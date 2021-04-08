РУС
Новости Агрессия России против Украины
9 327 58

Чтобы предотвратить "жуткий пожар" в Европе, Меркель следует срочно направить "мегасильное предупреждение" Путину, - посол Украины в ФРГ Мельник

Чтобы предотвратить

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель направить президенту России Владимиру Путину "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями" в случае нового витка военной агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в комментарии немецкому медиа-холдингу RND, куда входят десятки газет.

Источник передает слова дипломата, что того "шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация ее армии у границ Украины рассматривается лишь как "угроза".

"Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину", – подчеркнул Мельник.

По его мнению, чтобы предотвратить "жуткий пожар в Европе", Меркель следует срочно направить "мегасильное предупреждение" в Москву "лично и от Бундестага".

Посол назвал меры ФРГ и Запада, которые были бы кстати на случай расширении агрессии России:

- полный разрыв экономических отношений с РФ;
- газовое эмбарго;
- запрет на импорт нефти и угля из РФ;
- окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;
- замораживание российской госсобственности;
- международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;
- "нерукопожатость" ее руководства;
- новое ужесточение санкций.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем, - СМИ. ФОТОрепортаж

Напомним, 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники. Союзники выразили поддержку Украине и предостерегли РФ. Там ответили, что "никого не должно беспокоить", как и почему они перемещают войска на своей территории.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

армия РФ (20392) Германия (7234) Мельник (333) Меркель Ангела (2126)
Меркель строит северный поток!!!! Ей пох на Украину!
Сказать ему что она мега взволнована!
А когда Украина выполнит хоть что то из этого, а пока наращивание торговли всем подряд, и электроэнергией тоже...

- полный разрыв экономических отношений с РФ;
- газовое эмбарго;
- запрет на импорт нефти и угля из РФ;
- окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;
- замораживание российской госсобственности;
- международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;
- "нерукопожатость" ее руководства;
- новое ужесточение санкций.Источник: https://censor.net/ru/n3258482
08.04.2021 14:10 Ответить
Манькой стало после бутылки?
Полонію йому в чай налити, а не попередження робити.
Меркель строит северный поток!!!! Ей пох на Украину!
Ну на ***** тоже
_Дело не в том что ей пох на Украину - это ещё можно понять - этой мрази пох на саму Европу и безопасность Германии. Подлая, тупая и близорукая курица не понимает, что закончит путлер атакой на саму Европу, и убийством европейцев, в т. ч. немцев! Он уже напал на Европу (2010, нападение на Польшу = на ЕС и НАТО) и уже убивает европейцев (боинг, теракты). Но будет - будет! - гораздо больше этого.
На ***** це діє як червоне на бика. Тільки кувалдою в лоб.
В случае с Меркель мега-предупреждение Кремлю будет начинаться Юстас Алексу. Тут даже не надо быть семи пядей во лбу.
Бабушке конечно стыдно что Вовочка оказался таким поцом ограбил Украину и ведет войну но а что тут сделаешь доктрина фюрера должна быть выполнена дешевые энергоносители из Розии должны работать на экономику Рейхстага...
Истину глаголете.
Тітка: "Так, так. Ото дорахую газові єврики, що Вовочка передав і відразу почну його попереджати в жосткій формі. Зараз, зараз."
Та не будет никакого пожара ,с путиным-****** вопрос закрыт ,кацапский ******** будут множить на ноль !
Дура ты легкомысленная, которую даже события с 2008 ничему не научили.
Ватан ,то что для кацапов дебилизм это естественное состояние тут и так ВСЕ знают.
А всё, доказывать мне что ты идиёт не надо, я уже верю. Расслабься.
Ты веришь Вечернему Мудазвону и путину-***** по причине умственной неполноценности .
Перекрытие датских проливов из Балтики и черноморских проливов . Арест всех счетов, недвижимости , бизнеса российского происхождения включая оформленного на подставных лиц. Задержания детей, жен, любовниц и т.д. всей верхушки, силовиков, олигархов, политиков Раши, проживающих за рубежом. ( и как минимум депортация их в РФ.
Мне кажется для смены курса России достаточно депортации семей и любовниц кремлевских руководителей. Лишенные привычного западного окружения эти фурии выцарапают глаза своим мужьям.
Поток 2 это другое ну ну, даже вчера когда США предупредили о 2 проверяющих компаний,немцы огрвщнулись, США нам не указ всё равно достроим ,вы там определитесь с одной позицией
який пан посол наївний. за роки ізраїльскої окупації було лише бла- а воно і подосі! за роки вірменської окупації карабаху та прилеглих земель - те саме! російська окупація вже 7років- а запах бабла досі перемагає здоровий глузд.бо світ бабло воно і в африці бабло, і воно відмінно заміняє міжнар.право, суди, право народів і країн і навіть совість!!!!
Европа ссытся от войск Раши в отличии от украинцев
Мокшане и немцы - один народ! Это дружба испытанная веками - от историков Миллера, Шлецера и других до сегодняшних коллаборантов. Поэтому такие санкции невозможны. Только если саму Германию США не объявят пособником агрессора или что-то в этом роде.
немецкая меркельша завербована давно , и она не будет никаких сигналов посылать своему рашистскому вербовщику.Тем более,что она с Макроном в курсе того плана ,что затевает рашист.Он их поставил в известность на недавней онлайн встрече
д'Єрмак ще не добрався до кадрового складу нашого МЗС. А то ьи й Мельника давно не було би в послах.
"Мегасильное" - это достройка СП-2???
не получится... фрау рибентроп надеется на место в газпроме
Вы что, зеленского не смотрели? Нужно просто перестать стрелять!
===========
Стрелять перестали, оборонный заказ сорвали, сокращение армии перенесли с 21 на 22 год, Нептуны дежурят с муляжами ракет, Закупку Ольхи сорвали, Закупку снарядов сорвали и т.д. т т.п. Чего паникуете?
Ракету в Кремль само то будет.
От блін. За два роки розісрати всю міжнародну підтримку, розв`язати руки європейському бізнесу для співпраці з рашкою, торгувати з агресором навіть там, де вже реально можна було без того обійтись, ставати на коліна і загляди пуйлу в очкр, а тепер волати - Допоможіть!
От падли зелені...
а чьто слєдуєт здєлать нілоху?
Не пам`ятаю хто сказав, що дружити потрібно тільки з США, бо всі остальні тебе продадуть, а Я скажу що крім США є велика Канада.
Будемо воювати, ножа я вже нагострив....
РАБссия живет до сих пор в 1945 году и никогда из него не выйдет,Гитлер сильно обосрал Мавзолейных Хмырей Сралина и Молотова,кровных братьев Йоахима Фон Риббентропа...
Ну да, а кто-же ей после этого даст место в Газпроме или Рос-нефти, рядим со Швондером?
Надо бы еще обратится за мегапосылом к таким известным личностям как Шредер и Берлускони.А может и Земан что пошлет.
Как-то так ситуация выглядит :
1. Фашистская россия стягивает войска к украинским границам
2. Постоянно устраивают провокации, чтобы спровоцировать наших на ответку, которую начнут называть "обстрелом мирных жителей Донбасса". Когда наши не ведутся, гибель гражданских в результате несчастных случаев выдают за результат обстрелов (как того мальчика, который трагически погиб от взрыва во дворе). Короче, создают информационный фон.
3. путяра 21 апреля (к дню рождения своего учителя - Адика Гитлера, чьи действия и даже речи копирует) выступает с посланием к Федеиальному собранию рф.
4. Глава Сената Матвиенко уже сказала, что через день Сенат собирается на срочную сессию "проводить в жизнь указания Президента".
5. До 21 апреля провокаций будет ещё много и обстрелы будут усиливаться. Наши, естественно, дадут обратку.

Мне одному кажется, что эта скотина заявит, что терпеть "зверства украинской военщины и их западных покровителей" больше нет сил и россия признаёт независимость ДНР / ЛНР . . ? Ну а дальше по накатанной - договор о военном союзе и русская армия в качестве "миротворцев", "по просьбе трудящихся Донбасса". Или вообще Януковича из нафталина выймут.
А этот посол точно из Украины?
Чтобы Германия, да отказалась от тридцати российских серебряников? Да ни за что!
Это он сказал Меркель в глаза?
Пару тижнів і все стане зрозуміло
А этот Мельник, он хто? Посол Украины или наставник Меркель?
Один уже направив.
_Ат каво вы шдёте риакции? От мадам риббентроп, подельницы путлера, его тарана и клина в Европе, ярой защитницы СП-2 и финансирования людоедов деньгами Европы?!
_А-аа, ну-ну...
Она выразит в жёсткой форме глубочайшую мегаозабоченность и на этом всё закончится
Вот вам пример низкого образования, низкого кругозора, и как следствие, низкой культуры общения. Это высказывания высшего дипломата Украины? Это же какой то киндер-сюрприз с ментальностью и уровнем мышления и высказываний подростка. Какие решения может он принимать на своей работе? Насколько адекватные? А ведь это посол! В Германии! Вот такие гос служащие были отобраны на подобную работу. Когда вместо деловых качеств и способности принимать хорошие решения, во главу угла ставится так называемая политическая целесообразность, партийная квота и прочая ерунда, на деле оказывающиеся непрофессионализмом. Посмотрите на наших депутатов, на президента, как они общаются. Какие они принимают решения, какие имеют планы, вернее их не имеют и не понимают, что они бывают и нужны. Самые умные продолжают уезжать и устраиваются "там", поднимаю "их" экономику. Старые дипломаты уже на пенсии или около того. Беспросветность.
учитывая что дети жены любовницы и деньги кремлевских чинуш находятся в европе то явно никакой особой опасности для них нет а блаблаблакать можно что угодно

так что выразят очередную критическую обеспокоенность
