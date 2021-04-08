Чиновнику в Киеве подбросили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами. ФОТО

Неизвестные злоумышленники оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами под забором дома, который принадлежит директору коммунального предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Алексей Кулеба

"Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами", - написал он.

Кулеба намекнул, что произошедшее может быть связано с тем, что власти "приводят в городе порядок с временными сооружениями": "Планомерно проводим зачистку города от незаконных МАФов, выполнили полный аудит ТС в столице, сделали прозрачным проведение торгов на передвижную торговлю. Убираются крупные временные сооружения, расположенные самовольно, без документов".

"Логично, что сейчас мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, не желающих наведения порядка в городе, не хотят работать прозрачно и платить деньги в бюджет. И это не "малые предприниматели", как кое-кто хочет подать, это крупные сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые доходы. Часто эти предприниматели сдают свои МАФы в аренду, самостоятельно там деятельность не осуществляют.

Предупреждаю: нас запугать не удастся. Мы будем продолжать освобождать город от нелегальной торговли. Город должен функционировать прозрачно, условия для всех предпринимателей должны быть равными", - добавил он.

Чиновник также сообщил, что на одном из продставленных фото - "трижды судимый, "малый предприниматель" с шестисотым мерседесом. В это время он прокалывает шины коммунальной технике. Это состоялось 24 марта во время демонтажа временных сооружений на Троещине. Это неоспоримое доказательство того, что за на законных МАФами стоят большие организованные группировки".

"Требую чрезвычайно быстро расследовать ситуацию с угрозами в адрес специалистов коммунальных служб, выполняющих поручения по демонтажу", - добавил Кулеба.





