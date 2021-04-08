В Кабмине планируют разработать приложение, позволяющее нардепам голосовать в смартфоне, - Федоров
В Кабмине планируют разработать систему, которая позволит министрам и нардепам голосовать с помощью мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "КП в Украине" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете Министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - рассказал глава Минцифры.
По словам Федоров, нардепы должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID.
Источник: https://censor.net/ru/n3258427
Де ще в світі є такий хитрозроблений през?
Тогда с "переговоров" на пляжах Катара можно будет вообще не возвращаться!
заживемс...
Обкатывают варианты
Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо.
Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку
Подробное описание аферы
https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
Инициатива глупая и даже вредная. Я понимаю, удобно управлять страной не вставая из постели. Но всему есть разумный предел.