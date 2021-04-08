РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 838 5

В ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" обсудят международную поддержку Украины от США

В ходе круглого стола

Сегодня в 14:00 при участии представителей сектора безопасности, гражданского общества, экспертной среды, представителей власти и профильных ведомств состоится круглый стол на тему: "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Мероприятие проводится по инициативе общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине".

Так, в ходе мероприятия обсудят:

- готовность ВСУ к эскалации со стороны РФ;
- международную поддержку Украины США в случае полномасштабной агрессии;
- готов ли оборонно-промышленный комплекс Украины.

В обсуждении примут участие

- Семен Кабакаев, модератор, председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине";
- Мирослав Гай, ветеран АТО;
- Михаил Макарук, спикер ИнформНапалм;
- Ростислав Павленко, народный депутат от ЕС;
- Алексей Петров, ветеран АТО;
- Владимир Терещенко, командующий ракетных войск и артиллерии ВС Украины 1996-2000гг.;
- Андрей Сенченко, председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов

Автор: 

США (27780) круглый стол (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ударим круглыми столами по агрессии рашки" - очередная имитация действий.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:08 Ответить
Просто порівняти оборонні бюджети ерефії та ЗСУ. Зпідставити залишки озброєнь . Додати в плюс патріотизм та героїзм наших ГЕРОЇВ. Узагальнення : без ВВС США буде дуже хрєново.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:22 Ответить
Ти справді впевнений, що американська армія заради нас розпочне війну з рф?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:56 Ответить
Навіщо нам їхня армія - просто новіший "металолом" і їх технології....
показать весь комментарий
08.04.2021 14:04 Ответить
Пліснява влада все одно проігнорую будь що з того, що їй невигідно робити...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:08 Ответить
 
 