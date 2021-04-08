Когда Литвин пошел на выборы ректора КНУ, был уверен, что победит. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл, - Бугров

Университетское сообщество голосованием решило коллизию с баллотированием голосовавшего за "законы 16 января" экс-спикера Рады Владимира Литвина на пост ректора Киевского Национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью новоизбранный ректор КНУ Владимир Бугров.

Отвечая на вопрос о скандалах, с которыми КНУ столкнулся за последний год: встреча во дворе одной партийной организации, Портнова неожиданно назначили преподавателем, Литвин пытался стать ректором, Бугров ответил, что "университет должен быть вне политики, но не может быть вне политики".

"Вопрос в том, что нужно найти разумную сбалансированную позицию, объяснить, что никогда в вакууме мы находиться не будем. ... Такие процессы не должны происходить в университете. Но мы имеем дело с обычными людьми. Кто-то готов за деньги оказать услугу", - добавил ректор КНУ.

"Нас должны спасти две вещи: соблюдение порядка и нравственности. Без этого никуда не вырулим. И поэтому скандалы с университетом такие болезненные. Нужно выстроить отношения так, чтобы в университет такие вещи просто не доходили. Важно понять, что в нашем окружении есть токсичные люди. Потому что с формальной точки зрения никаких претензий к тем, кого вы упомянули, нет. Они доктора, профессора, граждане Украины, не осуждены", - продолжил он.

"Профессор Литвин, когда пошел на выборы, был уверен, что выиграет. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл. Но университетская громада сама дала оценку его попытке. В первом туре он занял четвертое место. Чуть больше ста человек за него проголосовали. Хотя даже это немало, потому что думаю, это пожилые люди, которые еще его помнят председателем Верховной Рады, главой наблюдательного совета университета. Само университетское сообщество голосованием решило эту коллизию. Это и есть пример, как отвечать на подобные вызовы", - резюмировал Бугров.

