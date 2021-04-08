Перелетов на 5 млн грн и еды на 2 млн: обнародовали, во сколько обходится содержание Набсовета Укрзализныци

Членам Набсовета Укрзализныци не только выплачивают заоблачные зарплаты, но еще и миллионные суммы на питание и перелеты.

Об этом написал экс-депутат Борислав Береза на своей страничке в Facebook.

"В "Укрзализнице" есть отдельная статья расходов – питание членов Наблюдательного совета. За два года при Зеленском (2019-2020) эти голодающие наели на 1 860 000 грн. А еще напили. Видимо зарплат на еду не хватает", - написал Береза.

Кроме того, по его словам, за этот же период свыше 5,5 млн грн членам Набсовета УЗ компенсировали за перелеты. "Они ОЧЕНЬ. ЛЮБЯТ. ЛЕТАТЬ. За тот же период они налетали на 5 086 000 грн. И, как вы догадываетесь, передвигаются они далеко не кукурузниками. Сюда, кстати, не входит оплата услуг VIP-залов. А это еще 513 000 грн. Потому что без VIP-залов им, видимо, очень дискомфортно", - сообщил Береза.

При этом он напомнил, что компания Укрзализныця несет убытки, а железнодорожная инфраструктура находится в критическом состоянии, в то время как на содержание членов набсовета направляют миллионы.

"С грустью констатирую факт существования двух параллельных реальностей. В одной живут упитанные любители шикарных авиапепелетов из Набсовета "Укрзализныци", в другой – десятки миллионов обычных украинцев, оплачивающие весь этот банкет, но передвигаясь убитыми поездами "Укрзализныци" - подытожил Береза.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии. Ранее СМИ сообщали, что зарплаты членов Набсовета завышены и превышают норму в 30-40 раз. Так, член набсовета Адомас Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тысяч гривен (февраль 2020 года), а Сергей Лещенко и Олег Журавлев – 332 тысячи гривен (февраль 2021 года). Их зарплата, согласно постановлению Кабмина, не может превышать 22 средних оклада работников отрасли. Но среднемесячная зарплата работника УЗ составляла 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года и 11,3 тысячи гривен в январе 2021 года. То есть, в случае с Аудицкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым – 29,3 раза.