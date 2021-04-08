Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков
Третий день идет с момента задержания брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова на взятке в размере $100 тыс. и обнаружения их тайника с суммой, эквивалентной $5 млн, сохраняют молчание органы судебной системы, президент, ОП и даже закрытые судейские группы.
Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"Третий день идет с момента задержания брата Павла Вовка Юрия Зонтова при получении неправомерной выгоды в размере $ 100 000, второй - как разоблачили их тайник с деньгами ~ $ 5 млн. Третий день молчат ВСП, Верховный Суд, Совет Судей. Никто ничего не осуждает. Не высказывает беспокойство или даже удивления. Ведь среди судей центнер наличности на хате в центре Киева - это норма, а что тут такого", - отметил он.
"Молчат, как подметил Андрей Козлов, даже закрытые судейские группы. Никто даже не пишет - "вы там давайте как-то аккуратнее или как, нам всем за вас теперь выгребать". Нет. Только обсуждение правильно ли процессуально поступили детективы и как использовать статус адвоката, чтобы избежать ответственности. А знаете почему? Потому что каждый практически судья, когда примеряет эту ситуацию на себя, думает скорее не о том, как это вредит его или ее авторитету, который получали годами. Они думают как лучше спрятать и перепрятать собственные миллионы, потому что даже статус адвоката, заместителя председателя СВР и председателя ОАСК теперь не "железобетон", - отметил Жернаков.
"А кто миллионов не имеет - молчит из солидарности. Ибо "шухер на хате" - не повод возмущаться. Это повод активными действиями, словами или хотя бы молчанием поддержать уважаемого коллегу в трудную минуту: "Мы с тобой, держись, браток. То прошло - и это пройдет". Кстати, третий день молчат также Президент и его Офис. Интересно почему", - резюмировал он.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, ничего.. замнут дело, а там и вернут деньги судье. с КОМПЕНСАЦИЕЙ от Украины "за беспокойства"
Они надеются, что и будет...
Адрес дать?
Извинитесь перед уважаемими людьми. Ну и откройте дело на какого-нибудь АТОшника ведь закон один для всех...
Так начебто НАБУ якогось рядового хабарника з сільради піймала.
Хоча, може я щось пропустив.
Торгуются с вовком.