Новости Агрессия России против Украины
Пожалуй, уже пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - глава МИД Латвии Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Пока точно не ясно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства ... Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Эдгар Ринкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, после реализации которого страна могла бы стать членом организации.

Читайте: Пришло время НАТО начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

Латвия (1383) НАТО (10267) ПДЧ (137) Ринкевичс Эдгарс (148)
Ты прям попал в самую дырочку. Для этого действительно референдум НЕ нужен.
08.04.2021 11:39 Ответить
Курс України закріплено в Конституції. Про який референдум ти говориш?
08.04.2021 11:40 Ответить
На раиси рехверендум проводи, там самый честный и неподкупный
08.04.2021 11:40 Ответить
А що вже був референдум з цього питання?
Чи згідно нинішніх "демократичних" правил, така "дрібниця" вже не обов'язкова?
08.04.2021 11:37 Ответить
Ты прям попал в самую дырочку. Для этого действительно референдум НЕ нужен.
08.04.2021 11:39 Ответить
- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
08.04.2021 12:28 Ответить
Типа, "за кацапов не чокаясь"?
08.04.2021 12:30 Ответить
Курс України закріплено в Конституції. Про який референдум ти говориш?
08.04.2021 11:40 Ответить
На раиси рехверендум проводи, там самый честный и неподкупный
08.04.2021 11:40 Ответить
*** вам, а не "рехверендум". Вы уже "президента" выбирали, хватит.
08.04.2021 11:40 Ответить
Я навіть знаю як би ти проголосував.
08.04.2021 11:41 Ответить
********* мой тебе в жопу тварь)))
08.04.2021 11:42 Ответить
на бутылку присядь, мразь кацапская
08.04.2021 11:44 Ответить
Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
08.04.2021 12:28 Ответить
как насчет ***********,узкоглазый ?
08.04.2021 14:17 Ответить
Як би ***** не бикувало, то ви б і не почесались.
08.04.2021 11:40 Ответить
Ситі і ні нащо не здатні політично Німеччина і Франція не допустять цього. Їм краще нівщо не вмішуватись а всі проблеми дозволити вирішувати злочинними методами Путіну, при цьому для годиться обурюватися, але посилати Путіну пивко або гордитися про себе його дружбою
08.04.2021 11:41 Ответить
По этой причине и существует проект "Междуморье".
08.04.2021 11:47 Ответить
на уровне разговоров((
08.04.2021 12:35 Ответить
Мабуть, уже час надати Україні ПДЧ в НАТО, - глава МЗС Латвії Ринкевич - Цензор.НЕТ 1744
08.04.2021 12:36 Ответить
это слово остается лишь словом ещё с 19-го века
08.04.2021 12:41 Ответить
Конкретно это довольно молодое, так что...
08.04.2021 12:42 Ответить
Пожалуй, уже пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 6169
08.04.2021 11:43 Ответить
Зашліть до нас комісію, яка би контролювала процес вступу в НАТО, щоб зеленський не зміг нам нашкодити.
08.04.2021 11:47 Ответить
Надежнее было бы его усыпить как хомячка
08.04.2021 11:49 Ответить
Слишком много хлопот. Перекинуть его через забор к кацапам - это для него будет намного хуже, т.к. исчезнет к нему интерес со стороны его хозяев и ему придётся жить "на одну зарплату"... кацапскую зарплату...
08.04.2021 11:54 Ответить
За будь яких умов, йому не варто дражнити москалів, бо інакше не пустять до Ростова.
08.04.2021 15:00 Ответить
Доведеться чекати. Якщо, не утне аж таку дурню, що інший майдан дасть під зад копняка.
08.04.2021 15:01 Ответить
Верное решение...Германию треба наклонять,она всеми фибрами против предоставления ПДЧ Украине
08.04.2021 11:52 Ответить
Это уже простая формальность.Украина уже в НАТО... Крысы мавзолейные,хрюкните Крым наш,Нам КРЫШ...
08.04.2021 11:52 Ответить
НАТО в Кожну ХАТУ
08.04.2021 11:54 Ответить
Во время Второй мировой весь мир без всяких ПДЧ воевал против нацистов. Не пора ли и сейчас рашистам по зубам дать всеми цивилизованными странами
08.04.2021 12:00 Ответить
ПДЧ в НАТО - ok, а вот полноценными членами рановато ещё, минимум 2-3 голосовании в ВР по разуму и тогда на собеседование.
08.04.2021 12:02 Ответить
А вы думаете почему такая истерика на Мавзолейных пропагандонских телеканалах ************ и Соловьевщины? От бессилия и злобы,злы на всех президентов Украины начиная от Кравчука и заканчивая Зеленским... и Верховну Раду впридачу
08.04.2021 12:02 Ответить
тут напомню вам то писалось и раньше - поверьте, странам Балтии тоже ставили палки и прямым текстом сказали и именно немецкии канцлер - вы никогда не станите членами НАТО, где тот Генрих и где страны Балтии - так что просто работать над реформами.

хорошая статья и умно разсказывает о пути который стоит проити.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2018/06/4/7082481/
08.04.2021 12:23 Ответить
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
08.04.2021 12:27 Ответить
Знакомый поляк говорил что их когда то практически внаглую ввели в НАТО и ЕС. Теперь они молятся на ту наглость.
08.04.2021 12:46 Ответить
Яка розумна людина. Дякую.
08.04.2021 14:53 Ответить
 
 