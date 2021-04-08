РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5059 посетителей онлайн
Новости
7 922 53

Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков

Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков

Третий день идет с момента задержания брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова на взятке в размере $100 тыс. и обнаружения их тайника с суммой, эквивалентной $5 млн, сохраняют молчание органы судебной системы, президент, ОП и даже закрытые судейские группы.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Третий день идет с момента задержания брата Павла Вовка Юрия Зонтова при получении неправомерной выгоды в размере $ 100 000, второй - как разоблачили их тайник с деньгами ~ $ 5 млн. Третий день молчат ВСП, Верховный Суд, Совет Судей. Никто ничего не осуждает. Не высказывает беспокойство или даже удивления. Ведь среди судей центнер наличности на хате в центре Киева - это норма, а что тут такого", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности вызвал на заседание руководство Службы внешней разведки после задержания на взятке брата Вовка Зонтова

"Молчат, как подметил Андрей Козлов, даже закрытые судейские группы. Никто даже не пишет - "вы там давайте как-то аккуратнее или как, нам всем за вас теперь выгребать". Нет. Только обсуждение правильно ли процессуально поступили детективы и как использовать статус адвоката, чтобы избежать ответственности. А знаете почему? Потому что каждый практически судья, когда примеряет эту ситуацию на себя, думает скорее не о том, как это вредит его или ее авторитету, который получали годами. Они думают как лучше спрятать и перепрятать собственные миллионы, потому что даже статус адвоката, заместителя председателя СВР и председателя ОАСК теперь не "железобетон", - отметил Жернаков.

"А кто миллионов не имеет - молчит из солидарности. Ибо "шухер на хате" - не повод возмущаться. Это повод активными действиями, словами или хотя бы молчанием поддержать уважаемого коллегу в трудную минуту: "Мы с тобой, держись, браток. То прошло - и это пройдет". Кстати, третий день молчат также Президент и его Офис. Интересно почему", - резюмировал он.

Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков 01

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

Верховный Суд (1104) судья (2660) Высший совет правосудия (571) Вовк Павел (260) Совет Судей (69) Жернаков Михаил (54) Зонтов Юрий (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Тільки стадіон Сантьяго зможе врятувати країну.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
+18
Бубачка вже змотався, перевіз кешак боск-тепер можна і на фронт змотатись, на третій лінії яплом торганути на камери.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
+13
Потрібна амністія для правоохоронців та суддів щоб вони могли здати свою готівку державі без кримінального переслідування, бо почнуть викидати в смітник і обвалять курс долара та євро. Я просто за США та ЄС переймаюсь
показать весь комментарий
08.04.2021 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
точняк.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:21 Ответить
Потрібна амністія для правоохоронців та суддів щоб вони могли здати свою готівку державі без кримінального переслідування, бо почнуть викидати в смітник і обвалять курс долара та євро. Я просто за США та ЄС переймаюсь
показать весь комментарий
08.04.2021 13:27 Ответить
Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков - Цензор.НЕТ 2475
показать весь комментарий
08.04.2021 13:36 Ответить
10000 людєшок з вищої ланки правосуддя років на 20 в уранові шахти, і років на 2-3 в Україні можливе певне правосуддя.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:22 Ответить
эх, не дождался судья АМНИСТИИ от зеленского - всего награбленного..
ну, ничего.. замнут дело, а там и вернут деньги судье. с КОМПЕНСАЦИЕЙ от Украины "за беспокойства"
показать весь комментарий
08.04.2021 14:34 Ответить
Чекають указівку з ОПи.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:21 Ответить
Тільки стадіон Сантьяго зможе врятувати країну.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6WWuVsunoD8 startup the rotors
показать весь комментарий
08.04.2021 13:25 Ответить
Не фанат диктаторів, але саме час. Бо або-або.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:30 Ответить
Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков - Цензор.НЕТ 2055
показать весь комментарий
08.04.2021 14:07 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 13:27 Ответить
И эскадроны смерти.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:28 Ответить
А зараз їх немає?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:32 Ответить
Немає. Як би були, то поряд з Бузиною уже б лежали тисячі.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:11 Ответить
дивіться нище
показать весь комментарий
08.04.2021 14:14 Ответить
Чурбани ламають щелепу народному депутату України посеред столиці. І що?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:33 Ответить
Ми навіть на стадіоні... дебіла обрали.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:42 Ответить
Є таке. Але до того майже 30 років правління клептоманів та 365 ординців та їх наймитів.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:54 Ответить
Бубачка вже змотався, перевіз кешак боск-тепер можна і на фронт змотатись, на третій лінії яплом торганути на камери.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
не виключено, що і Аваков не пустим туди злітав...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:42 Ответить
так скоро змінять керівництво набу і чесного непідкупного заступника сзр відпустять наші органи, і повернуть непосильне зароблене
показать весь комментарий
08.04.2021 13:23 Ответить
Ось через цих продажних суддів і прокурорів українці і живуть так бідно....
показать весь комментарий
08.04.2021 13:24 Ответить
Брехня! Епоха бідності закінчилась! Бубачька переміг суддівську мафію! Прокурор тепер чесний, на 200 відсотків Бубочкін! Портнова затпївся і на суди не впливає!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:29 Ответить
Судді та прокурори - це дріб'язок , порівняно з тим кешем в мішках , який Зе вивіз до Оману та Катару !!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:35 Ответить
Чого ми такі дурні, бо бідні. В чого бідні, бо дурні...
показать весь комментарий
08.04.2021 17:20 Ответить
Никакие судьи не хотят ни в какую Европу! Она им нада? Они без неё лучше живут.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:26 Ответить
она у них всегда была, Европа эта, и есть.
Они надеются, что и будет...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:44 Ответить
Вони взагалі в іншому вимірі живуть. З іншими цінностями, з іншою уявою про вартість життя ...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:28 Ответить
Можете у меня деньги спрятать!!!!
Адрес дать?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:30 Ответить
Идея класс! Если вам всё не влезет, то я следующий, кто готов спрятать судейские ,,честно заработанные".
показать весь комментарий
08.04.2021 13:36 Ответить
Скидай за посиланням https://nabu.gov.ua/nayposhyrenishi-zapytannya
показать весь комментарий
08.04.2021 13:44 Ответить
Им тоже надо деньги спрятать?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:46 Ответить
сегодня судьи поняли шо деньги нужно перевести в брюлики и высыпать в аквариум, попивая кофе смеются над спалившимся нищебродом с нищими 5-ю лямами баксов.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:44 Ответить
читала,що речові докази майже завжди *********.Щоб загубилися потрібен час.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:48 Ответить
Деньги в Катаре,вот это ДЕНЬГИ,а это так,мелочевка,чего шуметь?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:32 Ответить
Тиха украинская ночь , но сало надо перепрятать 🤣🤣😀
показать весь комментарий
08.04.2021 13:33 Ответить
Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3278
показать весь комментарий
08.04.2021 13:35 Ответить
Теперь пол года на всех СМИ будут бубнеть какя работа проделана ордена медали и прочее но суда не будет кеш поделят и концы вводу... вспомним брилиантовых,Свинарчуков и других неизвестных...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:37 Ответить
********* вже давно прхрипів що в нього немає ніякої реакції на корупцію.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:37 Ответить
Точно! Ой, точно... Не все, но 80 % нынешних "судей" перепрятывают "нажитое непосильным трудом"!!!! Интересно бы знать статистику - "СКОЛЬКО судей на другой день после поимки "Волка-под-Зонтиком" не вышли на денек-другой на работу (или даже на полдня) под разными предлогами" ?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:38 Ответить
ВСе они связаны одной цепью коррупции и воровства а пока готовят легенду как это все погасить
показать весь комментарий
08.04.2021 13:38 Ответить
Ошиблись, бивает.
Извинитесь перед уважаемими людьми. Ну и откройте дело на какого-нибудь АТОшника ведь закон один для всех...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:39 Ответить
Суддівський общак накрили
показать весь комментарий
08.04.2021 13:45 Ответить
вот кого трусить надо......
показать весь комментарий
08.04.2021 13:55 Ответить
Жернаков, і всі-всі-всі 73/43%зебіли! Два роки тому ви перемогли з "абинепорох"! Не шукайте виних в своїй перемозі!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:56 Ответить
Та не тільки судді мовчать, ЗМІ, телебачення якось принишкли, наші поважні партії не коментують. Прямо заговір мовчання.
Так начебто НАБУ якогось рядового хабарника з сільради піймала.
Хоча, може я щось пропустив.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:02 Ответить
Через декілька днів взнаємо що то була таємна схованка коштів для спецоперацій української зовнішної розвідки. І схованку курував саме цей поважний пан.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:15 Ответить
Если украинских судей потрясти, то можно 2-3 бюджета Украины наколядовать. И никакие кредиты от МВФ не понадобяться. В нищей воюющей стране судья имеет центнер американских денег!!! Люди на хлебе экономят, а тут деньги центнерами считают...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:30 Ответить
Кстати, третий день молчат также Президент и его Офис. Интересно почему"Источник: https://censor.net/ru/n3258472

Торгуются с вовком.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:35 Ответить
им некогда, пересчитывают наличку и думают где перепрятать.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:48 Ответить
Абсолютно точно, вони всі такі, бо так і було задумано! Нагадую, непідконтрольна нікому каста суддів була утворена ШТУЧНО шляхом введення пожиттєвого статусу судді у 2010 році Януковичем. Це був один із важелів руйнування України як держави, що є метою росіян. Звичайно, що іделогами введення цього неподобства теж були кацапи. В цивілізованих країнах такий статус мають лише члени Верховних Судів, яких, до речі, теж на порядок менше, ніж у нас, бо там функції Верховного Суду конкретні і обмежені. А у нас усі суди можуть лізти куди завгодно, і нічого їм за це не буде. Це диверсія, а не судочинство.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:40 Ответить
Це не судди ,це мафіозна банда злочинців ,яка жирує в цій бідній країні і звісно своїх не здавати кругова порука.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:49 Ответить
 
 