Большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем, - СМИ. ФОТОрепортаж

Концентрация российских сил у границы с Украиной, которую мы наблюдаем, беспрецедентна с 2015 года.

Об этом пишет citeam.org (Conflict Intelligence Team) по результатам изучения движения российской техники в оккупированный Крым и к украинской границе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы заметили, что места съемки видео российских колонн и конечные пункты эшелонов с техникой, помимо Крыма, чаще всего находятся в Воронежской области. Этот регион имеет границу с Украиной, точнее — с северной частью Луганской области, подконтрольной украинским силам. Пристально изучив свидетельства прибытия войск в Воронежскую область, мы выяснили, что они концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и подконтрольной Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы). Значительная часть наблюдаемой нами техники относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров", - отмечается в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киев экстренно отправляется глава МИД Польши Рау в связи с "угрозой миру на границах Украины"

"Изучая переброску частей ЦВО по железной дороге к границе, мы и другие исследователи установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа. Станция Тресвятская расположена в относительно малолюдной местности, а Масловка — практически в городской черте Воронежа. Поэтому в районе последней сняли и выложили сразу несколько видео. Наиболее яркий пример — тикток, снятый жителем Воронежа, на котором видны военные танковозы, перевозящие тяжелую огнеметную систему ТОС и боевые машины пехоты, а также стоянка техники непосредственно у станции Масловка. На госномерах тягачей видны коды 50 (Западный военный округ, к которому относится Воронеж), а также 87 и 76 (бывший Сибирский и бывший Приволжско-Уральский военные округа соответственно, ныне входят в Центральный военный округ). С помощью Google Streetview мы подтвердили, что видео действительно снято в районе станции Масловка — автовозы следуют в южном направлении", - отмечают авторы расследования.









"Видео со станции Тресвятская нам не попадались, но нам и коллегам удалось обнаружить сразу несколько видео и фотографий, которые сняты неподалеку от этой станции. Тикток с похожей колонной БМП на танковых транспортерах был снят к юго-западу от Тресвятской, колонна направляется в село Новая Усмань. В самой Новой Усмани тоже снимали видео и фото с похожими колоннами (последнее фото, на котором виден танк Т-72Б3, снято в районе памятника воеводе Борису Собакину, установленного в Новой Усмани в 2019 году)", - говорится в статье.

"На еще одном видео в TikTok видна колонна реактивных систем залпового огня "Ураган" с кодами 76 на госномерах (Центральный военный округ). По всей вероятности, это техника 120-й артиллерийской бригады из Юрги Кемеровской области, которая, как мы выяснили, направлялась на станцию Тресвятская. Само видео снято на трассе Р193, колонна следует в направлении Воронежа. Стоит отметить, что видео "Ураганов" из самого Воронежа мы не встречали, что странно для такой крупной колонны. Объяснением может служить жалоба в паблике Новой Усмани в ВК еще от 1 апреля, где говорится, что колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, который расположен к югу от Р193, не доезжая Воронежа", - добавляют авторы.

"Выполнив поиск по ключевым словам в ВК, мы обнаружили посты местной жительницы, в которых присутствуют видео и фотографии военного лагеря, в том числе техники, палаток (одна из которых, судя по красным крестам, представляет собой полевой госпиталь) и полевой кухни. В описании говорится, что видео сняты в Березке "под Масловкой". Видео, на котором видны танковозы с техникой (и кодом Центрального военного округа на госномерах), действительно снято южнее Масловки в районе садового товарищества "Березка" — тралы едут с северо-востока (со стороны Масловки) и поворачивают на юг", - говорится в статье.





"Нам не удалось однозначно геолоцировать фотографии и видео самого лагеря, однако мы предполагаем, что он расположен на северной части войскового полигона "Погоново" к югу от СНТ "Березка". Возможно, туда направляется техника не только со станции Масловка, но и со станции Тресвятская через Новую Усмань и Отрадное. Информация о военных на полигоне "Погоново" появилась в одном из местных СМИ еще в конце марта. В комментариях к материалу местный житель жалуется на поведение военных, которые расположились "в поле рядом с жилыми домами", "валили лес бронетранспортерами и грузовиками" и выставили "часовых с оружием", - акцентируют авторы.













"Лагерь под Масловкой расположен примерно в 250 километрах по дороге от границы с Украиной — в 2014 и 2015 годах, во время активных действий российских регулярных частей на Донбассе, их лагеря располагались куда ближе к границе. Однако есть свидетельства и того, что российская техника дислоцируется и южнее — в районе города Острогожск Воронежской области. На еще одном тиктоке, который опубликовал пользователь из Острогожска, видна колонна военных грузовиков и бронеавтомобилей "Тигр" с номерами ЦВО. За кадром слышно, что колонна скорее всего только что разгрузилась с "поездов". Нам удалось геолоцировать видео перекрёстком в 800 м от станции Острогожск: колонна выворачивает (это видно ближе к концу видео) с Вокзальной улицы, ведущей от станции, на шоссе 20Н-47-19 и следует по нему на юг", - пишут авторы.

В разговоре с CIT аналитик Том Баллок сообщил, что бронеавтомобили "Тигр" без тактических знаков указывают либо на одну из бригад спецназа ГРУ, либо на разведывательное подразделение, например, разведбат мотострелковой бригады. В настоящее время нам не известен пункт назначения этой колонны, но представляется логичным, чтобы разведчики или спецназовцы выдвинулись ближе к границе, чем основные силы (Острогожск расположен примерно в 100 километрах по дороге от Масловки в направлении границы).

"Концентрация российских сил в Воронежской области вызывает опасения в первую очередь потому, что ее невозможно объяснить не только учениями, но даже приготовлениями к украинскому наступлению, которое продолжают предсказывать в "республиках" Донбасса. Как мы уже отмечали в нашем обзоре для The Insider, Воронежская область граничит не с "ЛНР " или "ДНР", а с подконтрольной Украине территорией. Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер. Однако даже в этом случае нельзя однозначно утверждать о неминуемом вторжении российских войск на подконтрольную Украине территорию. Если целью Кремля действительно является давление на Киев и Вашингтон, то вполне логично было бы расположить войска достаточно угрожающим образом — например, через границу от Харькова и подконтрольной Луганщины", - резюмируется в статье.

Позже авторы добавили, что наши коллеги из Bellingcat и команды видеорасследований New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне "Погоново" к югу от Воронежа. Исследователь Bellingcat Эрик Толер опубликовал сравнение снимков Planet, где видно, что палатки появились на полигоне в конце марта — начале апреля. Кристиан Триберт из NYT выложил снимки в высоком разрешении, на котором видны сотни единиц военной техники.

"Спутниковые снимки подтверждают, что южнее Воронежа действительно появился большой лагерь российских военных", - констатируют авторы.













Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.