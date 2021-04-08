У Путина отреагировали на возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2": Руки развязались, будет просто ездить и всем грозить
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что возможность создания специального представителя США по "Северному потоку-2" будет являться использованием новых санкционных инструментов.
Соответсвующее заявление Лаврова цитируют "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил Лавров.
Также данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.
Накануне издание Politico сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта, отмечает Politico.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Искандеры хохочут
б Помидоры с сыром хохочут
в Русня хохочет
г лавров с машей напудрившись мукой хохочут
Всё. А что им ещё остаётся кроме как, загибаясь, хохотать
По какому праву убиваете наших граждан на украинской земле , мало вам своих , засраных и заброшенных ?
Твари вы , а не люди !