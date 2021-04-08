Медсистема способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем сейчас, - KSE

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем проводится в настоящее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Оценочно мы имеем расчеты, что 100% коек с кислородом в Украине будет занято, если будут госпитализироваться 8 тыс. человек с COVID-19 в сутки. Если мы говорим о более реальной картине, тот мы берем занятость не 100%, а 80%, это то, например, что мы сейчас наблюдаем в Киеве. По всей стране занятость 80% означает госпитализацию около 6,5 тыс. человек в сутки. Сейчас в среднем за неделю госпитализируется в среднем 4600 в сутки. Это означает, что существующая система способная принимать до 40% больше пациентов с COVID-19, чем сейчас", - отметил он.

Ганиченко подчеркнул, что медицинская система способна выдержать 6500 госпитализаций пациентов с COVID-19 в сутки.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда.

