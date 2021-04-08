РУС
Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям

Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям

Российская Федерация из-за новостей о возможности введения новых санкций со стороны США готовится к худшим сценариям развития отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

При этом, в свойственной РФ манере российская сторона в обострении отношений винит США, не признавая собственных враждебных действий.

"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизированном состоянии", - отметил Песков.

Он также добавил, что непредсказуемость отношений России и США - "это очень плохо".

Читайте также: Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg

Песков Дмитрий (1986) россия (96970) санкции (11777) США (27780)
+33
готовы к худшим сценариям
Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям - Цензор.НЕТ 1274
08.04.2021 13:29
+28
Ну кому ваша нищая раша всралась ?
08.04.2021 13:27
+13
Совсем кукухой поехали сруские
08.04.2021 13:28
08.04.2021 13:27
08.04.2021 13:29
Саме найгірше, що нікому невідомо, скільки іржавих мокшинських термоядерних ракет зможуть злетіти, і саме головне долетіти до цілі. Темрява.
08.04.2021 13:42
на радиолампах далеко не полетят, а новые ракеты без жидобиндеровцев из Днепра не построят т.к. руки из жопы, а в ракетных шахтах хлам 70 годов.
08.04.2021 14:51
Вуса пєскова мобілізувались і ощетинились, тепер він може їми заласкотати до ізнеможенія. НАТО напряглось.!
08.04.2021 13:42
08.04.2021 13:28
Да ,кацапский ******** приходит к своему закономерному финалу ,так-же как это сделал в своё время СССР и ситуация такова ,что процесс этот неотвратим и остановить его уже никак нельзя .
08.04.2021 13:28
Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям - Цензор.НЕТ 8107
08.04.2021 13:32
Зє з боку чого немає?
08.04.2021 13:43
Зе на передньому плані 🤣
08.04.2021 14:55
Пєсков про відносини РФ зі США: Перебуваємо в мобілізованому стані і готові до гірших сценаріїв - Цензор.НЕТ 9492
08.04.2021 14:27
Шехерезада Ивановна?
- Я готова"
08.04.2021 13:28
Параша как гопник.И по форме и по содержанию.Как хорошо,что выбрали Байдена.
08.04.2021 13:29
Песков об отношениях РФ с США: Находимся в мобилизированном состоянии и готовы к худшим сценариям - Цензор.НЕТ 9280
08.04.2021 13:31
Пєсков про відносини РФ зі США: Перебуваємо в мобілізованому стані і готові до гірших сценаріїв - Цензор.НЕТ 4715
08.04.2021 13:43
Правильно робите:підготовуєте народ до найгіршого (піпл схаває все ,що збрешите)-увесь світ вже не може і не хоче терпіти злодіїв,фашистів чечено-кремлівської мафії ні в якому вигляді-брехунам,ворогам людства-презирство і забуття!!!!!
08.04.2021 13:32
умом дебилов не понять....
08.04.2021 13:32
худшего сценария в котором вы сейчас существуете трудно придумать...
08.04.2021 13:33
Ошибочное утверждение. Как мы видим хуже может быть всегда, и наверняка и будет, тем более если поциент упорно всё для этого делает.
08.04.2021 13:40
враждебность и непредсказуемость действий американской стороны
Вот ведь - мирно убивают людей в Украине, травят ядами ро всему миру и вдруг враждебность. Ну как же так?
08.04.2021 13:34
Твари продолжают быковать!
08.04.2021 13:35
Апять абарона? Нааборонялі уже ж сєбє 1/6 часть планєтьі, нє?
08.04.2021 13:36
Рашню ещё не 3,14здили, а она уже вкралась🤮🤮🤮
08.04.2021 13:40
вперлись в страну и ждут сценария.
08.04.2021 13:40
Готовы к худшему:
Чемоданы собраны, весь ЗВР переведен в юани, пластические хирурги наняты.
08.04.2021 13:40
Кацапи готові подохнути? Це добре. Так, цей процес пройде для них легше.
08.04.2021 13:41
Семь лет войны из-подтишка с Украиной, вранье на каждом шагу, злобная пропаганда против всех стран, кроме Мозамбика, Науру и Зимбабве, а удивления полные портки и лапти. "Почемуйэто нас не любят и агрессивно настроены против нашей национальных скреп вранья, убийств, грабежей и высокомерия?"
08.04.2021 13:42
Пєсков про відносини РФ зі США: Перебуваємо в мобілізованому стані і готові до гірших сценаріїв - Цензор.НЕТ 5822
08.04.2021 13:43
Пєсков про відносини РФ зі США: Перебуваємо в мобілізованому стані і готові до штурму фанерного рейхстагу та гвалтувань фанерних німкень.
08.04.2021 13:43
Лучше фанерные, чем нарассеянки.
08.04.2021 14:00
Мильна бульбашка.
08.04.2021 13:45
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 - Мені москалі нагадують глистів.- Чим саме?- Живуть, вибачайте, в дупі і цим пишаються , а ще вважають, що всі їм заздрять…
08.04.2021 13:46
объявляйте рупь - мировой валютой!)))
08.04.2021 13:47
...продолжайте, свинособаки
Пєсков про відносини РФ зі США: Перебуваємо в мобілізованому стані і готові до гірших сценаріїв - Цензор.НЕТ 5297
08.04.2021 13:47
На гифке изображено не разрушение, а рождение Мира на Земле.
08.04.2021 13:59
Коли будете готові приймати морожені курячі окорочка, у допомогу, буде НОРМ...
08.04.2021 13:48
Какие окорочка! На этот раз по заветам Оси Бендера только от мервого осла уши. А поставщик - республики Закавказья и Северного Кавказа. Допускается конкуренция со стороны республик Средней Азии.
08.04.2021 16:55
Я ж не писав, що окорочка будуть...
я писав - "коли будуть готові їх приймати"...
08.04.2021 17:01
Не заперечую. Нехай готуються приймати ослині вуха.
08.04.2021 18:24
Ершик! Крым, Донбасс придется вернуть Украине как быты не крутился подобие вошь на гребешке... скоро по тайге разбежитесь как тараканы от дихлофоса...
08.04.2021 13:52
Щоб ти падло сдох!
08.04.2021 13:54
Найгірший сценарій - це який? Депортація дітей пуйла і Лаврова з цивілізованого заходу в паРашу? Разом з арештом всього бабла в офшорах російських олігархів і чиновників?
08.04.2021 13:55
Опередили
08.04.2021 14:42
Как все изменилось после того как "перекрашенный под республиканца" проходимец ( опутанный компроматом Раши) с замашками мелкого фюрера, почетный казак Войска Донского Трампопон " великий" покинул с боями Белый дом.
08.04.2021 13:57
Российская *********, готовь вазелин, скоро все будет )))
08.04.2021 14:02
"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий рашистской агресивной и непредсказуемой стороны в целом обязывает весь мир к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда мир имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, он все время должен находитесь в мобилизированном состоянии"- вот к этому рашист довел весь мир оккупацией Украины
08.04.2021 14:04
Другими словами... Находимся в навазелинином состоянии и готовы принять со всех сторон
08.04.2021 14:06
Т.е. параша готова получать звиздюлей. Так за чем же дело стало? Получайте.
08.04.2021 14:08
кто эту перхоть подз...ю вообще спрашивал, кому интересно его мнение?
08.04.2021 14:33
"готовы к худшим сценариям"
Готовы к тому, что заблокируют счета в банках а детишек выставят пинком под жопу обратно в рашку? Серьёзно?
08.04.2021 14:41
 
 