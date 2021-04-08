РУС
Когда Литвин пошел на выборы ректора КНУ, был уверен, что победит. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл, - Бугров

Когда Литвин пошел на выборы ректора КНУ, был уверен, что победит. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл, - Бугров

Университетское сообщество голосованием решило коллизию с баллотированием голосовавшего за "законы 16 января" экс-спикера Рады Владимира Литвина на пост ректора Киевского Национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью новоизбранный ректор КНУ Владимир Бугров.

Отвечая на вопрос о скандалах, с которыми КНУ столкнулся за последний год: встреча во дворе одной партийной организации, Портнова неожиданно назначили преподавателем, Литвин пытался стать ректором, Бугров ответил, что "университет должен быть вне политики, но не может быть вне политики".

"Вопрос в том, что нужно найти разумную сбалансированную позицию, объяснить, что никогда в вакууме мы находиться не будем. ... Такие процессы не должны происходить в университете. Но мы имеем дело с обычными людьми. Кто-то готов за деньги оказать услугу", - добавил ректор КНУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко

"Нас должны спасти две вещи: соблюдение порядка и нравственности. Без этого никуда не вырулим. И поэтому скандалы с университетом такие болезненные. Нужно выстроить отношения так, чтобы в университет такие вещи просто не доходили. Важно понять, что в нашем окружении есть токсичные люди. Потому что с формальной точки зрения никаких претензий к тем, кого вы упомянули, нет. Они доктора, профессора, граждане Украины, не осуждены", - продолжил он.

"Профессор Литвин, когда пошел на выборы, был уверен, что выиграет. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл. Но университетская громада сама дала оценку его попытке. В первом туре он занял четвертое место. Чуть больше ста человек за него проголосовали. Хотя даже это немало, потому что думаю, это пожилые люди, которые еще его помнят председателем Верховной Рады, главой наблюдательного совета университета. Само университетское сообщество голосованием решило эту коллизию. Это и есть пример, как отвечать на подобные вызовы", - резюмировал Бугров.

С полным текстом интервью ректора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова можно ознакомиться здесь.

+18
Не знаю, кто такой Бугров, но как выпусник Шевы, я очень рад, что рыговско-кучмовская тварь литвин не избрана ректором моей alma mater.
08.04.2021 10:56 Ответить
+10
литвина послали нах. и это закономерно, этот чмошник думал, он всесильный... хотел на высокое "теплое" место... университет показал свою демократичность и невосприятие неучей, интриганов и политиканов, каким является литвин.
08.04.2021 10:57 Ответить
+7
Всю сімейку Литвинів нари чекають!
08.04.2021 10:55 Ответить
Всю сімейку Литвинів нари чекають!
08.04.2021 10:55 Ответить
І хто його посадить ?Зєйловці? Вони ще більші транквістити ніж Литвин.
08.04.2021 11:05 Ответить
А ти епіграму на Литвинів чув? Черкащани склали,ще в 2014-му.
"Ти-ни-ни, та ти-ни-ни -
Обісрались Литвини:
Хто - у Раді, хто - в засаді...
Хто в Донбасі всрав штани..."
08.04.2021 12:05 Ответить
литвини-це ще гірші Злодії-бандити ніж брати Балоги...
пам`ятаю як головний прикордонник Украіни генерал-армії литвин (брат цього покидька) організовував в`їзд в Україну "їхтамнєтів"....
ще один ПроффеSSор виліз наверг, Злодій литвин....
всі ці литвини і приймали активну участь в пограбуванні України і організації бойових дій...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, литвини, шуфричі, партнови, татарови, рабіновичі, мураєви....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
08.04.2021 13:19 Ответить
Не знаю, кто такой Бугров, но как выпусник Шевы, я очень рад, что рыговско-кучмовская тварь литвин не избрана ректором моей alma mater.
08.04.2021 10:56 Ответить
Согласен, тоже рад
08.04.2021 10:58 Ответить
литвина послали нах. и это закономерно, этот чмошник думал, он всесильный... хотел на высокое "теплое" место... университет показал свою демократичность и невосприятие неучей, интриганов и политиканов, каким является литвин.
08.04.2021 10:57 Ответить
А Гетьманцев у спробі поповнити дірявий держбюджет намагається обкласти податками закордонну онлайн-освіту. І не помічає гнида, що долярові мільйонери платять за девіденти В Україні 5% податку, а не 48% як в омріяній Європі.
показать весь комментарий
в Европе миллионеры платят 0%, работая через офшоры.
а ты лишишься по итогу и тех 5% которые платят "миллионеры" здесь в Украине.
16.04.2021 13:59 Ответить
В добрый путь:Владимир Анатольевич!!!.
показать весь комментарий
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров:
"Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".

Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия.
08.04.2021 11:04 Ответить
Социальный лиффт - это когда сельский парень становится ректором КНУ. А что касается жены и сына, то думать, что его сын просто обязан быть сантехником - это даже не смешно.
показать весь комментарий
Сельский парень не сможет подняться социальным лифтом, если жены и дети бугровых будут трудоустроены рядом с бугровыми. Не будет мест для перспективных сельских парней.
показать весь комментарий
Я когда это писала, имела в виду, что Бугров сам с села.
показать весь комментарий
Может хватит уже кухаркам управлять государством..!? Или периодическое наступание на грабли- неизбежность...!?
показать весь комментарий
ну вот клоуна избрали презедентом - он тебе нравится больше чем кухарка?
показать весь комментарий
Если бы ближайшие родственники Бугрова были трудоустроены в других, равных их талантам, местах, вопросов не было бы.
показать весь комментарий
Не знаете, почему в США никого не коробило, что родной брат Кеннеди был министром юстиции и генеральным прокурором. Почему только у нас это вызывает негатив, то есть династия сталеваров, работающих на одном заводе - это нормально, а вот в одном ВУЗе - айяяй. При этом они устроились совсем не после того, как он стал ректором.
показать весь комментарий
У нас подобные династии вызывают вопросы именно потому, что мы не США.
Слишком много примеров "талантливых детей" с умопомрачительными карьерами.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что их единственный талант - родственные связи.
показать весь комментарий
погоджуюсь...
показать весь комментарий
Бывает и такое. Часто. Но бывают и приятные исключения. Тем более слегка передернуты факты, жена - педагог, а вот сын всего лишь аспирант, учится еще.
показать весь комментарий
Возможно, конкретный случай исключение.
Если Вы в курсе данной ситуации, можете возразить непосредственно автору твитта, который позиционирует себя как очень осведомленный источник.
Я так делала относительно одного из его утверждений на другую тему.
08.04.2021 12:17 Ответить
Я не просто в курсе этой ситуации, я знаю этого человека со времени когда он был студентом 2-го курса и жил в общежитии. Равно как и в курсе как, когда и при каких обстоятельствах познакомился с будущей женой. И уж поверьте, что никакого участия в ее трудоустройстве не принимал, просто не мог, даже если бы и хотел. Не было ни влияния, ни возможности. А дискутировать с аватаром и что-то ему объяснять......... как-то не особо хочется. Чаще всего у них либо просто желание поплевать ядом, либо выступают в поддержку неудачливого соперника.
08.04.2021 12:32 Ответить
А я бы написала ), чтобы многие читающие его узнали достоверную информацию.
показать весь комментарий
Прочтут тут тоже многие. Самое главное, что коллектив Универа впервые проголосовал за человека, которого знают не первый десяток лет и прекрасно в курсе все его сильные и слабые стороны. И что еще важно - ситуация там реально изменится и красный цвет фасада перестанет быть цветом лица.
показать весь комментарий
А ты сама в горсовете земельные участки делишь?
Или судьёй-прокуроршей?
Тогда понятно про династии.
показать весь комментарий
Товарищ, не истерите.
Излагайте свои доводы спокойно.
показать весь комментарий
Насчёт истерить?
Позволите характерный примерчик?

https://censor.net/ru/user/194524

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров:
"Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".

Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров - Цензор.НЕТ 3067 Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия.
08.04.2021 12:39 Ответить
Это цитата-твитт другого человека.
показать весь комментарий
Цитату следет брать в кавычки. Так как есть - цитатой выглядит первая часть "Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров: "Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".


А вторая часть "Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров - Цензор.НЕТ 2791 Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия." - как ТВОЙ комментарий.
показать весь комментарий
Каждый видит то, что хочет видеть.
У автора именно так и написано, с разделением пустой строкой.

https://twitter.com/tZEinform/status/1380044936750452737
08.04.2021 12:55 Ответить
Моя дорогая, ты уж определись - ты хочешь свою мысль донести до читателя или тебе похрен - пусть каждый видит, что хочет?
показать весь комментарий
Я показала высказывание другого человека. Указала кого именно.
Именно так, без кавычек, выкладывают здесь твитты и посты другие форумчане.
показать весь комментарий
Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму...
Я не про то, что было написано, а про то, как оно было воспринято!
показать весь комментарий
Это ваша проблема, ваших архаичных представлений.
Я уже показала вам оригинальный твитт.
Споры ради спора меня не интересуют.
показать весь комментарий
Ну да, порутчик шагает в ногу, это вся рота шагает не в ногу!
Ты не заметила, что ВСЕ прочитавише этот твой пост восприняли его в точности как я?
ПС: а слово "архаичный" ты вставила для красоты? Могу посоветовать "арахнологичный" - звучит ещё более заковыристо!
показать весь комментарий
Кто ВСЕ?
Я вижу такого одного "zener".
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/112014

Социальный лиффт - это когда сельский парень становится ректором КНУ. А что касается жены и сына, то думать, что его сын просто обязан быть сантехником - это даже не смешно.
показать весь комментарий
Двое?
Тоже маловато для "ВСЕ".
показать весь комментарий
Хочешь поумничать?
Тогда назови цыфру "все" в данном контектсе.
показать весь комментарий
Молодец, ну ведь можешь же быть адекватным.
показать весь комментарий
Ты же писал, что был офицером, тогда должен понимать, что если рота идет не в ногу с поручиком, то поручик идет в ногу, это вся рота идет не в ногу с ним!!!
показать весь комментарий
Очень элегантно Вы ткнули
показать весь комментарий
Умопомрачительная карьера - препод на факультете философии?
Ты где училась?
показать весь комментарий
Этот комментарий был не относительно конкретного случая, а по поводу сравнения Украины и США.
показать весь комментарий
Вопрос не в США. Вопрос в доступе к ресурсам той или иной позиции. Преподователь универисетета не делит участки под строительство. Макстмум - взятки на экзаменах.
показать весь комментарий
Некоторые и на взятках в университетах немало "наваривают".
показать весь комментарий
Всё постигается в сравнении...
показать весь комментарий
Да. Но можно сравнивать с судьей Вовком и его братом, а можно и с пекарем хлеба или инженером на заводе.
показать весь комментарий
Мадам, это юрика что то прорвало, выборы были где то аж в марте.

Да и не тот это случай.
показать весь комментарий
не все так просто...
Он, лінійка сусідньої новини: брат Вовка-ОАСКа влаштований в службі зовнішньої розвідки, і не на рядову посаду. Чиновники такого високого рівня знайдуть, де прилаштувати "вірних людей"...
показать весь комментарий
НЕ мели ерунды.
Ахриненный блат - преподовательство на факультете философии.
показать весь комментарий
Не все продается а тварь рыговская думала иначе
показать весь комментарий
Знаю и Владимира и Олю больше десяти лет, и у меня нет никакой от них зависимости, как и у них от меня. Не знаю всех тонкостей такой должности, но могу сказать точно, что за эти годы, он и его жена, не стали миллионерами и зажравшимися чмошниками. Приятные, адекватные люди. И если кто-то пытается ставить Бугрова на одну ступень с Литвиным, то он либо откровенный болван, либо грязный провокатор. Литвин просто ничтожество, без чести и совести. Все это конечно, мое личное мнение.
показать весь комментарий
