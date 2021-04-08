Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены "красной" зоны в Ивано-Франковске: Цинично закрывать города и тратить ковидный фонд на подряды "избранных"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в понедельник, 12 апреля, созывает внеочередную сессию горсовета для отмены "красной" зоны в городе.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько времени мы уже ждем выхода из "красной" зоны. Но пока нам это только обещают: обещает премьер-министр, министр здравоохранения. А на деле - еще минимум неделю нам быть в "красной" зоне. И уже как-то надежд на ее отмену даже через неделю нет", - отмечает Марцинкив.

По его словам, из-за карантина "красной" зоны в городе страдают мелкие предприниматели, а также опустошается местный бюджет.

"Но кому до этого дело? .. Крупный бизнес олигархов не несет потерь, потому что их не затрагивают ограничения. Цинично закрывать города и внедрять запреты, прикрываясь медиками. А тем временем тратить Ковидний фонд на выполнение подрядов "избранных", переложив расходы на помощь медикам на плечи города", - добавил мэр.

Кроме этого он уточнил: "Требуем отменить "красную" зону. В понедельник собираю внеочередную сессию. Время действовать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина. ФОТО