Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров

Взор каждого гражданина Украины направлен на президента Зеленского. Люди ждут, что он сможет консолидировать общество и вселить веру в то, что Украина выстоит против вооруженной агрессии России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил ветеран АТО Алексей Петров в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?".

По его словам, сейчас не видно четких и понятных месседжей от верховного главнокомандующего - президента Владимира Зеленского.

"Сейчас взор каждого гражданина Украина обернут в сторону Владимира Зеленского. Все смотрят и ждут, когда он скажет какое-то слово. Когда возможно какими-то действиями, своими какими-то громкими заверениями, а он умеет говорить убедительно, он сможет консолидировать общество и вселить в простых граждан, которые не знают, что такое война, уверенность в том, что Украина выстоит. Что Украина, если понадобится, будет драться за свою землю всеми доступными средствами, силами и человеческими ресурсами, экономическими ресурсами и тд", - подчеркнул Петров.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".