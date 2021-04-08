В ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" обсудят международную поддержку Украины от США
Сегодня в 14:00 при участии представителей сектора безопасности, гражданского общества, экспертной среды, представителей власти и профильных ведомств состоится круглый стол на тему: "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
Мероприятие проводится по инициативе общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине".
Так, в ходе мероприятия обсудят:
- готовность ВСУ к эскалации со стороны РФ;
- международную поддержку Украины США в случае полномасштабной агрессии;
- готов ли оборонно-промышленный комплекс Украины.
В обсуждении примут участие
- Семен Кабакаев, модератор, председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине";
- Мирослав Гай, ветеран АТО;
- Михаил Макарук, спикер ИнформНапалм;
- Ростислав Павленко, народный депутат от ЕС;
- Алексей Петров, ветеран АТО;
- Владимир Терещенко, командующий ракетных войск и артиллерии ВС Украины 1996-2000гг.;
- Андрей Сенченко, председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины.
