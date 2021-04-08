ОП о санкциях СНБО: Это не замена уголовного процесса. Происходит полное расследование действий лиц, к которым они применены

В Офисе Президента Украины заявили, что применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции - это обезвреживание угроз национальной безопасности.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ

В пресс-службе Офиса Президента объяснили: применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции используются для обезвреживания угроз национальной безопасности, "имеющихся здесь и сейчас", сказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

"Соответствующие решения принимаются в соответствии с законом, который вступил в силу с 2014 года и применялся неоднократно. Полное расследование всех обстоятельств соответствующих действий тех или иных лиц, к которым применены санкции, необходимо и происходит", – заявили в ОП.

Отметим, в начале апреля Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, Козака, Марченко и Лавренюк.