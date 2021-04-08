РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости
1 340 16

ОП о санкциях СНБО: Это не замена уголовного процесса. Происходит полное расследование действий лиц, к которым они применены

ОП о санкциях СНБО: Это не замена уголовного процесса. Происходит полное расследование действий лиц, к которым они применены

В Офисе Президента Украины заявили, что применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции - это обезвреживание угроз национальной безопасности.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ

В пресс-службе Офиса Президента объяснили: применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции используются для обезвреживания угроз национальной безопасности, "имеющихся здесь и сейчас", сказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

"Соответствующие решения принимаются в соответствии с законом, который вступил в силу с 2014 года и применялся неоднократно. Полное расследование всех обстоятельств соответствующих действий тех или иных лиц, к которым применены санкции, необходимо и происходит", – заявили в ОП.

Отметим, в начале апреля Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, Козака, Марченко и Лавренюк.

Автор: 

санкции (11777) СНБО (4462) Офис Президента (1821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
ходят слухи, что 10.04 - 11.04 вхоже визита Зеленского в Турцию, состоится закладка первого корвета для Украины..
показать весь комментарий
08.04.2021 10:17 Ответить
+2
Ходят слухи тут и там, а беззубьіе старухи их разносят по умам.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:19 Ответить
+2
Шо и Баканова расследуют?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ходят слухи, что 10.04 - 11.04 вхоже визита Зеленского в Турцию, состоится закладка первого корвета для Украины..
показать весь комментарий
08.04.2021 10:17 Ответить
Ходят слухи тут и там, а беззубьіе старухи их разносят по умам.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:19 Ответить
Це ти маєш на увазі Мар"яну Безуглу?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:22 Ответить
Ту тріщотку хрен зупиниш. Всіх перегавкає.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:24 Ответить
Як це нелох відважився скористатись законом папірєдніков?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:17 Ответить
и сколько будет длится расследование ??? пока подследственные не умрут от старости ???
показать весь комментарий
08.04.2021 10:18 Ответить
Время покажет.
Продолжайте.
Усугубляйте свою "правоту".
показать весь комментарий
08.04.2021 10:18 Ответить
Кроме смеха пока это ничего не вызывает.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:19 Ответить
Санкции должны применяться к лицам к которым украинская фемида не может дотянутся не граждане Украины или находятся за границей, а так только через суд. Иначе у нас какая то ахинея - одним росчерком пера можно отжимать, что хотим у неугодных и только тогда суд который может длится бесконечно. Имитация борьбы и ручное управление.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:20 Ответить
Шо и Баканова расследуют?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:21 Ответить
Серьезно?так поделитесь своими доками про мертвечука с венедиктовой,зелёные брехуны,а то у неё их нет почему то...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:22 Ответить
А почему труба мертвечука плавно переходит к...Бене?какие удобные санкции...да,зесрань?)
показать весь комментарий
08.04.2021 10:24 Ответить
Розслідування без офіційної підозри - це переслідування, як не назви: санкції, перевірки чи іншим словом.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:26 Ответить
У зільоних все інакше. Новиє ж літса і все по новому.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
АБСОЛЮТНО ВЕРНО--ВАШИ САНКЦИИ, ЭТО ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛОХОТРОН.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:14 Ответить
Поставили телегу впереди паровоза и говорят что так и должно быть.. Сначала СБУ должна была открыть уголовное производство. Только потом, по материалам расследования возможны санкции. Хотя, в законе нет нигде применение санкций против граждан Украины. Все эти санкции можно отменить в любом суде.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:20 Ответить
 
 