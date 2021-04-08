Пожалуй, уже пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - глава МИД Латвии Ринкевич
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Латвии.
"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Пока точно не ясно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства ... Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Эдгар Ринкевич.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, после реализации которого страна могла бы стать членом организации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи згідно нинішніх "демократичних" правил, така "дрібниця" вже не обов'язкова?
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
хорошая статья и умно разсказывает о пути который стоит проити.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2018/06/4/7082481/