ВСК по Укрзализныце просит премьера предоставить отчеты работы Наблюдательного совета: его члены не имели права на премии

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует деятельность Укрзализныци, просит Премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить отчеты о работе членов Наблюдательного совета компании и сведения о выплаченных им вознаграждениях, что необходимо для определения правомерности предоставления вознаграждений в соответствии с законодательством.

Об этом говорится в официальном запросе.



Как указано в документе, член Наблюдательного совета имеет право на оплату услуг в виде годового и дополнительного вознаграждений, а также на компенсацию расходов, связанных с исполнением им своих функций. Это предусмотрено Порядком, утвержденным Постановлением Кабинета Министров No668 от 04.07.2017. При этом максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения не может превышать для АО "Укрзализныця" 22 среднемесячные зарплаты по виду экономической деятельности за предшествующий квартал.



"В то же время критическое состояние Укрзализныци свидетельствует о невыполнении Наблюдательным советом своих функций в полной мере. Поэтому возникла необходимость в проведении анализа эффективности работы членов Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и предоставлении оценки выполнения ими условий договора", - подчеркнула в своем письме председатель ВСК.



Поскольку Наблюдательный совет ежегодно отчитывается перед Кабмином о результатах работы и на основе этих отчетов формируются размеры вознаграждения, ВСК обратилась к премьеру с требованием предоставить копии всех отчетов Наблюдательного совета, а также копии актов приема-передачи услуг, предоставляемых председателем и членами Наблюдательного совета АО "Укрзализныця".



"Также просим предоставить информацию о фактическом вознаграждении председателя и каждого члена наблюдательного совета за период 2018 - 2021 гг, помесячно с разбивкой на базовое и дополнительное, и обосновать его размеры", - указано в письме.



Ранее экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов Наблюдательного совета УЗ превышают норму в 30-40 раз. Так, Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 000 гривен за февраль 2021 года. При этом среднемесячная зарплата работника УЗ за предыдущий квартал составила 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года. То есть, Лещенко и Журавлев получили в 29,3 раз больше нормы.

А экс-нардеп Борислав Береза ​​сообщил, что Укрзализныця потратила более 5 млн гривен за два года на авиаперелеты членов Наблюдательного совета компании. Еще 2 млн было потрачено за это время на их питание.