В Киев экстренно отправляется глава МИД Польши Рау в связи с "угрозой миру на границах Украины"

Глава МИД Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев из-за возникновения угрозы миру на границах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает министерство иностранных дел Польши в Twitter.

"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау осуществит экстренный визит в Киев в связи с угрозой миру на границах Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической и культурной сферах, сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сообщили в МИД Украины.

Отмечается также, что руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, а также рост интенсивности российской пропаганды.

