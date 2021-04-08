РУС
Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены "красной" зоны в Ивано-Франковске: Цинично закрывать города и тратить ковидный фонд на подряды "избранных"

Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в понедельник, 12 апреля, созывает внеочередную сессию горсовета для отмены "красной" зоны в городе.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук

"Сколько времени мы уже ждем выхода из "красной" зоны. Но пока нам это только обещают: обещает премьер-министр, министр здравоохранения. А на деле - еще минимум неделю нам быть в "красной" зоне. И уже как-то надежд на ее отмену даже через неделю нет", - отмечает Марцинкив.

По его словам, из-за карантина "красной" зоны в городе страдают мелкие предприниматели, а также опустошается местный бюджет.

"Но кому до этого дело? .. Крупный бизнес олигархов не несет потерь, потому что их не затрагивают ограничения. Цинично закрывать города и внедрять запреты, прикрываясь медиками. А тем временем тратить Ковидний фонд на выполнение подрядов "избранных", переложив расходы на помощь медикам на плечи города", - добавил мэр.

Кроме этого он уточнил:  "Требуем отменить "красную" зону. В понедельник собираю внеочередную сессию. Время действовать". 

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина.

Ивано-Франковск (841) карантин (16729) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+8
А потом будет волать: спаситепомогите, трупы в парках хоронят.
08.04.2021 11:29 Ответить
+5
футбол проведите еще, сборной негде играть теперь
08.04.2021 11:30 Ответить
+4
Да ладно тебе Марцинкив, многие заведения в Ивано Франковске, с попустительства местных властей уже давно работают, например детский развлекательный центр возле городского озера собирает сотни детей и их тупых родителей.
И все это под сирены и мигалки машин "скорой помощи", которые проносятся мимо каждые 5 минут...
. И это город в "красной зоне".!!!
Куда только смотрит аваков , СБУ и т.д. на такой маразм.
Ну и население ****, выбрало себе мера (а до этого такого же ПрезЕдента).... ((
08.04.2021 11:40 Ответить
Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены "красной" зоны в Ивано-Франковске: Цинично закрывать города и тратить ковидный фонд на подряды "избранных" - Цензор.НЕТ 3337
08.04.2021 11:22 Ответить
На відміну від 63-х відсотків своїх в борців мрія Зєлєнского збулася. І виборці за нього раді.
08.04.2021 11:32 Ответить
Мер здається Свободовець? Все вірно. Нічого лизати дупіту ЗЄйлу. Від Зєйла одна лише шкода Україні.
08.04.2021 11:39 Ответить
Марцинків? Ні. То мер Тернополя свободівець.
08.04.2021 11:43 Ответить
Марцинкив тоже
08.04.2021 11:45 Ответить
Тоді незрозуміло, чому він не підтримав Кошулинського.
08.04.2021 11:49 Ответить
Может и поддержал, просто у него нет таких ресурсов, как у зелебобиков и шестёрок коломойского.
08.04.2021 11:54 Ответить
Да и договорняки никто не отменял. Они там все одним миром мазаны и могут за спинами избирателей договариваться о переделе сфер влияния. Марцинкив тоже не ангел. Многие франковцы его фарбованим лисом называют.)
08.04.2021 11:55 Ответить
І тим не менше з нього голосують.
08.04.2021 11:57 Ответить
Просто не фоне его папередников, он смотрится очень неплохо. Это я как франковчанин, который родился и жил в этом городе практически всю жизнь, говорю. Выберут другого, так фиг его знает, что будет. А тут, в целом неплохой и стабильный мер. Зачем опять устраивать лотерею?
08.04.2021 12:06 Ответить
Франковчанін? З діда - прадіда ? Ясно.
08.04.2021 12:45 Ответить
Что тебе ясно? Ну-ка, ну-ка...
08.04.2021 14:33 Ответить
не показывайте это рыло
08.04.2021 11:55 Ответить
Нехай би Марцинківа залучив до своєї ідеї і свого друга Шевченка, бізнес-партнера одного з тих олігархів Коломойського, чи своїх партнерів з СН. То ж Порошенко венен і його союзник Кошулинський. Нє?
08.04.2021 11:31 Ответить
против Зеленского голосовала только Львовская область

так что пусть Марцынкив и его Ивано-Франковская область не скиглять, а берут лопату и идут работать
08.04.2021 11:35 Ответить
От не треба - в місті Івано-Франківськ більшість проголосувала за Порошенка. Марцінків мер міста, а не області.
08.04.2021 12:10 Ответить
Да ладно тебе Марцинкив, многие заведения в Ивано Франковске, с попустительства местных властей уже давно работают, например детский развлекательный центр возле городского озера собирает сотни детей и их тупых родителей.
И все это под сирены и мигалки машин "скорой помощи", которые проносятся мимо каждые 5 минут...
. И это город в "красной зоне".!!!
Куда только смотрит аваков , СБУ и т.д. на такой маразм.
Ну и население ****, выбрало себе мера (а до этого такого же ПрезЕдента).... ((
08.04.2021 11:40 Ответить
До відома: в місті Івано-Франківськ більшість проголосувала за Порошенка.
І нема "мигалок і сирен", не нагнітайте.
08.04.2021 12:12 Ответить
Не треба ля-ля. За Свободу проголосував Франківськ-місто, Оксана Савчук - ваш вибір
08.04.2021 12:29 Ответить
Савчук балотувалась в президенти? Я щось пропустив?
08.04.2021 13:51 Ответить
так за зебілів же проголосували! https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=922pf7331=87.html Он, пригород Франківська які результати дав : Ну, так тепер питайте самі в себе.
08.04.2021 12:15 Ответить
Хоть какой то мер имеет смелость говорить. Все остальные головы в задницы повпихивали. Еще страшнее, что много даунов верит во все это. ну 73% что тут взять. Ладно тупой през, но тупое стадо, это угроза всем нормам.
08.04.2021 17:15 Ответить
 
 