Пожалуй, уже пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - глава МИД Латвии Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Пока точно не ясно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства ... Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Эдгар Ринкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, после реализации которого страна могла бы стать членом организации.

Читайте: Пришло время НАТО начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина