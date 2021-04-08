Чтобы предотвратить "жуткий пожар" в Европе, Меркель следует срочно направить "мегасильное предупреждение" Путину, - посол Украины в ФРГ Мельник

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель направить президенту России Владимиру Путину "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями" в случае нового витка военной агрессии против Украины.

об этом он заявил в комментарии немецкому медиа-холдингу RND, куда входят десятки газет.

Источник передает слова дипломата, что того "шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация ее армии у границ Украины рассматривается лишь как "угроза".

"Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину", – подчеркнул Мельник.

По его мнению, чтобы предотвратить "жуткий пожар в Европе", Меркель следует срочно направить "мегасильное предупреждение" в Москву "лично и от Бундестага".

Посол назвал меры ФРГ и Запада, которые были бы кстати на случай расширении агрессии России:

- полный разрыв экономических отношений с РФ;

- газовое эмбарго;

- запрет на импорт нефти и угля из РФ;

- окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;

- замораживание российской госсобственности;

- международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;

- "нерукопожатость" ее руководства;

- новое ужесточение санкций.

Напомним, 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники. Союзники выразили поддержку Украине и предостерегли РФ. Там ответили, что "никого не должно беспокоить", как и почему они перемещают войска на своей территории.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".