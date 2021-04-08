Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям

Российская Федерация из-за новостей о возможности введения новых санкций со стороны США готовится к худшим сценариям развития отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

При этом, в свойственной РФ манере российская сторона в обострении отношений винит США, не признавая собственных враждебных действий.

"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизированном состоянии", - отметил Песков.

Он также добавил, что непредсказуемость отношений России и США - "это очень плохо".

