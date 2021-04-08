РУС
25 482 285

Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский

Несмотря на очередное обострение на Донбассе украинская сторона намерена сделать все возможное для достижения мира. Украина нуждается в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

"Как Верховный Главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Едем на места обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украина нуждается в мире и сделает все для этого", - написал президент.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Как отметили в ОП, Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в результате смертельного ранения в голову погиб 22-летний воин 36-й ОБрМП Денис Юшко, - Николаевская ОГА. ФОТО

26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Топ комментарии
+65
на кой хер ты им там нужен?
ты должен всех лидеров обзванивать и договариваться о реальной помощи
показать весь комментарий
08.04.2021 13:11 Ответить
+63
показать весь комментарий
08.04.2021 13:25 Ответить
+61
показать весь комментарий
08.04.2021 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
И вот это тупое Чмо когда то смеялось с Януковича...Когда же его кто не будь прикончит...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:27 Ответить
За 2 роки і своїх 42 рочки нічого не навчилося. Зараз Зе повинен сидіти у ОП на дроті 24/7 з усіма партнерами, проводи наради з генштабом і т.п. Їде на схід, щоб знову у солдатів зброю забрали?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:29 Ответить
может ему кино "Чапаев" показать - где должен быть командир когда это надо ?
или картошкой по дурной башке настучать ?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:31 Ответить
Ні. На кацапських форумах подейкують що їде щоб переконатися що саме ВСУ порушують перемир'я. Кажуть, поки Зеленський буде на Донбасі, буде мир і спокій.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:42 Ответить
Отдохнувший и покрытый легким катарским загаром ЗЕбеня выехал чтобы быть вместе с Воинами на передовой (мысленно)

напомните мне, сколько наших Воинов погибло, когда Иван Иванович Иванов (Мальдивский) отдыхал на Мальдивах?
в это время было обострение на фронте и Порох по телефону с Мальдивов разговаривал с премьером Британии ?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:30 Ответить
У УКРАИНЫ важки часи ще будут 30 рокив...мне не нравится зеленский....его правление напоминает мне сафари
показать весь комментарий
08.04.2021 14:37 Ответить
А, что же ты, чмо воровитое, в 2014 году не хотел? Тогда у тебя хотелка съёжилась?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:39 Ответить
Яка благодійність від Зеленського на армію? Язиком можна будь-що сказати. Наприклад, ми перші у Європі по захворюваності на ковід, вакцини немає, а Степанов по-хамськи заявляє про якісь млн. вакцин з урахуванням якихось домовленостей.Так, яка допомога бідного слуги народу нашій армії, крім балачок?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:40 Ответить
Шальную кулю ему.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:49 Ответить
Хлопці домовляються, тягнуть виродка до шанців, хапають за ноги і сраку і піднімають над брусвером. А потім з окопів лунають голоси - "лікаря! лікаря", сєпарський снайпер, падло!.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:47 Ответить
Коксу прихватило, чотирижди герой?!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:05 Ответить
Ну їдеш то їдь, хрін з тобою. Користі ніякої нема де б ти не був. Але єрмака навіщо тягнеш з собою? Чи росія ще не всі секрети знає?
показать весь комментарий
08.04.2021 15:14 Ответить
Чергову смерть взяло на душу, Чмо. Поки воно патякає, москалі вбивають наших воїнів,які не мають можливості навіть толком відповісти на провокації...
показать весь комментарий
08.04.2021 15:17 Ответить
Да ты и в более легкие времена не слишком стремился быть с солдатами. Да и солдатом тоже. Очень не хочется ругаться с Рау по поводу газа, потому и решил замаскироваться? Все-равно найдут, эти хлопцы очень настойчивые
показать весь комментарий
08.04.2021 15:19 Ответить
Мы едем,едем,едем, в далекие края! Взяли с собой Ермака, и больше ни-че-го! Колаборанты за работой?
показать весь комментарий
08.04.2021 15:21 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 15:22 Ответить
Воно чи з голодного краю? накидаеться...та хоча й на хот-дога, як Ленiн на буржуазiю.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:43 Ответить
голодное криворогое детство, шо вы понимаете
показать весь комментарий
09.04.2021 15:43 Ответить
Воно й на цьому хоче пропіаритись... Нафіг ти там кому треба.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:34 Ответить
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:34 Ответить
Гундосік нахрипитдь - "бомба"!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:38 Ответить
Турист ты наш! Поехал бы ты лучше отдохнуть куда-нибудь на Мальдивы (желательно навсегда), а мы уж тут как-нибудь сами...
показать весь комментарий
08.04.2021 15:40 Ответить
А лучше бы ты с Ярославом Журавлём разделил его участь. Работа главкома и президента делать для солдат трудные времена не трудными... ОБщаться с мировым сообществом, закупать у оборонки и за бугром передовые военные технологии.... ловить и сажать шпионов и предателей...
Но.. кгм.. если них**а этого не умеешь - сиди тогда с солдатами на передке...и жди...А чего ты там будешь ждать ? Что трудные времена пройдут пока ты ни**ра не делать будешь ?
Зато как красиво и пафосно звучит "Быть с солдатами в тяжелые времена" Ах-ах..Жена декабриста, бл*!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:44 Ответить
Арестовала берет? Или ещё грязно для шпилек?
показать весь комментарий
08.04.2021 19:37 Ответить
дешевый ЗЕленый клоун, вся эта стрельба из-за твоих перемирий с врагом! Когда перестанешь быть президентом ответишь за всех погибших!
показать весь комментарий
08.04.2021 16:00 Ответить
Та й до нього було якось те ж саме. В тебе пам'ять коротка чи сернути нікуди?
показать весь комментарий
08.04.2021 18:51 Ответить
Походу это тебе помять шмурдяком отбило
показать весь комментарий
08.04.2021 20:33 Ответить
То ти тверезий? Тоді мізків вистачить для порівняння? Ось тобі втрати помісячно : https://censor.net/ua/resonance/3256811/zagybli_geroyi_bereznya. Чи є різниця і в яку сторону? А ось гістограмки : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну . - Це не для середнього розуму, але спробуй...
показать весь комментарий
08.04.2021 21:32 Ответить
А вы не думаете, что вата его выберет на второй срок?
показать весь комментарий
08.04.2021 18:51 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 16:02 Ответить
Памятаєте ту придуркувату міністерку ОЗ Слелетську чи що, котра рік назад сховалась у карантині разом з якимись евакуйованими з Уханя, щоб не очолювати підготування країни до боротьби з пандемією. Мабуть, так для неї було простіше. А потім виявилося, що країна не готова від слова зовсім, бо немає захисних масок, костюмів і т.п.
...я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена (с). А це не те ж саме? Хто має сказати цьому придурку, що місце головнокомандувача армії у такий час не в окопі з солдатами, а в кабінеті у Києві, де він має у відповідності з конституційними обовязками приймати рішення ....
Источник: https://censor.net/ru/n3258468
показать весь комментарий
08.04.2021 16:03 Ответить
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
показать весь комментарий
08.04.2021 16:06 Ответить
"Как Верховный Главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3258468

"Не верю!" (Станиславский)
Владимир Александрович, вы переигрываете!
для того что бы "хотеть и дальше мира" Вам, господин Президент, нужно не с телекамерой и кентами с Катара на донбас гонять, а заняться дипломатией, переговоры, переговоры, переговоры до тех пор пока враг не поймет, что цена обострения или эскалации на востоке для него уже слишком высока и он не потянет такую игру. Лишь увеличив до непреличия цену агрессии для врага можно заставить его отступить. Враг должен понять что только попробуй что то сделать и сразу прилетят санкции от запада по экономике, прилетят тысячи грузов 200 и так далее. Нужно договариваться с западом и обеспечить свою армию всем что можно на данный момент...Цена агрессии должна быть выше возможного политического профита для пуйла... а эти фразочки вертеповские конечно звучат красиво, но могут лишь добавить армии негатива
показать весь комментарий
08.04.2021 16:08 Ответить
Четырежды немобилизованное хитрожопое лайно на фронте может только вонять...
показать весь комментарий
08.04.2021 16:14 Ответить
Зірки світової естради відбули армійську службу. І навіть британська королева Єлизавета ІІ, служила в армії. Під час війни!
показать весь комментарий
08.04.2021 20:49 Ответить
Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.‎04.‎2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. https://timeze2019.blogspot.com/ timeze
показать весь комментарий
08.04.2021 16:18 Ответить
Та то он в свой офис боится вернутся. Как вспомнит расписанные двери и обосранные внутри унитазы от удивления, так и какается. На передок даже готов тикать, там хоть скажет что просто снаряд рядом разорвался и можно дать своей опе волю.
показать весь комментарий
08.04.2021 19:20 Ответить
Хтось має якісь претензії до діяльності Кварталу-95?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:39 Ответить
НЕ вірю , що він хоче бути з воїнами . Впевнений , що вони не хочуть , щоб він там був.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:19 Ответить
Непонятно зачем ехать Президенту на передовую?, что бы поддержать дух солдат, так там все нормально,они держатся под обстрелами в холодных окопах,что быть живым щитом? с многочисленнрй охраной, так когда прилит высокоточный снаряд угробит не только себя, это пол беды,а и многих других. Презедент должен организовывать все процессы в стране, что бы Украина выжила, как капитан на корабле обеспечив вмем необходимым команду, а не лезть в машинное отделение и стоять рядом с механиками при поломке, когда даже гаечных ключей нет. Лучше обратился бы к самым богатым патриотам, которые страну кормят и спасают, как Ахметов, Фирташ, Аваков, Кобелев, Витренко,да и сам уже должен быть человеком не бедным будучичи инициатором великого будивныцтва, за сет бюджета, которое и любой может строить,не делая условий для инвестиций и конкуренции,так еще и через "Прозоро",аукциона на три попытки где выигрывают меняя после аукциона цены свои частные фирмы, может выше упомянутые госпола построят для Украине сотню Байрактеров?, когда одни брали у страны с бюджета средства милларды грн.на свой олигархический бизнес , как Зе э/э,не платили налоги , как на руде зарабатывая тоже миллрды $, к банкирам можно обратиться, к министру финансов, которорые заработали на % с бюджета на ОВГЗ миллрд. $ ,
, а другие покупали продукцию для ведомств с бюджета на миллиарды $ за границей, зарабатывая на орден "Почетного легиона" во Франции,когда в стране есть Мотор Сич,Южное и Антонов, а теперь хрен, кто продаст беспилотники, даже за большие деньги,свои надо иметь, как с вакциной, потому что вакцина в условиях пандемии это уже не товар , а оружие, еще не понятно, как этот короновирус возник и мутирует?
Вместо того, что бы развивать демократическую, конкурентную, рыночную экономику , делать максимально доступные рынки для населения малыми контрактами но в большом колличестве приобщая к препринимательской деятельности, как можно больше участников эконом.деятельноси по сбыту продукции так и инвестируя в промышленность, науку, сельское хозяйство,через доли и акции в Обществах, кооперативах, что бы была конкуренция и конкурентный товар, таже вакцина, беспилотники, электроника,а не монопольный товар , которым нельзя торговать из за его не конкурентности (низкого качества и высокой цены),кроме сырья- базиса и своего рода монопольного товара для экономики, который захватили по корруппционным схемам олигархи при помощи компрадорской власти,как все народное иммущество,распродают с молотка все имущество государства ,делают все что бы народу ни чего не досталось, не занимался предпринимательством, экономикой не инвестировал в производительность своего труда не развивался и не выжил. В том же ЕС, особенно Германию, через каждые 10 км суперсовременное предприятие , начиная от Фольцвагена, Сименса и заканчивая сельхоз.кооперативами,а в Украине разваленое село и большей части экологически не пригодными города,и все в виде АО или ТОВ с привличением во владельцы большого числа собственников, акционеров,которые производят продукцию пользующиеся спросом по всему миру, потому, как спрос на основе конкуренции порождает все в том числе и в науку, которая разрабатывает новые технологии в виде роботоризированный линий повышающих производительность труда, человек только их создает и обслуживает, а сам физически не работае,только очищенный выхлоп из труб идет в виде пара, в отличии от Украины где бывшие гос.а активы приватизировались в одни руки и уничтожают природу, остальная экономика не развивается из за отсутствия конкуренции,и коррупции,когда чиновники в целом власть не толко получают заработок не по результату своего труда, а и тупо воруют завышая цены на гос.закупках, как на строительсве дорог, так и на облигациях ОВГЗ, но и делают монопольные рынки устанвнивая условий преференций нянеми для олигархов.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:19 Ответить
И не стоит забывать что по еще совковой традиции у личного состава оружие в оружейку сдают, чтобы не дай бог чего. Так что это очередной крайне бессмысленный поступок со стороны преЗЕдента. Продолжает только пиаром свою никчемную тушку от справедливой расплаты спасать.
показать весь комментарий
08.04.2021 19:27 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 16:22 Ответить
Брехливый скот зеленский, ехай в Катар
показать весь комментарий
08.04.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 16:43 Ответить
Шо не так, лапоть?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:34 Ответить
"Не ходил бы ты,Ванек, у солдаты. Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся".
показать весь комментарий
08.04.2021 16:44 Ответить
Ага, таки да ванек. Клянусь мацой!
показать весь комментарий
08.04.2021 17:12 Ответить
Своим появлением, это недоразумение, скорее вызовет недоумение и деморал у бойцов, цем повышение духа. Такое "поднятие духа" жесть просто.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:50 Ответить
Муссоліні разом з Чаушеску на тому світі тихенько ржуть: "Хе-хе, а нам ще легко обійшлося..."
показать весь комментарий
08.04.2021 20:47 Ответить
чи не ПІЗДНО Хероєм став? може треба було бути разом коли від повісток бігав?
показать весь комментарий
08.04.2021 17:18 Ответить
Господи,вот именно тебя только там ещё и не хватало.....так украинцы и поверили в твои благие намерения, как же....вот только попробуй оставить защитников без средств обороны ...похоже , жаба тебя уже почти задавила от того, что ещё слишком много , на твой взгляд, единиц военного снаряжения имеют патриоты Украины на передовой...лично попёрся проверить..а то ,не дай Бог, обнулённый психанёт....от детской неожиданности что-нибудь с собой взял?
показать весь комментарий
08.04.2021 17:26 Ответить
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
показать весь комментарий
08.04.2021 20:40 Ответить
Один из самых великих Президентов США Dwight David Eisenhower, настоящий боевой генерал и Верховный главнокомандующий назывался Commander in Chief. А этот недоумок решил откликаться на звание Supreme Commander in Chief Решил обойти Эйзенхауэра. Крутой парнишка. Вокруг же команда из таких неучей
показать весь комментарий
08.04.2021 17:34 Ответить
Снова только судорожная забота о своём рейтинге - забота пустого, непрофессионального,
не подготовленного человека. Работа на недалёкую, наивную публику. А виновник гибели людей - именно он.
показать весь комментарий
08.04.2021 18:38 Ответить
Таки так. Зеленський попердолив на Донбас, щоб зробити тяжкі часи для солдат ще тяжчими. Це ж Україна - країна, в якій вже 30 років зумисно робиться так, щоб все було на гірше, і щоб не дай бог на краще.
показать весь комментарий
08.04.2021 18:44 Ответить
Какие нах тяжелые времена, что он несёт?!
показать весь комментарий
08.04.2021 18:57 Ответить
Перечитай коментарі, коли він поїхав у Катар - очі й відкриються.
показать весь комментарий
08.04.2021 19:00 Ответить
Порохоботикам знов не так. То куди в Катар, чому не на фронт, то чому на фронт. То не поїде, бо всреться, то хай краще всреться і не їде. Ось така доля порохоботьска - нудити з приводом чи без.
показать весь комментарий
08.04.2021 18:58 Ответить
Ты не в курсе там вчера 5 лямов изьяли у ермаковских
показать весь комментарий
08.04.2021 19:00 Ответить
У городі бузина, а в Києві дядько?
показать весь комментарий
08.04.2021 19:06 Ответить
На цвинтарі бузина, а в Києві Квартал-95.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:42 Ответить
Тю , и шо вы предлогашь, вместо того , шобы прислушаться к порохоботам? - ездить тупнем по всем весям - рекламировать скудость и скудность своего умишки?...ПХИ...
показать весь комментарий
09.04.2021 01:46 Ответить
Я бачу, що твого "умишки" навіть на українську мову не вистачає.
показать весь комментарий
09.04.2021 14:16 Ответить
А шо с парнем которому ты орал я не лох?
показать весь комментарий
08.04.2021 18:58 Ответить
Парень этот умер в августе, сгорел за две недели...
показать весь комментарий
08.04.2021 20:58 Ответить
Пиар, пиар, пиар... Пост написан на английском языке---для кого? Явно не для ВСУ.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:59 Ответить
Писюнист-барабанщик на передовой ,зачем ты там нужен? Нахера же было доводить ситуацию до тяжёлых времён ?
показать весь комментарий
08.04.2021 21:16 Ответить
"мне 42 года, ну я ж лох какой-то"
показать весь комментарий
08.04.2021 21:48 Ответить
Забув частку не написати, але суть від того не змінюється.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:50 Ответить
Так навіть краще. Просто Зе, як завжди, не наважився сказати правду.
показать весь комментарий
09.04.2021 13:07 Ответить
Притвортство-это состояние души Зеленского. Он всю жизнь играл чужие роли. Продолжает это делать и сейчас Продолжает играть роль президента. Он так и не понял что быть президентом, и играть его роль - это две разные вещи. Уже тошнит от его наигранного патриотизма ,где за актерской маской в душе звенящая пустота ......
показать весь комментарий
08.04.2021 22:50 Ответить
оккупировать кресло Президента, без какой-нить на то объяснимой подоплеки - себе в убыток... ДУРАК - не притворство, это с рождения.
показать весь комментарий
09.04.2021 01:53 Ответить
Згадалось:
- Мама Рима! Можно я пойду на войну?

- Можно, сыначка, но тока недалеко, шоб мама тебя видела.
показать весь комментарий
09.04.2021 02:58 Ответить
а как же теперича без зеленскага Эмираты и Катар? пропадут ведь...
показать весь комментарий
09.04.2021 06:30 Ответить
посетил передок... Шо успокаивает в этом турне бедоносца, чта коzaп позиции , рукой махнуть, - рядом... Вроде уже отбыл с передовой, запасаемся попкорном, в ожидании плачевных известий от секель-news.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:39 Ответить
Страница 3 из 3
 
 