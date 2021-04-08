РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 485 26

Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, - Арестович

Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, - Арестович

Украинская сторона выполняет договоренности, никакие наши БПЛА не летают на неподконтрольных территориях. А даже если бы летали и что-то сбрасывали, то точно не выбрали бы целью ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - отметил Арестович.

Также спикер делегации в ТКГ добавил: "Как констатировала мониторинговая миссия ОБСЕ ребенок погиб от множественных осколочных ранений. Что их повлекло - пока не констатировали".

Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы увеличивает количество провокаций вдоль всей линии разграничения, - СЦКК

Автор: 

дети (6693) смерть (9288) Донбасс (26964) Арестович Алексей (336)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
https://twitter.com/yapravvsegda
https://twitter.com/yapravvsegda

Украинский Сталкер

@yapravvsegda

·https://twitter.com/yapravvsegda/status/1379829107425435656 15 год

У відповідь
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Якщо Росії потрібна буде провокація - вона обстріляє себе сама. Тому, не стріляти у відповідь у надії запобігти цим збройному конфлікту - самообман і маячня.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
+8
Идиоты во власти страшнее врагов...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:40 Ответить
+7
https://twitter.com/hunta_chisinau
https://twitter.com/hunta_chisinau

Кишинёвская хунта

@hunta_chisinau

·https://twitter.com/hunta_chisinau/status/1379886558292152323 11 год

Терешкова сообщает о том, что получает от простых граждан России тысячи писем в день с просьбой к Путину напасть на Украину..
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Што прізналі? Фейком називали інформацію про загибель дитини від дій "укрАінскава бєспєлотніка".
показать весь комментарий
08.04.2021 10:34 Ответить
Что признали? В тех же соц сетях лугандонских было сразу известно, ребенок нашел что то в сарае и подорвался, и это не в Донецке, а рядом с Енакиево случилось. А когда кацапы подняли брехливый хай на весь мир, то наши начали лениво оправдываться. По ходу у терпил вся судьба - оправдания...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:34 Ответить
Идиоты во власти страшнее врагов...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:40 Ответить
Там 2 в 1-му...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:53 Ответить
https://twitter.com/yapravvsegda
https://twitter.com/yapravvsegda

Украинский Сталкер

@yapravvsegda

·https://twitter.com/yapravvsegda/status/1379829107425435656 15 год

У відповідь
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Якщо Росії потрібна буде провокація - вона обстріляє себе сама. Тому, не стріляти у відповідь у надії запобігти цим збройному конфлікту - самообман і маячня.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
https://twitter.com/hunta_chisinau
https://twitter.com/hunta_chisinau

Кишинёвская хунта

@hunta_chisinau

·https://twitter.com/hunta_chisinau/status/1379886558292152323 11 год

Терешкова сообщает о том, что получает от простых граждан России тысячи писем в день с просьбой к Путину напасть на Украину..
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
Люшши бздить
показать весь комментарий
08.04.2021 10:33 Ответить
А был ли мальчик?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:34 Ответить
А вот азербайджанские БПЛА летали на неподконтрольных территориях! Результат на лицо
показать весь комментарий
08.04.2021 10:40 Ответить
Дрон пролетел 15 км на оккупированную территорию Дырляндии чтобы убить ребенка?Мавзолейное быдло,у вас с башкой лады?вы еще скажите что на дроне был лазерный прицел фирмы Байрактар...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:04 Ответить
Лапті рознесли це по всьому світу. Сьогодні вже забули що брехали вчора і брешуть щось нове, а ви виправдовуйтесь.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:05 Ответить
Мальчик какую-то штучку нашел,
Взял молоток и к ней подошел....
Громко бабахнул этот предмет.
Трусики есть, а мальчика нет.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:13 Ответить
Дыбил? Ребенок погиб.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:20 Ответить
Неважно. Это будущий солдат армии которая убивает и будет убивать наших детей. Умри, враг, первым.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:41 Ответить
Чтобы напасть на Финляндию в ноябре 1939 года Сралинское быдло придумало оригинальную штуку....НКВДисты обстреляли из минометов деревушку Майнила и сказали : подохли и ранены советские зольдатэн...,вы глубоко возмущам-с Финской военщиной... Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9395
показать весь комментарий
08.04.2021 11:14 Ответить
а ведь финньі и русские один народ !
показать весь комментарий
08.04.2021 12:04 Ответить
Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9915 маршал Маннергейм опустивший товаристча Сралина в 1939 году
показать весь комментарий
08.04.2021 11:16 Ответить
Арестович-криса говорить, що наші безпілотники не літають над неконтрольованими територіями. Так хреново, що не літають. Йде війна, а на війні гинуть діти, дорослі, старі і молоді.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:29 Ответить
На не подконтрольной оккупированной территории за Донецком в сторону россии где находятся ДВА вооруженных до зубов военных корпуса пролетел "украинский" безпилотник с САМОДЕЛЬНОЙ! взрывчаткой и сбросил её прямо на очередного мальчика, от блииин ...,а безпилотники ОБСЕ "апалченцы" безконца сбивают еще на линии разграничения ... от же незадача блииин
показать весь комментарий
08.04.2021 13:49 Ответить
 
 