Комитет ВР по нацбезопасности вызвал на заседание руководство Службы внешней разведки после задержания на взятке брата Вовка Зонтова

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки хочет заслушать руководство Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке член комитета Марьяна Безуглая (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова - задержанного на взятке для его родного брата Павла Вовка

Ранее выяснилось, ято задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины. Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки.

ВР (29399) СВР (168) внешняя разведка (404) Вовк Павел (260) Безуглая Марьяна (308) Зонтов Юрий (26)
+9
Рыжая, небось, хочет спросить: а мне такую ксиву, как у Зонтова, дадите?
08.04.2021 11:10 Ответить
+8
Все руководство СВР после этого нужно разогнать.
08.04.2021 11:29 Ответить
+7
Викликайте на засідання зеленого недоумка.
08.04.2021 11:10 Ответить
Шо за Вовка Зонтов? И кто у него брат?
08.04.2021 11:09 Ответить
Рыжая, небось, хочет спросить: а мне такую ксиву, как у Зонтова, дадите?
08.04.2021 11:10 Ответить
А может ей еще и ключ от конспиративной квартиры дать?
08.04.2021 11:24 Ответить
думаю, ключ у нее уже есть, судя по должности.
Приезжает по первому зову...
08.04.2021 11:29 Ответить
Викликайте на засідання зеленого недоумка.
08.04.2021 11:10 Ответить
Вражаюча терміновість...
"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила она. Источник: https://censor.net/ru/n3258432
08.04.2021 11:12 Ответить
1.Кто его туда пропихнул?

2.Руководство само на работу ходило?
08.04.2021 11:16 Ответить
Вопрос 3: как там Руслан Демченко поживает?
08.04.2021 11:20 Ответить
Ну, это как обычно-пар в свисток. Надо же показать иммитацию деятельности. Вот наверху и порешали-"Нехай Безугла вызовет "на комитет", в газетах пропечатаем". Пончтно, что все происходило с ведома не только главы СВР, но и людей его туда поставивших.
08.04.2021 11:21 Ответить
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
08.04.2021 11:28 Ответить
Все руководство СВР после этого нужно разогнать.
08.04.2021 11:29 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
08.04.2021 11:35 Ответить
Не розумію, що за підбір кадрів та ще й в найважливішій розвідувальній службі. Та в ГРУ таким - укол і димар. Невже не можна найти патріотів-професіоналів? Не повірю. Почитайте, як працювала така структура в УПА.(В.Шкляр "Троща").
08.04.2021 11:41 Ответить
Идиоты,у вас под носом финкомитетом командует агент лубянки,соберитесь и разберитесь внутри своей рады с крысами.
08.04.2021 11:43 Ответить
Их не вызывать надо, а увольнять всех скопом.
08.04.2021 11:47 Ответить
це та https://censor.net/user/121323, призначення якої брехати, і не тільки в соцмережі FB, а й тут, на форумі
08.04.2021 12:04 Ответить
Комитет выразит озабоченность и на этом всё закончится.. Он там не один такой И все это знают.
08.04.2021 12:11 Ответить
Поймали на взятке не просто разведчика, а целого заместителя начальника СВРУ! Который к тому же не приостановил адвокатскую деятельность (о чем руководству СВРУ было достоверно известно). А теперь сразу вопрос без ответа по вагнеровцам. "Сливали" операцию, в том числе спецслужбисты?
08.04.2021 12:14 Ответить
Воруют и не делятся, не порядок.
08.04.2021 12:16 Ответить
яка солідна у нас голова комісії!давно памперси з неї зняли?
08.04.2021 12:22 Ответить
По-перше, вона не голова, а член комітету. По-друге, саме комітету, а не комісії. Будь ласка, будьте уважні, якщо вже так хочеться залишити коментар.
08.04.2021 13:24 Ответить
Так, Безугла не голова комітету а лише член, але все рівно дуже серйозна жінка.
08.04.2021 14:39 Ответить
Коррупция и предательство (где коррупция, там рядом ходит и предательство) пронизали все эшелоны и подразделения власти. Все,без исключения. Поэтому нужно кардинально чистить эти Авгиевы конюшни...
08.04.2021 12:33 Ответить
Забегали , Зебилы...
08.04.2021 12:35 Ответить
В Украине заходите к любому судье, прокурору, сбушнику и менту высшего ранга и вы найдете так же мешки с деньгами и горы антиквариата...
08.04.2021 12:55 Ответить
Безуглая их порвет!!
08.04.2021 13:22 Ответить
и всем комитетом задали лишь один вопрос - ПОЧЕМУ НЕ ОТЛОМИЛИ НАМ? где доля?
08.04.2021 14:27 Ответить
Помнится, один милейший человек как то выразился по поводу славянской расы...Вернее -не до расы...
08.04.2021 14:29 Ответить
Зонтова нужно удушить в здании ВР.
08.04.2021 15:56 Ответить
А кто это руководство туда назначал?
Не неЛох?
08.04.2021 18:15 Ответить
 
 