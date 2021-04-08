РУС
Факты вероломного убийства украинских воинов во время Иловайской трагедии и обороны ДАПа переданы в МУС, - Офис генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информационное сообщение о нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований на Донетчине в 2014-2015 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военнослужащих во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года. Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств", - подчеркивается в сообщении.

"Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских воинов 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести", - следует далее.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

"Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения - вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захвачены в плен, один пленный был убит", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, отмечается, что вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает ст.37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".

Иловайск (469) донецкий аэропорт (540) Мамедов Гюндуз (115) Международный уголовный суд (239) Офис Генпрокурора (2609)
Топ комментарии
+8
Путлер говорил Меркельше и Олланду ,"безопасный коридор" обеспечат,слов рюсскава "офицера"..Паскуда позорная ...
08.04.2021 12:49 Ответить
+8
Кацапы наши вечные враги... только усвоив эту аксиому можно развиваться и двигаться вперед.
08.04.2021 12:55 Ответить
+5
а там, в операції по захопленню Зугресу були задіяні виключно добробати, які підпорядковувались Коломойському і Корбану. Так що не дивно, що 90% наших втрат в Іловайській трагедії - саме з добробатів.
08.04.2021 13:06 Ответить
Якщо не помиляюсь, то лише "Донбас" казав про біля 200 загиблих бійців. Тому офіційні цифри втрат викликають певні сумніви.
08.04.2021 12:48 Ответить
Генпрокуратура часів юґіка визнала винними лише кацапів. Вони звісно винні, але є нюанси і з нашого боку. Чи вгледять їх тепер? Мабуть ні.......🥴
08.04.2021 13:17 Ответить
Кацапы наши вечные враги... только усвоив эту аксиому можно развиваться и двигаться вперед.
Яка швидкість реакції! Не пройшло і сім років!
08.04.2021 13:07 Ответить
..спитай в корпорації "РАШЕн",та в "муденка"-генерала поразки!!
08.04.2021 13:34 Ответить
Спитай у свого бабломойського нахріна він туди своїх наймані батальйони посилав.
08.04.2021 20:37 Ответить
Нового ничего нет. Все эти приемы широко использовала эта Золотая Орда еще 800 лет назад. Вплоть до забрасывания в осажденные города трупов умерших от чумы.
08.04.2021 13:09 Ответить
Кафа...
08.04.2021 14:00 Ответить
 
 