Факты вероломного убийства украинских воинов во время Иловайской трагедии и обороны ДАПа переданы в МУС, - Офис генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информационное сообщение о нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований на Донетчине в 2014-2015 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военнослужащих во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года. Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств", - подчеркивается в сообщении.

"Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских воинов 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести", - следует далее.

"Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения - вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захвачены в плен, один пленный был убит", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, отмечается, что вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает ст.37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".