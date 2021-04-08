В Кабмине планируют разработать приложение, позволяющее нардепам голосовать в смартфоне, - Федоров

В Кабмине планируют разработать систему, которая позволит министрам и нардепам голосовать с помощью мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "КП в Украине" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете Министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - рассказал глава Минцифры.

По словам Федоров, нардепы должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID.

