Закарпатская область вышла на уровень "оранжевой" зоны карантина, - глава ОГА Полосков

По контрольным показателям эпидемической ситуации Закарпатская область вышла на уровень "оранжевой" зоны карантина.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня первый день, когда по контрольным показателям эпидемической ситуации наша область вышла на уровень "оранжевой" зоны", - уточнил Полосков.

Он также отметил, что по состоянию на 8 апреля загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 44,4%. Количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в определенных учреждениях здравоохранения в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения составляет 60 человек. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подозрительными/подтвержденными случаями COVID-19, достигает 57%.

"Для того, чтобы Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выводе Закарпатья из "красной зоны", нужно держать эти показатели не меньше пяти дней, и дальше быть максимально ответственными друг перед другом", - добавил глава ОГА.

Читайте также: Три области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Степанов. ВИДЕО