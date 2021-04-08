РУС
У Путина отреагировали на возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2": Руки развязались, будет просто ездить и всем грозить

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что возможность создания специального представителя США по "Северному потоку-2" будет являться использованием новых санкционных инструментов.

Соответсвующее заявление Лаврова цитируют  "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил Лавров.

Также данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.

Читайте также: США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico

Накануне издание Politico сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта, отмечает Politico.

Лавров Сергей (2361) Песков Дмитрий (1986) США (27780) Северный поток (1460)
+17
Да будет являться санкционным инструментом и это правильно
08.04.2021 13:14 Ответить
+12
Лаврушка, завидуй молча, тебе так не дано ибо ты лох , дебил и лошадь.
08.04.2021 13:15 Ответить
+11
грозишь ты..а они наказывают..жестоко наказывают....
08.04.2021 13:14 Ответить
Да будет являться санкционным инструментом и это правильно
08.04.2021 13:14 Ответить
А прості то какцаппи живуть щороку все гірше. Можливо через років сто у мокшей і ізвілін добавиться.
08.04.2021 13:38 Ответить
грозишь ты..а они наказывают..жестоко наказывают....
08.04.2021 13:14 Ответить
У рашки на всё один ответ:
а Искандеры хохочут
б Помидоры с сыром хохочут
в Русня хохочет
г лавров с машей напудрившись мукой хохочут
Всё. А что им ещё остаётся кроме как, загибаясь, хохотать
08.04.2021 13:31 Ответить
Как же вас плющит, сАбаки! 😂
08.04.2021 13:14 Ответить
Лаврушка, завидуй молча, тебе так не дано ибо ты лох , дебил и лошадь.
08.04.2021 13:15 Ответить
у Лаврова сжалось очко)
08.04.2021 13:18 Ответить
Но мукИ для куража ещё в закромах много, так что отвязные комментарии от лаврухи ещё будут. У меня вот другой вопрос: а у расеян, когда они это слышат, и про то, что пенс фонд нужно пустить на разгон экономики (в который раз уже) булочки судорожно не сжимаются, нет?
08.04.2021 13:35 Ответить
після відповіді х@йла Байдену оркі хай хучь право пєрвой брачной ночі закрєпят в своєй констітуції, ужє нікакая клініка х@йлу нє поможєт...
08.04.2021 13:19 Ответить
***** дещо прищемили.
08.04.2021 13:19 Ответить
О то вже у кацапів просто істерика. Очко ж то не залізне... жим, жим...
08.04.2021 13:21 Ответить
Щтатам вообще пора возобновлять американский сектор в Берлине. Что то бывшие гитлеровцы и их союзники распоясались. Пора напомнить кто им по сусалам надавал.
08.04.2021 13:23 Ответить
Скулит, псина рашистская.
08.04.2021 13:25 Ответить
А какого хрена , вы рассеяне , суёте своё грязное рыло к нам , украинцам ?
По какому праву убиваете наших граждан на украинской земле , мало вам своих , засраных и заброшенных ?
Твари вы , а не люди !
08.04.2021 13:25 Ответить
Слышали мы это уже всё лавруха. Про хохочущие искандеры и тд. А США - респект и поважуха: назначайте представителя и гнобьте русню!
08.04.2021 13:27 Ответить
Тааак...Пора вже цю х**ню закінчувати. Так сказати, закривати прАЄкт сєвпот2. А викормишку цього кацапсячого коня вислати з США, нехай родіну любіт в мАААЦквє, а не Вашінгтоні.
08.04.2021 13:32 Ответить
И не только наследницу кремлевского коня, а всех вышкребков кацапского эстеблишмента.
08.04.2021 13:54 Ответить
Владимиру Люциферовичу прищемили фаберже.
08.04.2021 13:38 Ответить
Треба спецпредставник по **********,щоб вводив квоти на поставки нафти і зброї.
08.04.2021 13:53 Ответить
ПЕСКОВ!!!! ЭТО ТОЛЬКО ВАША ФАШИСТСКАЯ СТРАНА ЛЕЗЕТ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР, И УБИВАЕТ ДЕТЕЙ, И ТРАВИТ ЛЮДЕЙ, ПОРА ВАМ ПОЙТИ К ЧЕРТУ, НАВЕСТИ ПОРЯДОК У СЕБЯ, ВЫ УБИЙЦЫ!!!!!
08.04.2021 14:02 Ответить
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.- само строительство "Северного" было огромным рашистско-фрицовским вмешательством в дела других государств,в которых рашистским спецпредставителем,ездившим по странам для нагибания и принуждени ,территорией которых должен быть прокладыватся поток ,негласно была поставлена Меркель
08.04.2021 14:15 Ответить
Очередное хрюкание из бункера...
08.04.2021 15:17 Ответить
 
 