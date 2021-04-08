Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский
Несмотря на очередное обострение на Донбассе украинская сторона намерена сделать все возможное для достижения мира. Украина нуждается в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.
"Как Верховный Главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Едем на места обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украина нуждается в мире и сделает все для этого", - написал президент.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Как отметили в ОП, Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.
26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
или картошкой по дурной башке настучать ?
напомните мне, сколько наших Воинов погибло, когда Иван Иванович Иванов (Мальдивский) отдыхал на Мальдивах?
в это время было обострение на фронте и Порох по телефону с Мальдивов разговаривал с премьером Британии ?
Но.. кгм.. если них**а этого не умеешь - сиди тогда с солдатами на передке...и жди...А чего ты там будешь ждать ? Что трудные времена пройдут пока ты ни**ра не делать будешь ?
Зато как красиво и пафосно звучит "Быть с солдатами в тяжелые времена" Ах-ах..Жена декабриста, бл*!
...я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена (с). А це не те ж саме? Хто має сказати цьому придурку, що місце головнокомандувача армії у такий час не в окопі з солдатами, а в кабінеті у Києві, де він має у відповідності з конституційними обовязками приймати рішення ....
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
"Не верю!" (Станиславский)
Владимир Александрович, вы переигрываете!
для того что бы "хотеть и дальше мира" Вам, господин Президент, нужно не с телекамерой и кентами с Катара на донбас гонять, а заняться дипломатией, переговоры, переговоры, переговоры до тех пор пока враг не поймет, что цена обострения или эскалации на востоке для него уже слишком высока и он не потянет такую игру. Лишь увеличив до непреличия цену агрессии для врага можно заставить его отступить. Враг должен понять что только попробуй что то сделать и сразу прилетят санкции от запада по экономике, прилетят тысячи грузов 200 и так далее. Нужно договариваться с западом и обеспечить свою армию всем что можно на данный момент...Цена агрессии должна быть выше возможного политического профита для пуйла... а эти фразочки вертеповские конечно звучат красиво, но могут лишь добавить армии негатива
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. https://timeze2019.blogspot.com/ timeze
, а другие покупали продукцию для ведомств с бюджета на миллиарды $ за границей, зарабатывая на орден "Почетного легиона" во Франции,когда в стране есть Мотор Сич,Южное и Антонов, а теперь хрен, кто продаст беспилотники, даже за большие деньги,свои надо иметь, как с вакциной, потому что вакцина в условиях пандемии это уже не товар , а оружие, еще не понятно, как этот короновирус возник и мутирует?
Вместо того, что бы развивать демократическую, конкурентную, рыночную экономику , делать максимально доступные рынки для населения малыми контрактами но в большом колличестве приобщая к препринимательской деятельности, как можно больше участников эконом.деятельноси по сбыту продукции так и инвестируя в промышленность, науку, сельское хозяйство,через доли и акции в Обществах, кооперативах, что бы была конкуренция и конкурентный товар, таже вакцина, беспилотники, электроника,а не монопольный товар , которым нельзя торговать из за его не конкурентности (низкого качества и высокой цены),кроме сырья- базиса и своего рода монопольного товара для экономики, который захватили по корруппционным схемам олигархи при помощи компрадорской власти,как все народное иммущество,распродают с молотка все имущество государства ,делают все что бы народу ни чего не досталось, не занимался предпринимательством, экономикой не инвестировал в производительность своего труда не развивался и не выжил. В том же ЕС, особенно Германию, через каждые 10 км суперсовременное предприятие , начиная от Фольцвагена, Сименса и заканчивая сельхоз.кооперативами,а в Украине разваленое село и большей части экологически не пригодными города,и все в виде АО или ТОВ с привличением во владельцы большого числа собственников, акционеров,которые производят продукцию пользующиеся спросом по всему миру, потому, как спрос на основе конкуренции порождает все в том числе и в науку, которая разрабатывает новые технологии в виде роботоризированный линий повышающих производительность труда, человек только их создает и обслуживает, а сам физически не работае,только очищенный выхлоп из труб идет в виде пара, в отличии от Украины где бывшие гос.а активы приватизировались в одни руки и уничтожают природу, остальная экономика не развивается из за отсутствия конкуренции,и коррупции,когда чиновники в целом власть не толко получают заработок не по результату своего труда, а и тупо воруют завышая цены на гос.закупках, как на строительсве дорог, так и на облигациях ОВГЗ, но и делают монопольные рынки устанвнивая условий преференций нянеми для олигархов.
не подготовленного человека. Работа на недалёкую, наивную публику. А виновник гибели людей - именно он.
- Мама Рима! Можно я пойду на войну?
- Можно, сыначка, но тока недалеко, шоб мама тебя видела.