РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10926 посетителей онлайн
Новости
4 540 33

Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ

Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ

Не все в Украине поддерживают медреформу - есть люди, которым хочется старой жизни.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Недовольство изменениями часто вызвано неготовностью принять новые прозрачные правила. Есть люди, которым хочется старой жизни. Например, я ежедневно общаюсь с главными врачами, с руководителями клиник, – среди них много тех, кто не хочет меняться", – сказал он.

Нардеп привел пример с руководителем одного из онкологических диспансеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий о паспорте вакцинации: "Скорее всего, это будет какой-то электронный документ"

"К ним в клинику приехал иностранный инвестор, который готов купить для клиники линейный ускоритель и заключить договор о концессии. Но руководитель клиники отказывается: "Мы лучше будем лечить кобальтовой пушкой, но зато это будет наше оборудование, а не инвестора". И его не смущает, что кобальтовая пушка несет очень много осложнений. У него одно объяснение: я должен быть хозяином. Когда у главврача появится понимание, что его основная задача – лечить пациента, а не быть хозяином оборудования, тогда что-то изменится в здравоохранении", – объяснил Радуцкий.

Он считает, что инвесторы украинской медицине нужны в связи с тем, что на нее необходимо выделять 8–9% ВВП, а законом предусмотрено 5%.

"Если есть возможность перевести эти расходы на инвестора, то нужно такие шансы реализовывать. Кстати, это только наши главные врачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. -  Ред.)", – подчеркнул Радуцкий.

Автор: 

здравоохранение (332) медицина (2539) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) Радуцкий Михаил (288) медреформа (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Уляни немає - реформа буксує...
Гроші йдуть по кишенях.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:57 Ответить
+15
получается, шо Супрун, все делала правильно - а подлец клоун все врал - не удивлён ,НО ЕМУ НАДО БЫЛО ОБМАНУТЬ 73% НАСЕЛЕНИЯ - шоб победить на выборах
показать весь комментарий
08.04.2021 09:58 Ответить
+11
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 2783
показать весь комментарий
08.04.2021 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да неужели? И это зеленые воры называют реформой? А вы сами попробуйте лечиться на ваши деньги. А мы посмотрим на этот цирк.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:56 Ответить
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 2783
показать весь комментарий
08.04.2021 10:10 Ответить
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 7216
показать весь комментарий
08.04.2021 10:11 Ответить
этот вверху--- тот еще сказочный идиот....
показать весь комментарий
08.04.2021 10:59 Ответить
реформа была остановлена в апреле 2019, не успев перейти даже на второй этап. Всё что успели сделать - семейную медицину, реформировать первичную диагностику и прием.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:39 Ответить
примерно как с нацполицией и Экой Згуладзе, кстати.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:40 Ответить
Уляни немає - реформа буксує...
Гроші йдуть по кишенях.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:57 Ответить
Радуцкий о медреформе: Это только наши главврачи кричат, что неправильно посчитаны тарифы и мало денег, а инвесторов устраивает стоимость пакета от НСЗУ - Цензор.НЕТ 9831
показать весь комментарий
08.04.2021 10:12 Ответить
Радуцький про медреформу: Це тільки наші головні лікарі кричать, що неправильно пораховані тарифи і мало грошей, а інвесторів влаштовує вартість пакету від НСЗУ - Цензор.НЕТ 588
показать весь комментарий
08.04.2021 10:50 Ответить
получается, шо Супрун, все делала правильно - а подлец клоун все врал - не удивлён ,НО ЕМУ НАДО БЫЛО ОБМАНУТЬ 73% НАСЕЛЕНИЯ - шоб победить на выборах
показать весь комментарий
08.04.2021 09:58 Ответить
Впевнений, Супрун на цей час провакцинувала б половину українців пфайзером ніяких би проблем з вакциною не було б. і зберегла б тисячі ураїнських життів... але кому про це говорити? 73 % пожрателям и поржателям? їх тупизна цього не здатна розуміти.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:40 Ответить
Згадайте, як Супрун, звернулась до Маска за допомогою для України, вже не будучи міністром.
Та завдяки ср.чу, який влаштував якийсь тупорилий дятел зі "слуг", "мудрий" нарід так і не отримав дихальні апарати.
Скількох не вдялося врятувати, через цього пліснявого утирка?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:01 Ответить
сколько эта падла naварила na продажe масок из гос рeзeрва во врeмя шуxeра....- и xэр посадят...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:58 Ответить
главрвачии смотрят на реформу через призму собственных карманов... качество лечения пациентов их мало интересует, сами пациенты для них - дойные коровы... потому инвесторов они не подпускают на пушечный выстрел. все хотят загрести сами, но без качества лечения.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:05 Ответить
главврачи онко, это вообще серьезная богатыревская мафия
показать весь комментарий
08.04.2021 11:36 Ответить
Ясный пень. Главврач берет деньги за работу своего оборудования. Зачем ему чужое новое оборудование если его старое не плохо его кормит? Медицина - это бизнес, как и религия.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:16 Ответить
он пол года назад рассказывал о том, что цена должна отличаться от цен частных клиник на 20-30 процентов (доход владельца таким он обрисовал). но тут денег слуги на медицину в пандемию не нашли и риторика поменялась.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:18 Ответить
Читаєш публікацію в Інтернеті чи дивишся телерепортажі і дивуєшся, чому насправді відбувається не так. COVID переносить в паралельну реальність: в лікарню в своєму місті в так звану "опорну" лікарню з двостороннім запаленням легенів під кисневий апарат без телефонного права не приймають, лікарство приходиться купувати за рецептами написаними на маленькому листочку, ніде не зареєстрованому. Вартість лікарства зросла до 20,0 тис грн, а все лікування до 50,0 тис грн. Тому кошти на лікування збирають всім селом.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:21 Ответить
Оно так в любой отрасли. Пока государство глав.врачи занимаются бизнесом на ресурсах им дарованным, частник - всегда враг
показать весь комментарий
08.04.2021 10:23 Ответить
Это совок, который до сих пор невычищен...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:35 Ответить
Совок - прежде всего гос.собственность на средства производства. А в медицине народ хочет видеть именно это. Увы
показать весь комментарий
08.04.2021 11:45 Ответить
Читаєш публікацію в Інтернеті чи дивишся телерепортажі і дивуєшся, чому насправді відбувається не так. COVID переносить в паралельну реальність: в лікарню в своєму місті в так звану "опорну" лікарню з двостороннім запаленням легенів під кисневий апарат без телефонного права не приймають, лікарство приходиться купувати за рецептами написаними на маленькому листочку, ніде не зареєстрованому. Вартість лікарства зросла до 20,0 тис грн, а все лікування до 50,0 тис грн. Тому кошти на лікування збирають всім селом.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:23 Ответить
В который раз убеждаюсь, что все эти визги журналшлюх по поводу "доктора смерть" - были чистой воды выдумками пропагандонов для одурачивания лохов 73%. Уляна Супрун все делала правильно, выстраивала из руин медицину без взяток и коррупции с доступными услугами, вот поэтому ее и ненавидела вся эта коррупционная мед мафия богатыревско-радуцких-степашкиных, которые все эти годы сидели без грязного кэша заработанного на крови украинцев.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:28 Ответить
половина этих визгов, если не больше, изначально шла от пригожинских кремлеботов
показать весь комментарий
08.04.2021 11:27 Ответить
Брехня чистої води, якщо радіонуклідні дослідження будуть оцінюватися так, як пораховано досі, то скоро всі відділення радіонуклідної діагностики здохнуть.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:37 Ответить
"К ним в клинику приехал иностранный инвестор, который готов купить для клиники линейный ускоритель и заключить договор о концессии. Крадуцкие привезут Вам за деньги госбюджета китайские линейные ускорители ,создав иностранные инвестиционные фирмы прокладки,и украинские врачи должны будут для таких крадуцких зарабатывать монету а сами сосать лапу
показать весь комментарий
08.04.2021 11:02 Ответить
Ну а какого хрена вы сделали своей дибильной реформой из главрачей хозяев больниц? Они и раньше борзые были , а сейчас вообще страх потеряли! К медколлективу как к рабам относятся!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:12 Ответить
они ими всегда и были. реформа была нацелена это изменить, поэтому, реформу при новой власти по-быстренькому свернули при наступлении власти коломойского
показать весь комментарий
08.04.2021 11:30 Ответить
Крадуцький і зебанда крадуть по- новому , а на людей їм на@рати !
Головне вчасно потім звалити із України !
показать весь комментарий
08.04.2021 11:12 Ответить
Теперь главрачи решают сколько платить себе , а сколько медколлективу - это ж бред коррупционный!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:15 Ответить
теперь? Всегда и решали. "Деньги идут за пациентом" это была идея Ульяны, которую зебилы успешно свернули.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:31 Ответить
Договор концессии все это ж не бесплатно, а как клиника сможет это окупить и какую цену за услуги выставить, чтобы отдать? А чем клиника будет расплачиваться если не отдаст долг?

С каких пор государственные больницы у нас стали частными прибыльным организациями?

Реформа плохая, а что делает Степанов ещё хуже.

Коммерческая медицина это оплата не только врачу в карман, это оплата за КОЙКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, за постановку капельницы, за КАЖДУЮ ПРОЦЕДУРУ!!!!

После инсультов, хронических болезней, переломов итд восстановление долгое и никто себе не сможет у нас позволить комплексного лечения!!!!

В бедных городах никто себе не сможет оплачивать страховку, её по факту только на аспирин хватает, если зп маленькая, соответственно больницы будут закрывать, а конечные места сокращать.

Страховая медицина очень плохое решение при инфекционных болезнях, эпидемия и тубике что и показал коллапс в ЕС!!!

А СЕМЕЙНИК ЭТО РАЗНОСЧИК БОЛЕЗНЕЙ, ОСОБЕННО, В ЭПИДЕМИЮ!!!!!

ТЕПЕРЬ ДИАБЕТИКАМ И БОЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ ПРОСТО НЕ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ МИНУЯ СЕМЕЙНОГО, А ТАМ КОВИДНЫЕ, ТУБЕРКУЛЕЩНИКИ БОЛЬНЫЕ КРАСНУХОЙ!!!!

Те кто за страховую медицину, те кто за супрун просто не понимают о чем пишут.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
Хорошей медицины в бедной стране за деньги не получится больницы будут только закрывать, а больные умирать как в Африке, начинается все с экономики, а делать тотально платную медицину в бедной стране преступление.

Когда мы продали гос больницы напомните мне? С каких пор они теперь коммерческие организации?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:26 Ответить
 
 