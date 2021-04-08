РУС
Новости Коронавирус и карантин
Медсистема способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем сейчас, - KSE

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем проводится в настоящее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Оценочно мы имеем расчеты, что 100% коек с кислородом в Украине будет занято, если будут госпитализироваться 8 тыс. человек с COVID-19 в сутки. Если мы говорим о более реальной картине, тот мы берем занятость не 100%, а 80%, это то, например, что мы сейчас наблюдаем в Киеве. По всей стране занятость 80% означает госпитализацию около 6,5 тыс. человек в сутки. Сейчас в среднем за неделю госпитализируется в среднем 4600 в сутки. Это означает, что существующая система способная принимать до 40% больше пациентов с COVID-19, чем сейчас", - отметил он.

Ганиченко подчеркнул, что медицинская система способна выдержать 6500 госпитализаций пациентов с COVID-19 в сутки.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда.

карантин (16729) медицина (2539) госпитализация (237) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+2
08.04.2021 13:18 Ответить
+2
конечно, есть еще резервы: лестничные пролеты, подвальные помещения, приемные отделения, прачечные, наконец..., где медперсонал брать, уроды?
08.04.2021 14:10 Ответить
+2
и вообще уже тепло. Больных можно прямо во дворе складывать, под каштаном.
08.04.2021 16:14 Ответить
Оптиміст - руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко...
08.04.2021 13:16 Ответить
Отже 1 місце в Європпі по захворюваності ковідом ще ще не межа? Йдемо на 1 місце у світі?
08.04.2021 13:31 Ответить
08.04.2021 13:18 Ответить
Не забувайте, що у Києві є ще лікарні водників, залізничників, мєнтів, які НЕ ХОЧУТЬ брати хворих з ковід! А це плюс 10 тис. ліжок!
08.04.2021 13:19 Ответить
Извините за, наверное, совсем неважный вопрос:
а в тех больницах есть КИСЛОРОД и ДЕЗИНФЕКЦИЯ?
08.04.2021 13:43 Ответить
Ну за рік мали б підготуватися...
08.04.2021 14:00 Ответить
вы их переоцениваете... СЛИШКОМ! переоцениваете.
08.04.2021 14:08 Ответить
Идиот...если б еще больных роботы обслуживали, а не живые люди, которые валятся с ног...
08.04.2021 13:20 Ответить
Уже сейчас киевлян везут в область, Киев забит... Интересно куда дальше, сразу на кладбище?
08.04.2021 13:22 Ответить
Київ не забитий - просто відомчі лікарні не хочуть хворих брати!
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/7/7289331/
08.04.2021 14:01 Ответить
конечно, есть еще резервы: лестничные пролеты, подвальные помещения, приемные отделения, прачечные, наконец..., где медперсонал брать, уроды?
08.04.2021 14:10 Ответить
и вообще уже тепло. Больных можно прямо во дворе складывать, под каштаном.
08.04.2021 16:14 Ответить
 
 