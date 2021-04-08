"Укрзализныця" разработает формат ограничений в "красных" Запорожской и Хмельницкой областях, - Криклий
"Укрзализныця" разработает формат ограничений в Запорожской и Хмельницкой областях, которые с 9 апреля отнесены к "красной зоне".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, в течение недели УЗ вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должны предоставить предложения по организации перевозок в этих регионах.
Пока что поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно.
Вместе с тем, по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области Укрзализныця с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области. Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку/высадку пассажиров на территории области не будут осуществлять.
В Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля - "красная" зона карантина.
