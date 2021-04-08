Отказался закупать российскую вакцину "Спутник V": в Чехии уволили уже третьего за время пандемии министра здравоохранения

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны уволен за отказ поддержать усилия по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Politico.

Его заменит Петр Аренбергер, директор Факультетской больницы в Праге, который станет уже четвертым министром здравоохранения страны с начала эпидемии коронавируса. Блатны стал главой Минздрава только в октябре, после того как его предшественник Роман Примула был уличен в нарушении правил изоляции.

В марте президент Милош Земан призывал к увольнению Блатны за его отказ использовать российскую вакцину без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, но премьер-министр Андрей Бабиш тогда отклонил это требование.

Чешский президент, известный близкими к Кремлю взглядами, был активным сторонником вакцины "Спутник V", которая не была одобрен EMA или чешским регулятором SÚKL.

Согласно последним данным, в Чешской Республике зарегистрирован самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения.

В начале марта стало известно, что правящая коалиция Чехии, премьер-министр Андрей Бабиш и даже оппозиция раскритиковали и отвергли требования президента Милоша Земана уволить министра здравоохранения за несогласие начать использовать российскую вакцину "Спутник V".

Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС. В стране проживает около 11 миллионов человек. Осенью прошлого года там начался резкий рост случаев COVID-19. По последним данным, с начала пандемии в Чехии выявлено более полутора миллионов случаев коронавируса. Умерли более 27 тысяч человек. Уровень смертности в Чехии — один из самых высоких в мире. Правительство страны официально обратилось к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой принять десятки больных коронавирусом пациентов.

В Европе "Спутник V" самостоятельно используют Венгрия и Словакия. В Словакии использование российского препарата вызвало политический кризис. Премьер страны Игорь Матович ушел в отставку.

Возможность закупки "Спутника V" рассматривает Австрия. Об этом в конце марта заявил канцлер Себастьян Курц. Германия заявляла о готовности применять российскую вакцину после одобрения в ЕС.