Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, - Арестович
Украинская сторона выполняет договоренности, никакие наши БПЛА не летают на неподконтрольных территориях. А даже если бы летали и что-то сбрасывали, то точно не выбрали бы целью ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - отметил Арестович.
Также спикер делегации в ТКГ добавил: "Как констатировала мониторинговая миссия ОБСЕ ребенок погиб от множественных осколочных ранений. Что их повлекло - пока не констатировали".
Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.
Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.
