7 418 55

Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров

Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров

Взор каждого гражданина Украины направлен на президента Зеленского. Люди ждут, что он сможет консолидировать общество и вселить веру в то, что Украина выстоит против вооруженной агрессии России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил ветеран АТО Алексей Петров в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?".

По его словам, сейчас не видно четких и понятных месседжей от верховного главнокомандующего - президента Владимира Зеленского.

"Сейчас взор каждого гражданина Украина обернут в сторону Владимира Зеленского. Все смотрят и ждут, когда он скажет какое-то слово. Когда возможно какими-то действиями, своими какими-то громкими заверениями, а он умеет говорить убедительно, он сможет консолидировать общество и вселить в простых граждан, которые не знают, что такое война, уверенность в том, что Украина выстоит. Что Украина, если понадобится, будет драться за свою землю всеми доступными средствами, силами и человеческими ресурсами, экономическими ресурсами и тд", - подчеркнул Петров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Автор: 

Топ комментарии
+44
Вменяемые украинцы от зеленского не ждут ничего.
08.04.2021 14:25 Ответить
08.04.2021 14:25 Ответить
+30
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 4994
08.04.2021 14:26 Ответить
08.04.2021 14:26 Ответить
+27
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 260
08.04.2021 14:32 Ответить
08.04.2021 14:32 Ответить
помаленьку начала появляться информация о летнем перемирии за которое как идиот за прутик держится принижень
речь ниже идет о выводе ВСУ за границы луганской и донецкой областей;
информация с кацапского ресурса от человека который позиционирует себя одним из высокопоставленных "ихтамнетов"
"этого пытались добиться через перемирия (нет стрельбы - сокращение группировки ВСУ в ООС в два-три раза - отход на границы областей - Минск)"
08.04.2021 14:25 Ответить
08.04.2021 14:25 Ответить
Катар, пляжи, офшоры и меморандумы о меморандумах по сотрудничеству в сфере сотрудничества.. вот и ВСЯ реакции вислюка офшорного
08.04.2021 14:36 Ответить
08.04.2021 14:36 Ответить
краткость сестра таланта
08.04.2021 15:03 Ответить
08.04.2021 15:03 Ответить
Вменяемые украинцы от зеленского не ждут ничего.
08.04.2021 14:25 Ответить
08.04.2021 14:25 Ответить
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 260
08.04.2021 14:32 Ответить
08.04.2021 14:32 Ответить
🤣🤣🤣
08.04.2021 18:46 Ответить
08.04.2021 18:46 Ответить
по моему нелох злой, зараз будэ бамбить , разбигайтэсь
08.04.2021 19:24 Ответить
08.04.2021 19:24 Ответить
Я жду что оно скажет "Я устал я мухожук"
08.04.2021 14:34 Ответить
08.04.2021 14:34 Ответить
А невменяемые ждут какого-то "отца нации". Уж ветеран-то должен понимать, что делать при вторжении. Или вариант "драпать" в его мыслях тоже есть?
08.04.2021 21:13 Ответить
08.04.2021 21:13 Ответить
Еще не дошло, что зеленский - это не тот человек, от которого можно чего-то ждать? Пусть даже и ветерану?
08.04.2021 21:23 Ответить
08.04.2021 21:23 Ответить
чуда ждете...а чудо буде лише тоді коли анкл джо яйця зелі триматиме міцно і регулярно
08.04.2021 14:26 Ответить
08.04.2021 14:26 Ответить
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 4994
08.04.2021 14:26 Ответить
08.04.2021 14:26 Ответить
08.04.2021 14:28 Ответить
08.04.2021 14:28 Ответить
Брови, брови сдвинь, дурик
08.04.2021 14:35 Ответить
08.04.2021 14:35 Ответить
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 9749
08.04.2021 14:36 Ответить
08.04.2021 14:36 Ответить
Реакцию Зеленского?
Ну, если горный и продажный козёл с не погашенной судимостью Михуил Карлсонович ********** жевал свой галстук в такой ситуации, то можно только догадываться, ЧТО будет жевать это трусливое, лживое и воровитое чмо Вава. Впрочем памперсов дЕрьмак закупил для Вавы много.
08.04.2021 14:26 Ответить
08.04.2021 14:26 Ответить
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 917
08.04.2021 14:38 Ответить
08.04.2021 14:38 Ответить
Зря вы так, зольдат. Надо было побывать в Грузии до Микуила и сразу после его ухода.
08.04.2021 14:46 Ответить
08.04.2021 14:46 Ответить
Мой сосед состоит в романтической переписке с Анджелиной Джоли, только она ему не отвечает. © старый анекдот
08.04.2021 14:27 Ответить
08.04.2021 14:27 Ответить
А взор Владимира Александровича в случае шухера обращен на свою виллу в Италии или квартирку в Лондоне, на крайняк в собственном имении в Крыму такого оленя всегда ждут
08.04.2021 14:27 Ответить
08.04.2021 14:27 Ответить
Цитую істоту:
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
Отака позиція!
08.04.2021 14:31 Ответить
08.04.2021 14:31 Ответить
+
08.04.2021 14:31 Ответить
08.04.2021 14:31 Ответить
все смотрят и ждут, какой аккорд он возьмёт на пианине...
08.04.2021 14:32 Ответить
08.04.2021 14:32 Ответить
Я вам ничего не должен (с)
08.04.2021 14:32 Ответить
08.04.2021 14:32 Ответить
я, украинец, если честно, жду от него другого: чтоб сваливал из этой страны.
08.04.2021 14:33 Ответить
08.04.2021 14:33 Ответить
...вот и вся реакция
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 1403
08.04.2021 14:33 Ответить
08.04.2021 14:33 Ответить
Та оно от поляка сейчас на "передовой" прячется -наподписывался в Катаре всякой муйни...
08.04.2021 14:36 Ответить
08.04.2021 14:36 Ответить
Украине при такой обороне нечего бояться Мордора

Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 5259
08.04.2021 14:38 Ответить
08.04.2021 14:38 Ответить
Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 9630

...
08.04.2021 14:55 Ответить
08.04.2021 14:55 Ответить
Почти попал
09.04.2021 08:35 Ответить
09.04.2021 08:35 Ответить
Бубочка уже обосрались, ведь не даром на Катар летал, бронировал номер в гостинице.
08.04.2021 14:39 Ответить
08.04.2021 14:39 Ответить
Я, к примеру, не жду, потому что знаю , никакой чёткой реакции от этого человека не последует. Думаю, любому нормальному гражданину страны, это так же понятно.
08.04.2021 14:40 Ответить
08.04.2021 14:40 Ответить
Лично я жду другого... Оно там на передок поехало, может "та сторона" не промахнется...
08.04.2021 14:42 Ответить
08.04.2021 14:42 Ответить
Не с нашим счастьем ! Говно не тонет
08.04.2021 18:19 Ответить
08.04.2021 18:19 Ответить
Реакция будет жесточайшая!
Оно такой гундосик запилит, - обрыдаемся!
А само уедет в Эмираты...
08.04.2021 14:46 Ответить
08.04.2021 14:46 Ответить
Ну какая у него может быть реакция? Вон, он сегодня поехал на фронт и всё продолжает о мире лопотать. Пацифист хренов.
08.04.2021 14:46 Ответить
08.04.2021 14:46 Ответить
Вот не нужно говорить за всех украинцев! Меня лично тошнит, от того, как все носятся с путиным)
08.04.2021 14:47 Ответить
08.04.2021 14:47 Ответить
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 8543
08.04.2021 14:50 Ответить
08.04.2021 14:50 Ответить
Реакция зе-лупы ни для кого не секрет: в случае войны оно свалит в катар или оман, куда вывезло миллиарды украденных денег.
08.04.2021 14:52 Ответить
08.04.2021 14:52 Ответить
В Катар не звалить, бо там американська авіабаза, зразу арештують.
08.04.2021 18:22 Ответить
08.04.2021 18:22 Ответить
Уже отреагировал, посадил бат."донбасс".
08.04.2021 14:52 Ответить
08.04.2021 14:52 Ответить
Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 2172

...
08.04.2021 14:58 Ответить
08.04.2021 14:58 Ответить
На лыжы и в оман
08.04.2021 18:40 Ответить
08.04.2021 18:40 Ответить
А Чмо после Катара дар речи потеряло...
08.04.2021 15:30 Ответить
08.04.2021 15:30 Ответить
В Катарі розміщена найбільша на Близькому Сході американська військова авіабаза Ель-Удейд. ПреЗЕдент терміново полетів з візитом в Катар після телефонної розмови з Байденом. Не виключено, що там йому в конфіденційній розмові без присутності агента Козиря переказали те, чого Байден не міг сказати по телефону. Тому Вава і втратив дар мови.
08.04.2021 18:20 Ответить
08.04.2021 18:20 Ответить
ждите видосика......
08.04.2021 15:43 Ответить
08.04.2021 15:43 Ответить
Мне все кажется, что этот зеленый выползень из квартала, до сих пор не понимает, в какую замечательную интригу Х...ла, его впрягли. Ему ничего не объясняют. То есть - в начале сказали: ты, - играешь им "президента" - и все. Ни о чем не думай. Оно согласилось - и начало лепить из себя "голобородька в натуре". Но, потом, вдруг поняло, что: что-то идет не так. Те, кого вначале "заставили" смотреть на "голопородьку" по Г+Г, должны были на него смотреть, как на чудо без перьев, играть с ним в одном сериале, а они смотрят на него теперь, как бараны на новые ворота и не хрена не понимают - война идет, жареным уже тхнет, цены лезут и кусаются, вакцин нет и не предвидится ибо оно, как глава государства, не котируется негде в мире. Короче, - оно уже ни хрена не понимает. Но слезть с подводной лодки оно не может, поскольку он должен играть пустое место президента Украины до конца. Его уже водит за руку некто из гру - говорит: что делать, что мычать в эфир. Иногда ему создают иллюзию, якобы он бореться с коррупцией... однако, "козел отпущения", всего лишь, ложная, отвлекающая мишень. Оно - тупо - рефлексует (или даже - гальванирует).
08.04.2021 15:47 Ответить
08.04.2021 15:47 Ответить
Олексій, спочатку треба ляжки обмити, а потім вже видавати яку-сь реакцію. А серйозно, або війну Штатам чи НАТО оголосити, а після оголошення війни через 15 хв. оголосити капітуляцію і здатися. щоб Геркулеси завезли хача б пару батальонів рейнджерів, або запросити війська чи то Штатів чи НАТО офіційно на базування. Нехай виконують Будапештський меморандум. Я не кажу про розквартирування дивізій і танків, але пару-трійку батальонів в Україні не завадять, прокормимо не гірше їхніх стандартів навіть за свій кошт абоо поскубемо олігархів! Не думаю, що у ***** хватить наснаги загрожувати військовим альянсу.
08.04.2021 16:07 Ответить
08.04.2021 16:07 Ответить
індик думав да здох, готовим треба бути до всього, а щось ми не чуєм про це
08.04.2021 16:40 Ответить
08.04.2021 16:40 Ответить
так спитай у квартального коли здихати будеш, ти ж за нього голосували, чи як?
08.04.2021 17:15 Ответить
08.04.2021 17:15 Ответить
Чего стоит ожидать от испуганного дурачка?
08.04.2021 16:24 Ответить
08.04.2021 16:24 Ответить
А зекролик в глазки удаву дальше смотрит
08.04.2021 18:39 Ответить
08.04.2021 18:39 Ответить
 
 