Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены "красной" зоны в Ивано-Франковске: Цинично закрывать города и тратить ковидный фонд на подряды "избранных"
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в понедельник, 12 апреля, созывает внеочередную сессию горсовета для отмены "красной" зоны в городе.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сколько времени мы уже ждем выхода из "красной" зоны. Но пока нам это только обещают: обещает премьер-министр, министр здравоохранения. А на деле - еще минимум неделю нам быть в "красной" зоне. И уже как-то надежд на ее отмену даже через неделю нет", - отмечает Марцинкив.
По его словам, из-за карантина "красной" зоны в городе страдают мелкие предприниматели, а также опустошается местный бюджет.
"Но кому до этого дело? .. Крупный бизнес олигархов не несет потерь, потому что их не затрагивают ограничения. Цинично закрывать города и внедрять запреты, прикрываясь медиками. А тем временем тратить Ковидний фонд на выполнение подрядов "избранных", переложив расходы на помощь медикам на плечи города", - добавил мэр.
Кроме этого он уточнил: "Требуем отменить "красную" зону. В понедельник собираю внеочередную сессию. Время действовать".
так что пусть Марцынкив и его Ивано-Франковская область не скиглять, а берут лопату и идут работать
И все это под сирены и мигалки машин "скорой помощи", которые проносятся мимо каждые 5 минут...
. И это город в "красной зоне".!!!
Куда только смотрит аваков , СБУ и т.д. на такой маразм.
Ну и население ****, выбрало себе мера (а до этого такого же ПрезЕдента).... ((
І нема "мигалок і сирен", не нагнітайте.