В ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" обсудят международную поддержку Украины от США

Сегодня в 14:00 при участии представителей сектора безопасности, гражданского общества, экспертной среды, представителей власти и профильных ведомств состоится круглый стол на тему: "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Мероприятие проводится по инициативе общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине".

Так, в ходе мероприятия обсудят:



- готовность ВСУ к эскалации со стороны РФ;

- международную поддержку Украины США в случае полномасштабной агрессии;

- готов ли оборонно-промышленный комплекс Украины.

В обсуждении примут участие



- Семен Кабакаев, модератор, председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине";

- Мирослав Гай, ветеран АТО;

- Михаил Макарук, спикер ИнформНапалм;

- Ростислав Павленко, народный депутат от ЕС;

- Алексей Петров, ветеран АТО;

- Владимир Терещенко, командующий ракетных войск и артиллерии ВС Украины 1996-2000гг.;

- Андрей Сенченко, председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины.

