Отказался закупать российскую вакцину "Спутник V": в Чехии уволили уже третьего за время пандемии министра здравоохранения

Отказался закупать российскую вакцину

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны уволен за отказ поддержать усилия по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Politico.

Его заменит Петр Аренбергер, директор Факультетской больницы в Праге, который станет уже четвертым министром здравоохранения страны с начала эпидемии коронавируса. Блатны стал главой Минздрава только в октябре, после того как его предшественник Роман Примула был уличен в нарушении правил изоляции.

В марте президент Милош Земан призывал к увольнению Блатны за его отказ использовать российскую вакцину без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, но премьер-министр Андрей Бабиш тогда отклонил это требование.

Чешский президент, известный близкими к Кремлю взглядами, был активным сторонником вакцины "Спутник V", которая не была одобрен EMA или чешским регулятором SÚKL.

Согласно последним данным, в Чешской Республике зарегистрирован самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

В начале марта стало известно, что правящая коалиция Чехии, премьер-министр Андрей Бабиш и даже оппозиция раскритиковали и отвергли требования президента Милоша Земана уволить министра здравоохранения за несогласие начать использовать российскую вакцину "Спутник V".

Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС. В стране проживает около 11 миллионов человек. Осенью прошлого года там начался резкий рост случаев COVID-19. По последним данным, с начала пандемии в Чехии выявлено более полутора миллионов случаев коронавируса. Умерли более 27 тысяч человек. Уровень смертности в Чехии — один из самых высоких в мире. Правительство страны официально обратилось к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой принять десятки больных коронавирусом пациентов.

В Европе "Спутник V" самостоятельно используют Венгрия и Словакия. В Словакии использование российского препарата вызвало политический кризис. Премьер страны Игорь Матович ушел в отставку.

Возможность закупки "Спутника V" рассматривает Австрия. Об этом в конце марта заявил канцлер Себастьян Курц. Германия заявляла о готовности применять российскую вакцину после одобрения в ЕС.

Топ комментарии
+15
Надеюсь Земан первым вакцинируется российской "вакциной"...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:00 Ответить
+7
Ага. А в Доминике Корону успешно лечат средством от глистов для крупного рогатого скота.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
+6
кацапский "спутник Х" подтвержденной пользы еще не принес, зато нанес вреда репутации стран и людей уже будь здоров сколько.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
Степашка ржет?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:58 Ответить
Надеюсь Земан первым вакцинируется российской "вакциной"...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:00 Ответить
Он уже давно укушен "узким миром".
показать весь комментарий
08.04.2021 10:13 Ответить
Бавария подпишет предварительное соглашение о закупке вакцины Спутник

https://www.politico.eu/article/bavaria-russia-sputnik-coronavirus-vaccine/
показать весь комментарий
08.04.2021 10:01 Ответить
Ага. А в Доминике Корону успешно лечат средством от глистов для крупного рогатого скота.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
Баварцам расскажи это
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
Доминиканцам расскажи. Таких "сенсаций" на инфопомойках по кацрублю ведро.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:06 Ответить
Стоит дальше заголовка читать хоть иногда.

Если Sputnik будет одобрен в Европе...



А он никогда не будет одобрен в Европе. Если уж ЕС с Астразенекой в лужу сел, то про Спутник и говорить нечего.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:09 Ответить
кацапский "спутник Х" подтвержденной пользы еще не принес, зато нанес вреда репутации стран и людей уже будь здоров сколько.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
Да Чехия уже давно субъект *********! Как вообще допустили такое в Евросоюзе не понятно.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:06 Ответить
Так Німеччина й Франція такі ж.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:33 Ответить
К счастью нет. Часто в медиа цитируют придурка земана, но надо понимать, что политику государства в Чехии ведёт правительство, а то ведёт проевропейский курс и поддерживает Украину.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:55 Ответить
К несчастью, да. Придурка земана настойчиво избирает умный чешский нарид(с)
показать весь комментарий
08.04.2021 14:32 Ответить
Люди турбуються про життя і здоров' громадян, а не якісь там політичні амбіції!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:06 Ответить
😂🌷🌷
показать весь комментарий
08.04.2021 10:10 Ответить
И поэтому закупают непроверенный шмурдяк, не прошедший даже минимальных испытаний у врага?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:11 Ответить
ну кому ***** враг, а кому, земану например, и друг.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:34 Ответить
от чего первая жена умерла?
-Грибков поела.
А вторая ?
-Грибков поела
А третья?
-Не захотела грибки есть
показать весь комментарий
08.04.2021 10:09 Ответить
Старый п-рдун Земан ( президент Чехии) "лютует", ведь так хочется угодить Путинило.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:11 Ответить
Чем отличается рюсский мир на Дамбассе и мавзолейного фашизма в Белоруси?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:18 Ответить
Если немного погуглить, то на первой же странице видно, что на https://www.politico.eu/article/czech-republic-health-minister-jan-blatny-fired-sputnik-coronavirus-vaccine/ Politico постоянно ссылаются инфопомойки РФ

https://ria.ru/ https://ria.ru
https://www.google.com/search?q=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&rlz=1C1GCEA_enUA912UA915&oq=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&aqs=chrome..69i57.5705j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA912UA915&sxsrf=ALeKk02GxbHPdhcr2ePBsCycM_-ENdyqCA:1617866003214&q=related:https://ria.ru/+Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&sa=X&ved=2ahUKEwj2janDjO7vAhXpiIsKHQl4AzgQHzAIegQIDBAG
https://www.kommersant.ru/
https://www.kommersant.ru
https://www.google.com/search?q=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&rlz=1C1GCEA_enUA912UA915&oq=Politico+%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&aqs=chrome..69i57.5705j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f7IMIxNTnZYJ:https://www.kommersant.ru/+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://www.kommersant.ru/&prev=search&pto=aue https://regnum.ru/news/3161713.html
https://regnum.ru https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69494489/
https://www.fontanka.ru
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69494489/ https://inosmi.ru/politic/20210312/249314350.html
https://inosmi.ru/politic/20210312/249314350.html https://inosmi.ru
https://rossaprimavera.ru/news/1fef48d8
https://rossaprimavera.ru/news/1fef48d8 https://rossaprimavera.ru
https://tass.ru/ekonomika/11086151
https://tass.ru/ekonomika/11086151 https://tass.ru
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml https://www.gazeta.ru
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml и пр.
И вот нафига постить в новостях кацапские вбросы?
Больше чем уверен, что увольнение министра в Чехии никак не связано со Спутником.

https://ria.ru/
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69494489/
https://inosmi.ru/politic/20210312/249314350.html
https://rossaprimavera.ru/news/1fef48d8
https://tass.ru/ekonomika/11086151
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml





показать весь комментарий
08.04.2021 10:19 Ответить
Фуформицин Путлера это вам не Полоний и Новичок
показать весь комментарий
08.04.2021 10:20 Ответить
Вывели новый ,особый вид гриппа и назвали КороновиRUS а маски и прочая пурга то уже вторично...,чисто бизнес,ничего личного...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:23 Ответить
Надеюсь репоеды посдыхают от своей вакцины
показать весь комментарий
08.04.2021 10:24 Ответить
"в Чехии уволили уже третьего за время пандемии министра здравоохранения" - а херург Степанов курточки по 620000 покупает и ему даже не стыдно.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:26 Ответить
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:29 Ответить
Чехи хочуть пожити в "руськом мірє"? Швидко забувся 68 рік.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:36 Ответить
Шо за высер? Украинцы воюют, потому что правительство так хочет? Да ты ,,умный" пацан, омериканец с Сызрани.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:17 Ответить
Надеюсь ты им тоже уколешься.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:18 Ответить
Это Земан мутит. Его открыто называют русским агентом. Хорошо что он уже не будет презом, уже чахлый и маразматичный. Но ведь выбрал ,,мудрий нарид", в основном всякие лохи вне Праги.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:10 Ответить
Новый министр, бывший агент Статни безопасности, аналог кгб. Ну и знающие люди говорят, что знатный гандон, Земана кадр.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:13 Ответить
В Словакии увольняют за то что покупают, в Чехии за то что не покупают.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:27 Ответить
 
 