Байден найдет общий язык с Зеленским. Он, в отличие от Трампа, глубоко чуткий человек, - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид

Президент США Джо Байден сможет найти общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден знаменит своей порядочностью и теплотой. Он глубоко чуткий человек, в отличие от Трампа. Я надеюсь, что они будут ладить на личном уровне, это всегда помогает", – отметил он.

При этом эксперты по Украине в команде Байдена являются профессионалами высокого уровня, констатировал Фрид.



"Старшее должностное лицо, которое знает Украину глубоко и довольно близко, это, конечно же, Джордж Кент, помощник заместителя госсекретаря США. Он хорошо известен со времен дипломатической службы в Киеве. Он знает невероятно много и на самом деле понимает, чувствует и очень заботится об Украине. Он хорошо работал при Трампе, несмотря на сложные условия. Он в курсе всего и остается работать в правительстве, потому что пользуется доверием людей Байдена", – подчеркнул Фрид.

