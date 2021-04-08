В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В период с 24 февраля по 4 апреля Минздрав получил 816 сообщений о неблагоприятных событиях при вакцинации против коронавируса препаратом Covishield. Всего в Украине введено уже почти 300 тысяч доз вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Государственного экспертного центра Минздрава Украины в Facebook.

Отмечается, что 99% сообщений о побочных эффектах были несерьезными. В 94% случаев неблагоприятные проявления были предсказанными. То есть, соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

Чаще всего вакцинированные жаловались на общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):

повышение температуры;

утомляемость;

астения;

лихорадка;

озноб;

гриппоподобное состояние;

покраснение и боль;

уплотнение;

отек руки;

инфильтрация;

онемение в месте введения.

Довольно распространенными являются расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (11,8%) и невралгические расстройства (11,7): головная боль; сонливость или бессонница; тремор верхних конечностей; парестезии; головокружение; потеря ориентации, потеря сознания.

Чаще всего на побочные эффекты жалуются пациенты в возрасте 31-45 лет. Чаще они наблюдаются у женщин (примерно 68%).

Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.