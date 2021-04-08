РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6362 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 116 9

В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В период с 24 февраля по 4 апреля Минздрав получил 816 сообщений о неблагоприятных событиях при вакцинации против коронавируса препаратом Covishield. Всего в Украине введено уже почти 300 тысяч доз вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Государственного экспертного центра Минздрава Украины в Facebook.

Отмечается, что 99% сообщений о побочных эффектах были несерьезными. В 94% случаев неблагоприятные проявления были предсказанными. То есть, соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

Чаще всего вакцинированные жаловались на общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):

  • повышение температуры;
  • утомляемость;
  • астения;
  • лихорадка;
  • озноб;
  • гриппоподобное состояние;
  • покраснение и боль;
  • уплотнение;
  • отек руки;
  • инфильтрация;
  • онемение в месте введения.

Довольно распространенными являются расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (11,8%) и невралгические расстройства (11,7): головная боль; сонливость или бессонница; тремор верхних конечностей; парестезии; головокружение; потеря ориентации, потеря сознания.

Чаще всего на побочные эффекты жалуются пациенты в возрасте 31-45 лет. Чаще они наблюдаются у женщин (примерно 68%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: Вероятна, но не подтверждена

В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав 01

Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав 02

вакцина (3815) Минздрав (4914) COVID-19 (18610)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключевое слово здесь "зафиксировали".
показать весь комментарий
08.04.2021 12:54 Ответить
Та да, это как с тестами и количеством заболевших. Веры вам нет
Эти зеленые популисты изгавняли все, в особенности державни институты власти.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:00 Ответить
вакцинированный тоже есть заразный некоторое время.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:03 Ответить
Да, но только он одной запчастью вируса заражает, да, умник?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:30 Ответить
Индусская вакцина, которой вакцинируют украинцев, представляет собой вирус ОРВИ, в который внедрен фрагмент РНК ковида. Естественно после вакцинации будут симптомы ОРВИ.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:09 Ответить
РНК там и близко нет.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:31 Ответить
потому, что гамно колют
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1802
показать весь комментарий
08.04.2021 13:36 Ответить
"несерьезные" для ВАС ! А пациента кто то спрашивал, что ОН думает об этом !?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:10 Ответить
 
 