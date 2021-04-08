Байден найдет общий язык с Зеленским. Он, в отличие от Трампа, глубоко чуткий человек, - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид
Президент США Джо Байден сможет найти общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден знаменит своей порядочностью и теплотой. Он глубоко чуткий человек, в отличие от Трампа. Я надеюсь, что они будут ладить на личном уровне, это всегда помогает", – отметил он.
При этом эксперты по Украине в команде Байдена являются профессионалами высокого уровня, констатировал Фрид.
"Старшее должностное лицо, которое знает Украину глубоко и довольно близко, это, конечно же, Джордж Кент, помощник заместителя госсекретаря США. Он хорошо известен со времен дипломатической службы в Киеве. Он знает невероятно много и на самом деле понимает, чувствует и очень заботится об Украине. Он хорошо работал при Трампе, несмотря на сложные условия. Он в курсе всего и остается работать в правительстве, потому что пользуется доверием людей Байдена", – подчеркнул Фрид.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ты лохушка зеленая..... Ты вообще рамсы попутал? Ты кому лапшу о реформах на уши вешаешь? Если ты ******* не будешь отвечать за свой гнилой базар, то мы и тебя на 0 помножим, и Тватарова твоего, и Ермака по асфальту размажем....