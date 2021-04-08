РУС
Новости
2 375 27

ВСК по Укрзализныце просит премьера предоставить отчеты работы Наблюдательного совета: его члены не имели права на премии

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует деятельность Укрзализныци, просит Премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить отчеты о работе членов Наблюдательного совета компании и сведения о выплаченных им вознаграждениях, что необходимо для определения правомерности предоставления вознаграждений в соответствии с законодательством.

Об этом говорится в официальном запросе.


Как указано в документе, член Наблюдательного совета имеет право на оплату услуг в виде годового и дополнительного вознаграждений, а также на компенсацию расходов, связанных с исполнением им своих функций. Это предусмотрено Порядком, утвержденным Постановлением Кабинета Министров No668 от 04.07.2017. При этом максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения не может превышать для АО "Укрзализныця" 22 среднемесячные зарплаты по виду экономической деятельности за предшествующий квартал.


"В то же время критическое состояние Укрзализныци свидетельствует о невыполнении Наблюдательным советом своих функций в полной мере. Поэтому возникла необходимость в проведении анализа эффективности работы членов Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и предоставлении оценки выполнения ими условий договора", - подчеркнула в своем письме председатель ВСК.


Поскольку Наблюдательный совет ежегодно отчитывается перед Кабмином о результатах работы и на основе этих отчетов формируются размеры вознаграждения, ВСК обратилась к премьеру с требованием предоставить копии всех отчетов Наблюдательного совета, а также копии актов приема-передачи услуг, предоставляемых председателем и членами Наблюдательного совета АО "Укрзализныця".


"Также просим предоставить информацию о фактическом вознаграждении председателя и каждого члена наблюдательного совета за период 2018 - 2021 гг, помесячно с разбивкой на базовое и дополнительное, и обосновать его размеры", - указано в письме.


Ранее экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов Наблюдательного совета УЗ превышают норму в 30-40 раз. Так, Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 000 гривен за февраль 2021 года. При этом среднемесячная зарплата работника УЗ за предыдущий квартал составила 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года. То есть, Лещенко и Журавлев получили в 29,3 раз больше нормы.
А экс-нардеп Борислав Береза ​​сообщил, что Укрзализныця потратила более 5 млн гривен за два года на авиаперелеты членов Наблюдательного совета компании. Еще 2 млн было потрачено за это время на их питание.

Автор: 

Топ комментарии
+6
Эту бородатую бабу леща пора уже в бочке с дерьмом утопить
08.04.2021 12:36 Ответить
08.04.2021 12:36 Ответить
+5
"А над бочкою яничар с ятаганом!! В Турции можно ,там тепло!" !!!!)))
08.04.2021 12:38 Ответить
08.04.2021 12:38 Ответить
+3
Ви що показились,хто Сірожа не заробив премію ??? Та він так натхненно брехав ,так брехав !!!))))
08.04.2021 12:37 Ответить
08.04.2021 12:37 Ответить
Эту бородатую бабу леща пора уже в бочке с дерьмом утопить
08.04.2021 12:36 Ответить
08.04.2021 12:36 Ответить
"А над бочкою яничар с ятаганом!! В Турции можно ,там тепло!" !!!!)))
08.04.2021 12:38 Ответить
08.04.2021 12:38 Ответить
на цьому теплоході неодноразово організовували заходи для членів Наглядової ради УЗ, кожен з яких обійшовся бюджету в суму майже 700 тис грн. Зокрема, перший виїзний захід на теплоході було проведено в серпні 2018 року.
"Перша відбулася відразу після призначення Наглядової ради - ще в серпні 2018-го (нагадаю, що Наглядову раду УЗ було створено в червні того ж року). І в честь цього вирішили не розмінюватися на дрібниці. "Укрзалізницею" тоді було витрачено: на дизельне паливо - 14 000 грн., на кейтеринг (тобто їжу) - 200 000 грн., на алкоголь - 400 000 грн., на сигари - 40 000 грн", - повідомив Береза.
За інформацією Берези, подібних заходів було не менше трьох тільки у 2019 році. Він також зазначив, що на фуршеті на теплоході учасників пригощали елітним алкоголем, вартістю в десятки тисяч за пляшку. "Хто з вас мав задоволення пити віскі Glenfiddich 44 YO 1 964 Cask Streng Hart Brothers ціною 64 410 грн за пляшку? Може, хоча б Craigellachie 46 YO 1 970 60th Anniversary LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - "всього" 43 335 грн за пляшку. Якщо поки не пили, то хоча б порадійте за керівництво "Укрзалізниці" - у них була така можливість. Багаторазово. І звичайно ж, за рахунок бюджету", - написав Береза.
08.04.2021 14:53 Ответить
08.04.2021 14:53 Ответить
- Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом жрал.(с)
08.04.2021 12:36 Ответить
08.04.2021 12:36 Ответить
Ну почему ничего?! Это ж "наблюдательный совет", вот и наблюдали, а наблюдать с самолета понятное дело что виднее, да и не на пустой же желудок
08.04.2021 12:53 Ответить
08.04.2021 12:53 Ответить
Ви що показились,хто Сірожа не заробив премію ??? Та він так натхненно брехав ,так брехав !!!))))
08.04.2021 12:37 Ответить
08.04.2021 12:37 Ответить
Валять цей нацсовєт. За сьогодні третя новина про залізницю. Мені особисто - хвіолетово, але джинса пре.
08.04.2021 12:40 Ответить
08.04.2021 12:40 Ответить
джинса це коли Укрзалізниця платить непотрібу 300.000 в місяць за вилизування задниці дерьмаку.
08.04.2021 13:00 Ответить
08.04.2021 13:00 Ответить
Ну не за часів нелохА започаткувалась традиція платити чиновництву безбашенні зарплати.
08.04.2021 13:03 Ответить
08.04.2021 13:03 Ответить
Не "чиновникам" а провладним блогерам за рахунок держпідприємств.
Відчуваєш різницю?
08.04.2021 13:06 Ответить
08.04.2021 13:06 Ответить
Можливо. А топчиновникі бідують?
08.04.2021 13:13 Ответить
08.04.2021 13:13 Ответить
2 ляма на харчі !!! О сцуки жеруть ,як не в себе !!!)))
08.04.2021 12:40 Ответить
08.04.2021 12:40 Ответить
ВСК по Укрзализныце просит премьера предоставить отчеты работы Наблюдательного совета: его члены не имели права на премии - Цензор.НЕТ 4865
08.04.2021 12:45 Ответить
08.04.2021 12:45 Ответить
Интересно было б почитать Акт принятия работ. За какую такую о#еренную работу товарищ Серьоженька Лещенко получает 300 косарей
08.04.2021 12:47 Ответить
08.04.2021 12:47 Ответить
Так от же ж було трохи раніше https://censor.net/ua/photo_news/3258421/****************************************************************************************************** там якраз про "виконані роботи" у занедбаному потязі, ну і про "акт" миття вікон данцем теж.
08.04.2021 13:08 Ответить
08.04.2021 13:08 Ответить
Теперь у Сирожы заберут квартиру?
08.04.2021 12:49 Ответить
08.04.2021 12:49 Ответить
Не воевал, в АТО не был, расеюшку любит - за что ж его так обижать
08.04.2021 13:02 Ответить
08.04.2021 13:02 Ответить
А если член наблюдательного совета задействовал дополнительный глаз?
ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії - Цензор.НЕТ 2729
08.04.2021 13:13 Ответить
08.04.2021 13:13 Ответить
ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії - Цензор.НЕТ 8243
08.04.2021 13:14 Ответить
08.04.2021 13:14 Ответить
Треба ще по курсу до бакса звірятись, 12 "до Порошенко", 29 (і то впало з 32) "при Порошенко". Оце дійсно смішно, крізь сльози.
08.04.2021 14:01 Ответить
08.04.2021 14:01 Ответить
Скорее права на существование они не имели. Попытки узаконить коррупцию.
08.04.2021 13:33 Ответить
08.04.2021 13:33 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5996977593661630 кто из вас имел удовольствие пить виски Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ценой 64 410 грн. за бутылку? Может хотя бы Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon&MacPhail? Он ведь гораздо дешевле - «всего» 43 335 грн. за бутылку. Если пили, то делитесь впечатлениями в комментариях. Если пока не пили, то хотя бы порадуйтесь за руководство «Укразализныцей» - у них была такая возможность. Многократно. И конечно же за счёт бюджета.
ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії - Цензор.НЕТ 874

ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії - Цензор.НЕТ 8716

ТСК щодо "Укрзалізниці" просить прем’єра надати звіти роботи Наглядової ради: її члени не мали права на премії - Цензор.НЕТ 2307
08.04.2021 13:37 Ответить
08.04.2021 13:37 Ответить
Лещенко-пассивный передаст- шо б ты сдох сволочь продажная! вместе со своей масковскай "женой" под прикрытием! падлы !
08.04.2021 15:01 Ответить
08.04.2021 15:01 Ответить
Маленьке місто Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області. Директор спецшколи-інтернату для дітей з особливими потребами Романчук Володимир Павлович систематично, порушуючи купу нормативно-правових актів , щомісяця нараховує сам собі премії та надбавки(щомісячна сума премій та надбавок виходить до 15тис.грн.). Департамент освіти і науки, місцева поліція та прокуратура не бачать порушень, а простіше - покривають директора -порушника! Документи та відповіді звернень маю на руках. Це корупція на місцевому рівні! Що казати про верхи!
08.04.2021 15:53 Ответить
08.04.2021 15:53 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
08.04.2021 16:25 Ответить
08.04.2021 16:25 Ответить
 
 