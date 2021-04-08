РУС
Перелетов на 5 млн грн и еды на 2 млн: обнародовали, во сколько обходится содержание Набсовета Укрзализныци

Перелетов на 5 млн грн и еды на 2 млн: обнародовали, во сколько обходится содержание Набсовета Укрзализныци

Членам Набсовета Укрзализныци не только выплачивают заоблачные зарплаты, но еще и миллионные суммы на питание и перелеты.

 Об этом написал экс-депутат Борислав Береза на своей страничке в Facebook.

"В "Укрзализнице" есть отдельная статья расходов – питание членов Наблюдательного совета. За два года при Зеленском (2019-2020) эти голодающие наели на 1 860 000 грн. А еще напили. Видимо зарплат на еду не хватает", - написал Береза.

Кроме того, по его словам, за этот же период свыше 5,5 млн грн членам Набсовета УЗ компенсировали за перелеты. "Они ОЧЕНЬ. ЛЮБЯТ. ЛЕТАТЬ. За тот же период они налетали на 5 086 000 грн. И, как вы догадываетесь, передвигаются они далеко не кукурузниками. Сюда, кстати, не входит оплата услуг VIP-залов. А это еще 513 000 грн. Потому что без VIP-залов им, видимо, очень дискомфортно", - сообщил Береза.

При этом он напомнил, что компания Укрзализныця несет убытки, а железнодорожная инфраструктура находится в критическом состоянии, в то время как на содержание членов набсовета направляют миллионы.

"С грустью констатирую факт существования двух параллельных реальностей. В одной живут упитанные любители шикарных авиапепелетов из Набсовета "Укрзализныци", в другой – десятки миллионов обычных украинцев, оплачивающие весь этот банкет, но передвигаясь убитыми поездами "Укрзализныци" - подытожил Береза.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии. Ранее СМИ сообщали, что зарплаты членов Набсовета завышены и превышают норму в 30-40 раз. Так, член набсовета Адомас Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тысяч гривен (февраль 2020 года), а Сергей Лещенко и Олег Журавлев – 332 тысячи гривен (февраль 2021 года). Их зарплата, согласно постановлению Кабмина, не может превышать 22 средних оклада работников отрасли. Но среднемесячная зарплата работника УЗ составляла 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года и 11,3 тысячи гривен в январе 2021 года. То есть, в случае с Аудицкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым – 29,3 раза.

Перелетов на 5 млн грн и еды на 2 млн: обнародовали, во сколько обходится содержание Набсовета Укрзализныци - Цензор.НЕТ 4240
08.04.2021 11:04
+19
Вы лучше скажите для начала чем они занимаются! Это же не "совет директоров", а "наблюдательный совет", т.е. толпа наблюдателей, которые нихрена не делают и ни за что не отвечают!!!
08.04.2021 11:01
+13
Куда это они летают? Вагонами УЗ впадлу ездить?
08.04.2021 10:59
08.04.2021 10:59
08.04.2021 11:01
рулят поездами а летают стремно как то а вообще я бы все УЗ и Наблюдателей положил бы головами на рельсы и пустил бы пару товарняков чтобы наверняка а потом сдал бы дорогу на 15 лет в концессии совместное пользование и распределении доходов и убытков совместному Украинско Немецко-швейцарско-Австрийско_ Польско-Словацкому ООО ну привлек бы еще как партнеров управление железной дороги Дании Норвегии и Швеции с Финляндией пора признавать очевидное кадры это воры и коррупционеры и схематозники мы не можем не хотим работать а они могут так всем вопрос.. отдали на 10-15 лет в совместное управление и уверяю вас за 5 лет вышли бы по рентабельности на 2-4% еще 5 лет была бы прибыльность 10-14% и еще 5 лет началось бы большое развитие новых сетей и строительство в Украине европейской разветвлённой сети параллельно русской нынешней а постепенно на 95% европейская забрала бы все пассажирские скоростные пригородные и так далее перевозки а УЗ грузовые там где надо осталось бы 5% пассажирские и пригородные...
08.04.2021 11:10
А де в нас не "вори і корупціонери"? Є хоч що-небудь в країні без них? То, може, давайте вже всю країну роздамо в концесію?
08.04.2021 12:11
Не все так просто! Сдали бы в конфессию только дорогу или и подвижный состав? Или и то и то? А одному концессионеру или разным? А не получится так что сдав дорогу одним, а составы другим, получим, что тот кто управляет дорогой будет выставлять запредельные цены и все это будет отражаться на стоимости проезда?! И вы же в курсе что, часть стоимости проезда, частично покрывается грузовой перевозкой, а сдавая в концессию такого уже не будет!
А сдавать все вместе и дорогу и поезда - это слишком огромный актив, к тому нуждающийся в замене сразу везде - такой актив просто никто не потянет!!!!
08.04.2021 12:15
нет не надо опасаться потому что Европа живет с количества предложений а у нас олигархи жиреют с цены.. это Европа прошла до Депрессии 1931-1935 годов... поймите у них железная дорога транспорт в городе работает не от прибыли.. нет она есть заложена а от СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ например трамвай автобус там будут по городу возить воздух 1 пассажира 100 пассажиров это все не прибыль а оплата труда водителю идет от количества километров а соответственно его выполненных круговых рейсов на маршруте также на поезде перевез состав 2000 людей гарно привез 20 и также гарно машинист кондуктор сортировочная безопасность диспетчерская связь электроснабжение обслуга питание кассы и так далее депо... и регулирование движений получать стабильно неплохую зарплату + страховку /+ соцпакет и медстраховку...
08.04.2021 12:45
Сразу видно, что вы не экономист. Иначе бы знали, что такое постоянные и переменные затраты и почему цена зависит от количества продукции/услуг (в данном случае перевезенных пассажиров). И вашем примере катания 1 пассажира, стоимость проезда 1 пассажира составляла бы: ((СтоимостьТрамвая+ПлановаяСуммарнаяСтоимостьОбслуживанияТрамвая)/СрокЭксплуатацииТрамвая + (СтоимостьПолотна+ПлановаяСуммарнаяСтоимостьОбслуживанияПолотна)/СрокЭксплуатацииПолотна + (СтоимостьЗданий+ПлановаяСуммарнаяСтоимостьОбслуживанияЗданий)/СрокЭксплуатацииЗданий + ЗарплатаВодителя + Страховка + Премия...+ (тоже самое Диспетчера) + АдминистративныеЗатраты (например работа бухгалтери, снабжения,...) + СтоимостьЭлектроенегрии + СтоимостьРасходныхМатериалов (типа тормозных колодок...) + еще куча затрат + прибыль) / КоличествоПроездовВМесяц.
Работать за меньшую стоимость ни один инвестор не будет!!!
Но думаю стоимости одних рельс, бы хватило посчитать стоимость проезда этому 1 пассажиру, чтобы он подумал и решил, что купить машину в разы дешевле!
08.04.2021 13:10
В Европе все делалось постепенно и та же инфраструктура изнашивалась и заменялась постепенно. Здесь же, веря в концессию огромный комплекс, ты сразу получаешь кучу проблем и рисков (с той же безопасностью перевозок, грозящей судовыми исками). Т.е. ты не можешь ремонтировать дорогу кусочками, тебе придется менять полотно, сразу на огромных участках, выкидывая кучу бабла, которое окупится х.з когда!
Для того чтобы концессия сработала, в нашем случае, она должны быть, лет этак на 25-50 и должны быть железобетонные гос гарантии (включая невмешательство в ценообразования, фиксация налогов...)
08.04.2021 13:20
Я об этом на форумах лет 15 талдычу. Но не только укрзализныцю или там шахты в концессию и внешнее управление отдавать надо. А всю страну. Вплоть до государственного почтальйона должны быть немцы шведы американцы, черти лысые но только не мы. Наша ментальность от кацапов уже давно не отличается, поэтому пару десятилетий нужно положить на создание новой точки восстановления украинской совести с помощью западной палки, если хотите. А потом сами , но под тотальным присмотром того же Запада. Может это и поможет съехать с рельсов браццццких мозгов.
08.04.2021 12:30
Там окна вагонов засранные, наблюдательный совет через них наблюдать не сможет...
08.04.2021 11:22
на Мальдивах секретарш выгуливают.
08.04.2021 12:17
головне правільно лізать кому тре, прада ж сєрожуня
08.04.2021 10:59
Сіроже все одно кому лизати, гроші капають кап, кап...
08.04.2021 11:04
незалежність від України Наглядової Ради дорого вартує. Не може згадати,при кому були утворені такі Наглядові Ради?
08.04.2021 11:18
А окна помыть в вагонах некому!!!
08.04.2021 11:01
запад (Дания) нам поможет
08.04.2021 11:40
Сірожа любить попоїсти.
08.04.2021 11:01
та політати
08.04.2021 11:02
а сколько швабр купили ? или опять датские туристы окна вагонов будут мыть ?

Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж
08.04.2021 11:02
Это ты дебил чурбанский типа так остришь?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:10
08.04.2021 11:04
А кто придумал эти набсоветы,потрох?
08.04.2021 11:09
Я так понимаю,что при Порошенко они голодали и ездили за свой счет или ублюдку Березе,который просрал выборы на Троещине больше сказать нечего.
08.04.2021 11:10
І знову Порошенко тобі в штани насрав?
08.04.2021 11:31
Ну кто бы сомневался. Ахметовская консерва за кукарекала.
08.04.2021 11:10
датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци"

за потраченные на этих дармоедов бабки можно мыть она всего подвижного состава лет 10
08.04.2021 11:11
Я не зрозумів, а до чого тут їжа на 2 мільйони? Отримують с**ки мільйонні зарплати ще й їжу за свій кошт придбати не можуть?
08.04.2021 11:14
Нихрена себе Лещенко там жрет, вот это я понимаю аппетит
08.04.2021 11:15
лангусты они такие вкусные, да и шмурдяк не ниже хэнэси, бодягу пить там не принято, а отборные ***** то вообще отдельная статья расходов.
08.04.2021 12:20
А то, что олигарх ахметов чуть не бесплатно пользуется ж.д.вагонами для перевозки руды, почему-то никто не замечает. Все напали на Лещенко, как будто это он последовательно годами оббирал нашу страну, и это именно он, Лещенко, купил себе квартиру в Швейцарии за несколько миллионов франков.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:20
А вовка з його братом, западло заставити мити вагони! Тварі припіздлені!
08.04.2021 11:21
Сегодня цензор прям две статьи про жд написал. С чего бы это?
08.04.2021 11:23
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!

08.04.2021 11:25
https://ibigdan.livejournal.com/26536030.html Майже 100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю

Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 3932

Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. За даними КВУ 97 народних депутатів фракції «Слуга Народу» та членів їх сімей придбали в минулому році авто, квартиру або землю.

Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля. Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість авто склала 63 млн. грн. «Купівельна активність депутатів «Слуги Народу» є вищою, ніж в депутатів інших фракцій ВР. До прикладу, в 2020 році нові автомобілі придбали лише 5 депутатів ВО «Батьківщина», і по 3 депутати «Голосу» та «Європейської солідарності», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок. Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.

http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:maizhe-100-sluh-narodu-kupyly-mynuloho-roku-avto-kvartyru-abo-zemliu депутати пофамільно тут
08.04.2021 11:25
Они на летчиков тренируются? Хорошее питание и регулярные полеты....
08.04.2021 11:30
Кто же сумеет прищемить Леща?
08.04.2021 11:32
Руки почь от Членов! Это вам не хухры-мухры, а заслуженные члены, не какие там нибудь! А член Серлещ-вааще должен питаца по отдельной ведомости.
08.04.2021 11:33
Ось чому більшість українців не живуть а виживають на свої мізерні зарплати... Через таких покидьків як ці чиновники...
08.04.2021 11:35
https://censor.net/ru/photo_news/3258421/gryaz_okazalas_drevneyi_i_ustoyichivoyi_datchanin_kupil_shvabru_i_samostoyatelno_pomyl_okno_poezda_ukrzaliznytsi
08.04.2021 11:56
Цікаво, що в цьому випадку щось не видно "активістів" і "патріотів" з протестами. Загалом, як і в інших ЕКОНОМІЧНИХ питаннях...
08.04.2021 12:04
Зебілам не здається дивним, що космічні зарплати отримають ЛИШЕ на державних роботах? Всі як один "талановиті". При цьому досвіду роботи в міжнародних фірмах в них нема. Можливо пора притримати "апетити" трутнів? 7 млн це ну дуже дорого. Можливо пора весь цей збрід виганяти з державних робіт? той же рижик коболев отримав сотні мільйонів премії. Талант. При цьому купили труби в ТРИ рази дорожче. Це як?, Куди? Може пора його в сізо, нехай поверне різницію, відсидить років 7-10, ну а потім до мамки може рисачити через океан. Подельник в нього тоже цікавий - камуняцький вітренка.
Як там декомунізація?
08.04.2021 12:21
Такая практика высоких зарплат была установлена задолго до прихода к власти Зеленского. И тебе, порохоботу, это, конечно, известно.
Но мяукнуть что-то надо
08.04.2021 18:24
Це ж до якого маразма потрібно дойти, що розплодити таку кількість дармоїдів, казнокрадів, мородерів. Що ці наблюдатєтєлі наспостерігали, коли пасажири самі купують швабри і миють вікна в засраних вагонах.
08.04.2021 12:25
Серлещ зажрался
08.04.2021 12:45
Ось тому у нас все роздовбане і брудне.
До речі, нижча ланка отримує копійки і шантаж про звільнення.
08.04.2021 12:46
Такие как Лещенко пудрят мозги идиотам, которые за них потом голосуют, только с одной целью - хорошо устроиться. Устроился. Все логично. Чему теперь удивляться.
И набсоветы нужны, чтобы устраивать туда вот таких борцов с коррупцией. Опять все логично. А больше ни для чего эти набсоветы не нужны. Проверено.
08.04.2021 13:08
Ціла наглядова рада на іжу тратить всього в 20 разів більшe, ніж типовий мeшканeць Украіни. Нe вражає.
08.04.2021 13:27
Вот аппетиты у летунов!
08.04.2021 16:01
Иностранец не выдержал грязи украинских поездов и сам помыл вагон
"Укрзализныця" заставила иностранца драять поезд
Украинские поезда настолько грязные, что даже у иностранцев уже не выдерживают нервы.

Перельотів на 5 млн грн та їжі на 2 млн: оприлюднили, скільки коштує утримання Наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8165



Например, житель Дании, который путешествовал в поезде направления «Киев - Измаил», не выдержал, и сам помыл вагон. Об этом он написал на своей страничке в "Фейсбук".Мужчину настолько разозлило отсутствие сервиса, комфорта и элементарной чистоты в поезде, что он начал протирать окна влажными салфетками. Однако это не помогло, так как, по его словам, «грязь древняя и сильно въелась», и он на одной из остановок купил швабру, чтобы вымыть окно тщательнее.
08.04.2021 16:42
 
 