1 737 4

"Министр связи и массовых коммуникаций ЛНР" Фетисов объявлен в розыск, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении "министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, ему инкриминируется совершение действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования через них у местных жителей идеологии Российской Федерации.

Сейчас он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в так называемых "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства так называемой "ЛНР" , направленные на общее функционирование системы так называемых "органов власти" оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Согласно данным из открытых источников так называемым "министром связи и массовых коммуникаций" "ЛНР" является Олег Фетисов.

Автор: 

оккупация (10269) Офис Генпрокурора (2609) Луганская область (6543)
показать весь комментарий
08.04.2021 13:44 Ответить
Он сразу отключил все телефоны, и теперь он в домике.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:37 Ответить
Дивно, це ж для ОГПУ "свій".
Один вихід - у розшук оголосити і нічого не робити.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:39 Ответить
Треба їх знищувати прямо на окупованих територіях...
показать весь комментарий
08.04.2021 15:36 Ответить
 
 