Комитет ВР по нацбезопасности вызвал на заседание руководство Службы внешней разведки после задержания на взятке брата Вовка Зонтова

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки хочет заслушать руководство Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке член комитета Марьяна Безуглая (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила она.

Ранее выяснилось, ято задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины. Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки.