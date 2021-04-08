РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5059 посетителей онлайн
Новости
6 043 15

Чиновнику в Киеве подбросили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами. ФОТО

Неизвестные злоумышленники оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами под забором дома, который принадлежит директору коммунального предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Алексей Кулеба

"Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами", - написал он.

Чиновнику в Киеве подбросили бутылки с коктейлем Молотова и записку с угрозами 01

Кулеба намекнул, что произошедшее может быть связано с тем, что власти "приводят в городе порядок с временными сооружениями": "Планомерно проводим зачистку города от незаконных МАФов, выполнили полный аудит ТС в столице, сделали прозрачным проведение торгов на передвижную торговлю. Убираются крупные временные сооружения, расположенные самовольно, без документов".

"Логично, что сейчас мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, не желающих наведения порядка в городе, не хотят работать прозрачно и платить деньги в бюджет. И это не "малые предприниматели", как кое-кто хочет подать, это крупные сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые доходы. Часто эти предприниматели сдают свои МАФы в аренду, самостоятельно там деятельность не осуществляют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я отстаивал свой бизнес": в Киеве мужчина угрожал самосожжением. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предупреждаю: нас запугать не удастся. Мы будем продолжать освобождать город от нелегальной торговли. Город должен функционировать прозрачно, условия для всех предпринимателей должны быть равными", - добавил он.

Чиновник также сообщил, что на одном из продставленных фото - "трижды судимый, "малый предприниматель" с шестисотым мерседесом.  В это время он прокалывает шины коммунальной технике. Это состоялось 24 марта во время демонтажа временных сооружений на Троещине. Это неоспоримое доказательство того, что за на законных МАФами стоят большие организованные группировки". 

"Требую чрезвычайно быстро расследовать ситуацию с угрозами в адрес специалистов коммунальных служб, выполняющих поручения по демонтажу", - добавил Кулеба.

Чиновнику в Киеве подбросили бутылки с коктейлем Молотова и записку с угрозами 02
Чиновнику в Киеве подбросили бутылки с коктейлем Молотова и записку с угрозами 03
Фото: Кулеба/Facebook

Чиновнику в Киеве подбросили бутылки с коктейлем Молотова и записку с угрозами 04

Киев (26016) угрозы (857) МАФы (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Сначала сбить с лохов деньги и дать на словах гарантии что их киоск никто не тронет а потом снести нафиг эту палатку... Очередной урок для умников, что взятки давать не хорошо.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:37 Ответить
+4
Чому при слові "чиновник" мені стає пофігу що трапилось з ним?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:51 Ответить
+3
У нас в Києві майже вже немає одиночних МАФів, які належать дрібним підприємствам... У Києві всі давно знають, що є багаті бариги, які контролюють величезні мережі кіосків!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
порошенко мстит...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:34 Ответить
Сначала сбить с лохов деньги и дать на словах гарантии что их киоск никто не тронет а потом снести нафиг эту палатку... Очередной урок для умников, что взятки давать не хорошо.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:37 Ответить
Знову тобі Порох під дверями навалив 🤣
показать весь комментарий
08.04.2021 13:37 Ответить
У нас в Києві майже вже немає одиночних МАФів, які належать дрібним підприємствам... У Києві всі давно знають, що є багаті бариги, які контролюють величезні мережі кіосків!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:41 Ответить
Те що немає дрібних власників МАФів, а тільки мережі якимось чином перетворює ці халабуди у казкові палаци?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:49 Ответить
Ні звісно, але якщо є власники мереж, то вони цілком мають можливість переїхати на перші поверхи будинків і перетворити ларьки на магазинчики, як це давно у Європі і ще років 7 тому зробили у центрі Львова! Але ж бариги цього не хочуть...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:55 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:03 Ответить
Чи є в світі ще країна, де чиновник після призначення автоматично дістає доступ до просто дикого кеша?! В західному світі, чиновники вимушені працювати на двох роботах, настільки малі платні! І друга робота повинна бути затверджена окремою агенцією, щоб не було навіть на яку на конфлікт інтересів! Людей тримають на посадах медичні страховки і пенсії! За любий двіж в сторону корупції покарання неминуче! У нас людей витягали із пенсії на Флориді! Пох!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:44 Ответить
останнє речення розшифруєте? Однозначно, що не те де 3-ри букви.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:51 Ответить
киоски не нужны, всех в помещение и с кассовыми аппаратами
показать весь комментарий
08.04.2021 13:45 Ответить
Чому при слові "чиновник" мені стає пофігу що трапилось з ним?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:51 Ответить
Здесь проблема не столько в необлагаемых доходах, а в эстетическом состоянии украинских городов. МАФы- зло. Во всех отношениях.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:51 Ответить
Рэкетиру дали предупреждение.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:15 Ответить
Мабуть за чесність та непідкупність?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:32 Ответить
Если у этого директора комунального предприятия ...такой кирпичный забор, то ..какой же у него дом?
показать весь комментарий
08.04.2021 15:43 Ответить
 
 