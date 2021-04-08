РУС
Байден найдет общий язык с Зеленским. Он, в отличие от Трампа, глубоко чуткий человек, - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид

Президент США Джо Байден сможет найти общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден знаменит своей порядочностью и теплотой. Он глубоко чуткий человек, в отличие от Трампа. Я надеюсь, что они будут ладить на личном уровне, это всегда помогает", – отметил он.

При этом эксперты по Украине в команде Байдена являются профессионалами высокого уровня, констатировал Фрид.

"Старшее должностное лицо, которое знает Украину глубоко и довольно близко, это, конечно же, Джордж Кент, помощник заместителя госсекретаря США. Он хорошо известен со времен дипломатической службы в Киеве. Он знает невероятно много и на самом деле понимает, чувствует и очень заботится об Украине. Он хорошо работал при Трампе, несмотря на сложные условия. Он в курсе всего и остается работать в правительстве, потому что пользуется доверием людей Байдена", – подчеркнул Фрид.

+15
показать весь комментарий
08.04.2021 13:00 Ответить
+11
так саме Байден і чутко пороти зелю буде! Аж до імпічменту.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:01 Ответить
+9
но перед этим зелю нужно выпороть хорошо.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:57 Ответить
но перед этим зелю нужно выпороть хорошо.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:57 Ответить
так саме Байден і чутко пороти зелю буде! Аж до імпічменту.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:01 Ответить
Дідусь кловуна не зобідить.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:13 Ответить
Кловун дюже хитрий. Отримав 22, 8 млн прибутків - заплатив 1 млн 800 тисяч податків. Тобто 5% з девідентів та рояльті від суми. Жодної звістки, що зєйловці планують збільшити податки на девіденти до рівня податків з прибиральниці чи санітарки.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:25 Ответить
А сивочолий барига продав "свою" ленінську кузню Сирожі Тігіперу через офшор з податком в 1%-менше ніж військовий збір з зарплатні.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:29 Ответить
ванька, тобі хто зедебільну методичку підсунув? Ленкузня продавалась з врахуванням наявності офшору, і доходи в ₴600млн після сплати податків в Україні, Порох задекларував через НАЗК; пустив їх на свою передвиборчу кампанію, шукай інфу тут на цензорі.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:22 Ответить
Будет не импичмент, а отставка.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:20 Ответить
Впевнений, що той спільнйязик буде язиком Зєлєнского. Байден лизати точно не буде. Не навчений, та й калібр не той. 😊
показать весь комментарий
08.04.2021 12:59 Ответить
Єдиний шанс для розвитку України- забрати Зєлю та його папередників до Гуантанами. Десь так років на 20-30.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:27 Ответить
А з нпрідом що робити? Вони ж вибкюеруть нового такого.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:31 Ответить
Обирати Прєза щорічно...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:35 Ответить
Щось у тому є. Але є обирати будуть такого самого. Бо виборці будуть ті ж.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:44 Ответить
звичайно, і тому бейцели вави будуть частенько страждати
показать весь комментарий
08.04.2021 12:59 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 13:00 Ответить
Гарна ілюстрація до процесу вбивання інформації найбільш доступним шляхом...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:09 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 13:01 Ответить
Вроде этого...
- Ты лохушка зеленая..... Ты вообще рамсы попутал? Ты кому лапшу о реформах на уши вешаешь? Если ты ******* не будешь отвечать за свой гнилой базар, то мы и тебя на 0 помножим, и Тватарова твоего, и Ермака по асфальту размажем....
показать весь комментарий
08.04.2021 13:02 Ответить
В этом и заключается ошибка. вiслюка на табурет дяди выставили в качестве януковича-2, чтоб он доделал то, что не доделал его "прототип-1". Но, в силу тех качеств, которые были основными в кастинге как в первом, так и во втором случае (а именно - глупость, жадность и трусливость), управление этими гомункулусами может перехватить и кто-то другой. Что мы и наблюдали в виде внезапного ночного приступа патриотизма, когда были заблокированы три прокремлёвских канала в Украине.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:07 Ответить
Смішно. Дід вже двох слів не може зв'язати і не розуміє де він знаходиться, такий чуткий.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:04 Ответить
"глубоко чуткий" - как проктолог-психиатр?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:04 Ответить
Вот именно потому, что "Президент Байден знаменит своей порядочностью и теплотой" кина не будет. Точнее будет, но не то. В общем, клоуну не позавидуешь...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:11 Ответить
Пусть со старта бьет кловану в дыню и ногами потом на земле перед тем как поздороваться и начать говорить.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:12 Ответить
Думаю,что реально Байден найдет общий язык с украинцами,а не с зеленским.Зеленский,хотя и президент,но личность не интересная и лживая.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:12 Ответить
Тяжелые времена после Катара
показать весь комментарий
08.04.2021 13:26 Ответить
..а, з ким ще мати справу Байдену?? Назвіть,будь ласка?? з"кучмою",чи "кравчуком"?? Може "зека" з Ростова "запросити"??Так-йому, ви ,і "Ху*ла" в якості партнера запропонуєте,бо в "луганлоні" громадянська війна??? Вже остогидло дивитись на це блюзнірство,"рашена",та "95-го"....Отямтесь,та працюйте,СВОЛОТО,на державу!!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:28 Ответить
Йой! Бойко?! Медведчук?! Шарій?! Юля?! Коли ви вже виродите ім'я нового українського месії, а то лсь вже як рік «противсіхи» галасують а Цензорі;а про кого не розумію!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:38 Ответить
..а ти?? "бойки", "шраії","метветчуки",та навіть і юля??..Проти всіх?? Пернув,а сам що запропонував??...ГАЛАСУВАТИ!! Це "Волати",як навіженому!! Давай,пропонуй "альтернативу" розумнику??
показать весь комментарий
08.04.2021 14:09 Ответить
ви, зебіли, все "новелице" шукаєте...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:24 Ответить
..при чому "зебіл"??Що,зовсім,клямка впала?? Я про те,що твоє "чоколядне",та "зелене"-наразі,коли реально є небезпека,домовляться між собою,щоби протистояти агрессії..А у дурнів-"конфронтація"-хто "розумніший".???...кончені ,йолопи!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 14:49 Ответить
Байден в деменціі. Країною керують зовсім інші люди і вони дуже швидко знайдуть спільну мову з кацапами. Социки ******* Росію насправді.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:35 Ответить
Але ж Байден назвав х..ла вбивцею. Щоправда це було так: - ви вважаєте путіна вбивцею? Байден: ээээ аааа хммммм ээ, єєєєє. Він так зараз відповідає на всі питання, але ж як хом'ячки зраділи.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:12 Ответить
..ей,падло!!Стули пельку,щоб СБУ тебе за дупу не взяло!! РОзцвірінькалось лайно!!
показать весь комментарий
08.04.2021 14:50 Ответить
Главное зе!ле и его хозяину хорошенечко коечто сжать или зажать
показать весь комментарий
08.04.2021 13:43 Ответить
В нас така "еліта" , що спочатку треба наступивши каблуком на яйця , вирвати їй гланди через сраку , а тоді вже починати конструктивний діалог .
показать весь комментарий
08.04.2021 14:01 Ответить
Як Байден може знайти спільну мову з лялькою Коломойського.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:50 Ответить
Майже всі наші політики зло. Смешко, ясно, що не без недоліків, але він єдиний за якого можна і треба голосувати. Всі інші є величезним злом.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:58 Ответить
во всяком случае Байден не такой тупой как Трамп
показать весь комментарий
08.04.2021 15:45 Ответить
Байден просто маразматик. А типіший за Трампа раз в 1000.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:56 Ответить
пустой трьоп не соответсвующий реальности, ты тоже смотрю недоумок явный
показать весь комментарий
08.04.2021 16:11 Ответить
 
 