Комитет ВР по нацбезопасности вызвал на заседание руководство Службы внешней разведки после задержания на взятке брата Вовка Зонтова
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки хочет заслушать руководство Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Об этом написала на своей странице в Фейсбуке член комитета Марьяна Безуглая (СН), передает Цензор.НЕТ.
"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила она.
Ранее выяснилось, ято задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины. Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приезжает по первому зову...
"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила она. Источник: https://censor.net/ru/n3258432
2.Руководство само на работу ходило?
Не неЛох?