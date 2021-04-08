В Чернигове из-за критического прироста госпитализированных с COVID-19 усилили карантин: список новых ограничений

Дополнительные карантинные ограничения из-за критического прироста госпитализированных с COVID-19 были введены в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В Чернигове критический прирост госпитализированных больных с COVID-19. Если в пятницу их было 323, то сейчас - 376. Это самая большая нагрузка на медицинские учреждения за все время, что город имеет дело с этой болезнью", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине усиливают карантин: список новых ограничений

Как подчеркнул черниговский городской голова Владислав Атрошенко, пределом возможностей профильных врачей есть 600 больных в ковидних отделениях городских больниц одновременно. Сейчас в этих отделениях 535 госпитальных мест (из которых подключены к медицинскому кислороду 398). Увеличивать количество коек планируют до 600.

- Все что дальше - уже критическая ситуация по наличию профильных медицинских специалистов, технических возможностей и имеющихся производственных возможностей по кислороду. Это на сегодняшний день в Украине "узкое" место: у нас есть деньги, у нас есть техническая возможность подключить кислород к большему количеству точек, но самого кислорода пока не хватает. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится, - проинформировал он.

Городской голова подчеркнул, что сейчас в стационар вообще не госпитализируются пациенты с легким или средним течением коронавирусной болезни. И подолгу, до негативного теста там уже никого не держат. То есть все кто там - пациенты в тяжелом состоянии.

Он напомнил, что было определено: если город пересекает границу в 370 госпитализированных (это предел медицинских возможностей при нормальной нагрузке) - будет объявлен более жесткий карантин. И сейчас эта граница перейдена и для уменьшения путей передачи инфекции город вынужден вводить дополнительные ограничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Чернигове усиливают карантин - с 5 апреля закрывают школы, вход в общественный транспорт по спецпропускам

С 00:00 часов 8 апреля 2021 на территории города Чернигова ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (городской голова обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием людей на открытый воздух)

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;

посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности;

нахождения без маски в местах общего пользования (улицы, скверы, парки и т.д.).

Вместе с тем, комиссией принято решение смягчить некоторые меры, введенные 2 апреля. В частности, отменен запрет посещения кладбища "Яцево" в выходные. Решение принято с учетом данных о посещении кладбища в это воскресенье: при площади 110 га в течение дня его посетило 8-9 тысяч человек - "это на такой территории скоплений не влечет".

Также пересмотрен запрет на продажу напитков "из окна". Как проинформировал черниговский городской председатель, введение этого запрета связано с традицией собираться у этих заведений компаниями, причем без соблюдения дистанции и масок. На запрете настояли медики. Вместе с тем, запрет отменят при условии обеспечения кофейней соблюдения покупателями ограничительных мер. Покупателей может быть не более двух у окошка одновременно, в очереди они должны придерживаться социальной дистанции, быть в масках и тому подобное. А в случае зафиксированного нарушения этих ограничений - "точка" закрывается без каких-либо дальнейших разговоров.