На следующей неделе Рада будет работать в "две смены", - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и в четверг (13 и 15 апреля) рассмотрит законопроект о конституционной процедуре и ряд законов, которых ждут граждане Украины.

Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, по крайне мере во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в "штатном режиме" заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам. В частности, планируем рассмотреть проект закона о конституционной процедуре (№4533)", - написала нардеп.

По ее словам, принятие законопроекта обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

Кравчук также рассказала, что Верховная Рада рассмотрит и президентский законопроект №4651 о внесении изменений в Административный и Уголовный Кодексы Украины об увеличении штрафов и применении наказания в виде лишения свободы за недостоверную информацию в декларациях или ее умышленное непредоставление чиновниками.

Народный депутат напомнила, что президент предлагает увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет к топ-чиновникам за умышленное непредоставление декларации и существенную ложь в них.

"Президент особо настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях на более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн.грн) предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников )", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество и "это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии".

"В законопроекте № 4210 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования" речь идет об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза",- написала Кравчук.

Народный депутат напомнила, что вследствие резких курсовых колебаний в Украине возникла острая проблема "валютных заемщиков" - люди, которые брали кредиты до 2008 года в иностранной валюте, до сих пор вынуждены их выплачивать. По ее словам, некоторые из них в результате начисленных финансовыми учреждениями процентов, штрафных санкций и неустойки, несбалансированной системы налогообложения, несмотря на возвращение фактического тела кредита, оказались под угрозой потери единственного жилья, на покупку которого они когда-то брали валютные кредиты.

"Указанному вопросу посвящены 3 законопроекта. Все они во втором чтении, то есть в шаге от принятия. Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - рассказала Кравчук.

Она уточнила, что речь идет о законопроектах №4475 О внесении изменений в раздел IV заключительных и переходных положений закона " О потребительском кредитовании "(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)", №4398 О внесении изменений в законы о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, №4399 О внесении изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц.

Кравчук также сообщила, что в планах парламента - рассмотрение законопроекта №5014 О внесении изменений в законодательство по завершению 2020/2021 учебного года, обеспечивающих дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

"Законопроект предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГИА (государственная итоговая аттестация - Ред.)/ВНО (внешнее независимое оценивание. - Ред.), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезни (COVID-19)", - разъяснила Кравчук.

Кроме того, по словам Кравчук парламент также рассмотрит комплекс обновлений в законодательство, в том числе: введение института старост через определение понятия "Старостинский округ", сбалансирование системы местного самоуправления, предоставление возможности органам местного самоуправления утверждать старостинские округа и положения о старосте (законопроект №4535 О внесении изменений в некоторые законы о развитии института старост).

Как сообщалось, Верховная Рада 13-16 апреля работает согласно календарному плану в режиме пленарной неделе. Кроме этого народные депутаты соберутся на два внеочередных заседания.







