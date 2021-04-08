РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 357 8

В Киев экстренно отправляется глава МИД Польши Рау в связи с "угрозой миру на границах Украины"

В Киев экстренно отправляется глава МИД Польши Рау в связи с

Глава МИД Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев из-за возникновения угрозы миру на границах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает министерство иностранных дел Польши в Twitter.

"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау осуществит экстренный визит в Киев в связи с угрозой миру на границах Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической и культурной сферах, сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сообщили в МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау

Отмечается также, что руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, а также рост интенсивности российской пропаганды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый полевой лагерь армии РФ обустраивается под Воронежем: поле длиной 3-4 км полностью заставлено техникой, - CIT

В Киев экстренно отправляется глава МИД Польши Рау в связи с угрозой миру на границах Украины 01

армия РФ (20384) Польша (8628) Рау Збигнев (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Катар надо лететь! Там ставка главнокомандующего.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:24 Ответить
Если всё так серьезно и хотят кремляди войны, сейчас быстро восстанавливаем ядерный паритет, Рада принимает закон о приравнивании "грязной" бомбы к традиционному ядерному оружию, " какая разница" чем людей уничтожать и принимаем закон о применении "грязной" бомбы при нападении. Быстро снаряжаем носители ядерными припасами и пускай только ***** сунется. Результат отсутствие сотен тысяч жертв от возможного вторжения и войны с непонятным концом. Всё Мир. ***** обосранное идёт лесом.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:27 Ответить
Господаря мабуть дали команду "голос". От і буде дзявуліти.............
показать весь комментарий
08.04.2021 11:30 Ответить
А это уже сигнал и для Украины и для России.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:30 Ответить
Треба в росіян забирати все майно в Європі і світі включаючи труби Північного потоку... Щось продати, щось на метал переплавити...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:32 Ответить
І як він відверне цю загрозу, цікаво...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:54 Ответить
 
 