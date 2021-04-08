Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям
Российская Федерация из-за новостей о возможности введения новых санкций со стороны США готовится к худшим сценариям развития отношений.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
При этом, в свойственной РФ манере российская сторона в обострении отношений винит США, не признавая собственных враждебных действий.
"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизированном состоянии", - отметил Песков.
Он также добавил, что непредсказуемость отношений России и США - "это очень плохо".
- Я готова"
Вот ведь - мирно убивают людей в Украине, травят ядами ро всему миру и вдруг враждебность. Ну как же так?
Чемоданы собраны, весь ЗВР переведен в юани, пластические хирурги наняты.
я писав - "коли будуть готові їх приймати"...
Готовы к тому, что заблокируют счета в банках а детишек выставят пинком под жопу обратно в рашку? Серьёзно?