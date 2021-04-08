Когда Литвин пошел на выборы ректора КНУ, был уверен, что победит. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл, - Бугров
Университетское сообщество голосованием решило коллизию с баллотированием голосовавшего за "законы 16 января" экс-спикера Рады Владимира Литвина на пост ректора Киевского Национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью новоизбранный ректор КНУ Владимир Бугров.
Отвечая на вопрос о скандалах, с которыми КНУ столкнулся за последний год: встреча во дворе одной партийной организации, Портнова неожиданно назначили преподавателем, Литвин пытался стать ректором, Бугров ответил, что "университет должен быть вне политики, но не может быть вне политики".
"Вопрос в том, что нужно найти разумную сбалансированную позицию, объяснить, что никогда в вакууме мы находиться не будем. ... Такие процессы не должны происходить в университете. Но мы имеем дело с обычными людьми. Кто-то готов за деньги оказать услугу", - добавил ректор КНУ.
"Нас должны спасти две вещи: соблюдение порядка и нравственности. Без этого никуда не вырулим. И поэтому скандалы с университетом такие болезненные. Нужно выстроить отношения так, чтобы в университет такие вещи просто не доходили. Важно понять, что в нашем окружении есть токсичные люди. Потому что с формальной точки зрения никаких претензий к тем, кого вы упомянули, нет. Они доктора, профессора, граждане Украины, не осуждены", - продолжил он.
"Профессор Литвин, когда пошел на выборы, был уверен, что выиграет. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл. Но университетская громада сама дала оценку его попытке. В первом туре он занял четвертое место. Чуть больше ста человек за него проголосовали. Хотя даже это немало, потому что думаю, это пожилые люди, которые еще его помнят председателем Верховной Рады, главой наблюдательного совета университета. Само университетское сообщество голосованием решило эту коллизию. Это и есть пример, как отвечать на подобные вызовы", - резюмировал Бугров.
С полным текстом интервью ректора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова можно ознакомиться здесь.
"Ти-ни-ни, та ти-ни-ни -
Обісрались Литвини:
Хто - у Раді, хто - в засаді...
Хто в Донбасі всрав штани..."
пам`ятаю як головний прикордонник Украіни генерал-армії литвин (брат цього покидька) організовував в`їзд в Україну "їхтамнєтів"....
ще один ПроффеSSор виліз наверг, Злодій литвин....
всі ці литвини і приймали активну участь в пограбуванні України і організації бойових дій...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, литвини, шуфричі, партнови, татарови, рабіновичі, мураєви....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а ты лишишься по итогу и тех 5% которые платят "миллионеры" здесь в Украине.
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform
Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров:
"Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".
Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия.
Слишком много примеров "талантливых детей" с умопомрачительными карьерами.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что их единственный талант - родственные связи.
Если Вы в курсе данной ситуации, можете возразить непосредственно автору твитта, который позиционирует себя как очень осведомленный источник.
Я так делала относительно одного из его утверждений на другую тему.
Или судьёй-прокуроршей?
Тогда понятно про династии.
Излагайте свои доводы спокойно.
Позволите характерный примерчик?
https://censor.net/ru/user/194524
https://twitter.com/tZEinform
А вторая часть "Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия." - как ТВОЙ комментарий.
У автора именно так и написано, с разделением пустой строкой.
https://twitter.com/tZEinform/status/1380044936750452737
Именно так, без кавычек, выкладывают здесь твитты и посты другие форумчане.
Я не про то, что было написано, а про то, как оно было воспринято!
Я уже показала вам оригинальный твитт.
Споры ради спора меня не интересуют.
Ты не заметила, что ВСЕ прочитавише этот твой пост восприняли его в точности как я?
ПС: а слово "архаичный" ты вставила для красоты? Могу посоветовать "арахнологичный" - звучит ещё более заковыристо!
Я вижу такого одного "zener".
Социальный лиффт - это когда сельский парень становится ректором КНУ. А что касается жены и сына, то думать, что его сын просто обязан быть сантехником - это даже не смешно.
Тоже маловато для "ВСЕ".
Тогда назови цыфру "все" в данном контектсе.
Ты где училась?
Да и не тот это случай.
Он, лінійка сусідньої новини: брат Вовка-ОАСКа влаштований в службі зовнішньої розвідки, і не на рядову посаду. Чиновники такого високого рівня знайдуть, де прилаштувати "вірних людей"...
Ахриненный блат - преподовательство на факультете философии.