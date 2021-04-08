РУС
Новости
1 226 34

В Кабмине планируют разработать приложение, позволяющее нардепам голосовать в смартфоне, - Федоров

В Кабмине планируют разработать систему, которая позволит министрам и нардепам голосовать с помощью мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "КП в Украине" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете Министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - рассказал глава Минцифры.

По словам Федоров, нардепы должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID.

+14
Тогда эти ватаны вообще перестанут* ходить на работу*...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:57 Ответить
+9
Нах тогда на сенсорную кнопку тратились? И что говорят Законы о голосовании за пределами Рады?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:57 Ответить
+8
Пусть тогда зарплату получают по факсу.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:58 Ответить
Час,коли не засідає Верховна Зрада - це велика радість для українців. Нічого корисного для народу вони все рівно не приймуть. А от шкоди завдати не зможуть.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:14 Ответить
Они будут лежать на пляжах Канарских островов и кнопкодавством средним пальцем заниматься
показать весь комментарий
08.04.2021 11:49 Ответить
ну они на карту и получают
показать весь комментарий
08.04.2021 11:16 Ответить
Факс не совсем карта...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:22 Ответить
ты предлагаешь фотки купюр им высылать , идея
показать весь комментарий
08.04.2021 11:37 Ответить
І хабарі теж...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:43 Ответить
Ось ******* Коля Тіщенко зі шмарами в сауні, Яременко без табу, а Ків з Жиріновським у Лівадії, а наче і не придерешс - голосують же...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:58 Ответить
Де ще в світі є такий хитрозроблений през?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:00 Ответить
Бляха муха - а как же сенсорная кнопка с собой будут возить или она в раде будет съемная. Едешь в тропики - отвинтил и в чемодан.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:00 Ответить
в дибилов смартфон головного мозга... наверное вакцина от ковида(которой нет и не видно на горизонте) дала не тот эффект...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:03 Ответить
Гыыыыы!
Тогда с "переговоров" на пляжах Катара можно будет вообще не возвращаться!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:04 Ответить
Теперь, в случае чего, можно будет слинять из страны и голосовать откуда угодно. Мастер класс от зебилов.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:06 Ответить
А может нам создать приложение Зе-президент и пусть Владимир Зеленский едет в Катар в отпуск годика на три
показать весь комментарий
08.04.2021 11:07 Ответить
наконец то!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:12 Ответить
Робіть відразу, щоб слуги урода голосували натисканням цюцюрки на клавіші піаніно. А корабельні сосни будуть гососувати відразу за двох.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:18 Ответить
А можно разработать приложение, чтобы загнать физически в смартфон всех зеленых во главе с Нелохом и потом снести это приложение, без возможности восстановления? Я даже согласна на то, чтобы они иногда всплывали на экране.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:22 Ответить
Половина телефонов нардепов будет лежать у Ахметова, другая у Коломойского)))
заживемс...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:22 Ответить
+++
показать весь комментарий
08.04.2021 11:54 Ответить
Это чтобы никто не видел кто кнопкодавством занимается: любовница, внук, теща либо он в алкогольном состоянии
показать весь комментарий
08.04.2021 11:46 Ответить
А я тобі це дозволяв?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:51 Ответить
Їм це дозволили 73 какаяразніца. Вони не проти платити "слугам" бабло за голосуванняна на пляжі в Сен- Тропе, посьорбуючи з келиху прохолодне, ігристе "вдова Кліко".
показать весь комментарий
08.04.2021 12:38 Ответить
Идет подготовка к выборам ЗЄ на второй срок.
Обкатывают варианты

Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо.
Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку
Подробное описание аферы
https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
показать весь комментарий
08.04.2021 11:52 Ответить
ну то есть, вопросы кто за кого проголосовал отпадут сами собой. Я уж не говорю что можно все голосование свести к нажатию одной кнопки вместо 226.... И эта кнопка может быть в ОП или, например, сразу в фсб....
показать весь комментарий
08.04.2021 12:03 Ответить
Очередной бред от власти Нардепов выбирали не только для голосования. Их выбирали для разрабатывания законов., работы в комитетах... Новую лазейку создают для тех кто имел народ Украины ввиду. Теперь половина не будет ходить на пленарные заседания.. Будут решать только свои делишки... Когда уже закончится это шапито...
показать весь комментарий
08.04.2021 12:15 Ответить
Охренеть какая наглость... Тогда пусть все украинцы работают по смарфону
показать весь комментарий
08.04.2021 12:47 Ответить
А там і вибори в смартфоні . Через додаток "Дія" . Епоха невігластва і дикунства потроху закінчується . Ура Ура !!!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:27 Ответить
Пиз_дец стране! Деградируем все быстрее.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:30 Ответить
Теперь кнопкодавство будет в одних руках со множеством телефонов !!!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:30 Ответить
А давайте разработаем систему, что бы из смартфона могли голосовать ВСЕ граждане!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:53 Ответить
А как проконтролировать, что это он голосует, а не кто то другой?!
Инициатива глупая и даже вредная. Я понимаю, удобно управлять страной не вставая из постели. Но всему есть разумный предел.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:20 Ответить
Правильно) нужно все цифровать, так еще проще будет взломать и подтасовать все.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:22 Ответить
 
 