть по кишенях.
Та завдяки ср.чу, який влаштував якийсь тупорилий дятел зі "слуг", "мудрий" нарід так і не отримав дихальні апарати.
Скількох не вдялося врятувати, через цього пліснявого утирка?
государствоглав.врачи занимаются бизнесом на ресурсах им дарованным, частник - всегда враг
Головне вчасно потім звалити із України !
С каких пор государственные больницы у нас стали частными прибыльным организациями?
Реформа плохая, а что делает Степанов ещё хуже.
Коммерческая медицина это оплата не только врачу в карман, это оплата за КОЙКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, за постановку капельницы, за КАЖДУЮ ПРОЦЕДУРУ!!!!
После инсультов, хронических болезней, переломов итд восстановление долгое и никто себе не сможет у нас позволить комплексного лечения!!!!
В бедных городах никто себе не сможет оплачивать страховку, её по факту только на аспирин хватает, если зп маленькая, соответственно больницы будут закрывать, а конечные места сокращать.
Страховая медицина очень плохое решение при инфекционных болезнях, эпидемия и тубике что и показал коллапс в ЕС!!!
А СЕМЕЙНИК ЭТО РАЗНОСЧИК БОЛЕЗНЕЙ, ОСОБЕННО, В ЭПИДЕМИЮ!!!!!
ТЕПЕРЬ ДИАБЕТИКАМ И БОЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ ПРОСТО НЕ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ МИНУЯ СЕМЕЙНОГО, А ТАМ КОВИДНЫЕ, ТУБЕРКУЛЕЩНИКИ БОЛЬНЫЕ КРАСНУХОЙ!!!!
Те кто за страховую медицину, те кто за супрун просто не понимают о чем пишут.
Когда мы продали гос больницы напомните мне? С каких пор они теперь коммерческие организации?