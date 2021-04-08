На следующей неделе Рада будет работать в "две смены", - "слуга народа" Кравчук

РУС
1 460 13

Верховная Рада на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и в четверг (13 и 15 апреля) рассмотрит законопроект о конституционной процедуре и ряд законов, которых ждут граждане Украины.

Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, по крайне мере во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в "штатном режиме" заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам. В частности, планируем рассмотреть проект закона о конституционной процедуре (№4533)", - написала нардеп.

По ее словам, принятие законопроекта обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

Кравчук также рассказала, что Верховная Рада рассмотрит и президентский законопроект №4651 о внесении изменений в Административный и Уголовный Кодексы Украины об увеличении штрафов и применении наказания в виде лишения свободы за недостоверную информацию в декларациях или ее умышленное непредоставление чиновниками.

Народный депутат напомнила, что президент предлагает увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет к топ-чиновникам за умышленное непредоставление декларации и существенную ложь в них.

"Президент особо настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях на более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн.грн) предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников )", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество и "это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Раду пока не поступали обращения ни от президента, ни от нардепов о проведении внеочередных заседаний, - Разумков. ВИДЕО

"В законопроекте № 4210 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования" речь идет об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза",- написала Кравчук.

Народный депутат напомнила, что вследствие резких курсовых колебаний в Украине возникла острая проблема "валютных заемщиков" - люди, которые брали кредиты до 2008 года в иностранной валюте, до сих пор вынуждены их выплачивать. По ее словам, некоторые из них в результате начисленных финансовыми учреждениями процентов, штрафных санкций и неустойки, несбалансированной системы налогообложения, несмотря на возвращение фактического тела кредита, оказались под угрозой потери единственного жилья, на покупку которого они когда-то брали валютные кредиты.

"Указанному вопросу посвящены 3 законопроекта. Все они во втором чтении, то есть в шаге от принятия. Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - рассказала Кравчук.

Она уточнила, что речь идет о законопроектах №4475 О внесении изменений в раздел IV заключительных и переходных положений закона " О потребительском кредитовании "(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)", №4398 О внесении изменений в законы о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, №4399 О внесении изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц.

Кравчук также сообщила, что в планах парламента - рассмотрение законопроекта №5014 О внесении изменений в законодательство по завершению 2020/2021 учебного года, обеспечивающих дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

"Законопроект предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГИА (государственная итоговая аттестация - Ред.)/ВНО (внешнее независимое оценивание. - Ред.), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезни (COVID-19)", - разъяснила Кравчук.

Кроме того, по словам Кравчук парламент также рассмотрит комплекс обновлений в законодательство, в том числе: введение института старост через определение понятия "Старостинский округ", сбалансирование системы местного самоуправления, предоставление возможности органам местного самоуправления утверждать старостинские округа и положения о старосте (законопроект №4535 О внесении изменений в некоторые законы о развитии института старост).

Как сообщалось, Верховная Рада 13-16 апреля работает согласно календарному плану в режиме пленарной неделе. Кроме этого народные депутаты соберутся на два внеочередных заседания.

Топ комментарии
+5
а чего на следующей неделе ? а начните уже с завтра...и без выходных (а не со вторника по утро пятницы - а как все работают - 8 часов 5 дней в неделю и отпускные 3 недели (а не 3 месяца "каникул" )))
показать весь комментарий
08.04.2021 14:16 Ответить
+4
пахари... работа заключается в ковырянии в носу и в просмотре порнухи. черти сраные. ни одного закона не принято для блага украинского народа...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:34 Ответить
+2
А не устанут?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:12 Ответить
А не устанут?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:12 Ответить
не устанут...ибо не будут так работать))))
показать весь комментарий
08.04.2021 14:17 Ответить
Ви не праві. Тримайтеся прості українці. Рижого чи Бєню звісно не тронуть. А от 90% населення взують по самі помідори. І проктолога не потрібно.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:25 Ответить
Ви все сказали вірно і правильно
я ж мав на увазі що не будуть працювати в дві зміни...ледарі
показать весь комментарий
08.04.2021 14:48 Ответить
Издадут закон "Российским войскам отойти от украинских границ в ППД"?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:14 Ответить
"Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" https://youtu.be/326Il4SlGmo

На следующей неделе Рада будет работать в "две смены", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8378
показать весь комментарий
08.04.2021 14:17 Ответить
отойти, раз! два!
показать весь комментарий
08.04.2021 14:17 Ответить
а чего на следующей неделе ? а начните уже с завтра...и без выходных (а не со вторника по утро пятницы - а как все работают - 8 часов 5 дней в неделю и отпускные 3 недели (а не 3 месяца "каникул" )))
показать весь комментарий
08.04.2021 14:16 Ответить
пахари... работа заключается в ковырянии в носу и в просмотре порнухи. черти сраные. ни одного закона не принято для блага украинского народа...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:34 Ответить
До обеда будут спать в сессионном зале а после обеда в гостинице.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:35 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
показать весь комментарий
08.04.2021 16:05 Ответить
Вы знаете сколько в Раде депутатов-патриотов? ......... И сколько нужно для принятия закона?
показать весь комментарий
08.04.2021 16:21 Ответить
Надо понимать так, что примут в 2 раза больше идиотских решений. Просто другие у них почему-то не получаются.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:20 Ответить
 
 