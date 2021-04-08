Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей"
Изготовление образца новейшей боевой машины БМПВ "Вавилон", которое должно было начаться в ноябре 2020 года, сорвано. Предприятие простаивает, убытки от простоев - около 10 млн. грн. Убытки государства достигнут 80 млн.
Об этом сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук инженерная группа "Арей", информирует Цензор.НЕТ.
В декабре текущего года БМПВ "Вавилон" должна была выйти на государственные испытания. Не получится, так как изготовление образца новейшей боевой машины, которое должно было начаться в ноябре 2020 года, сорвано. "Арей" успешно выполнил два этапа работы: разработал комплект РКД, который завизирован 1285 МОУ; изготовил бронемакеты фрагментов корпуса и провел их испытания обстрелом. Бронемакеты прошли испытания обстрелом снарядами 30 мм в максимально жестких условиях - с дистанции 200 м (самая высокая кинетическая энергия данного снаряда - на дистанции 210 м). Также бронемакеты фрагментов корпуса прошли успешные испытания кумулятивными и бронебойно-подкалиберными снарядами 125 мм с дистанции 500 м", - сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что "Арей" выполнил дополнительные объемы работ без изменения цены этапа 2 и в пределах сроков, определенных государственным контрактом: дополнительно разработал программную документацию на цифровую танковую информационно-управляющую систему (требования к которой вообще отсутствуют в ТЗ).
Отмечается, что заказчик устроил двойной прием выполненной работы. Сначала - военным представительством, потом еще и комиссией. "Арей" работу сдал - без недостатков и замечаний.
С 17.11.2020 "Арей" готов к выполнению этапа 3 ОКР "Вавилон", что подтверждено заключением 1285 МО Украины. Изготовление опытного образца боевой машины предусмотрено на ГП "Киевский бронетанковый завод".
"Чтобы оправдать срыв ОКР "Вавилон" некоторые должностные лица Минобороны прибегают к откровенной лжи, манипуляциям, затягиванию рассмотрения документации и вымогательству несуществующих документов.
"Представительство заказчика требует предоставить утвержденные документы, которые на самом деле давно находятся у заказчика без всякого движения. С одной стороны, должностные лица заказчика игнорируют важные вопросы, а с другой стороны, они легко тратят недели для написания, к примеру, "рецензии" на черновик "Сведения покупных изделий", да еще и выдвигают письменные претензии, что на черновике отсутствуют какие-либо подписи !!! В общем переписка с Департаментом ОВТ феерическая. Если указываете на незнание "нормативки" - значит, давите на должностное лицо и требуете от этого должностного лица неправомерную выгоду, то есть взятки. Последний шедевр - требование писать только по поводу оборонного заказа. По другим оборонным вопросам, относящимся к сфере Минобороны, обращаться запрещено", - подчеркивается в сообщении.
"Диалога с заказчиком нет. Минобороны перекладывает ответственность на командующего ВСУ. С ноября 2020 года ждем встречи с профильным заместителем министра. Он назначает совещание, на которое сам не приходит, а протокол совещания самого совещания скрывается второй месяц. ИГ "Арей" не может получить никакого объяснения - что происходит? Предприятие простаивает с ноября 2020 года. Убытки от простоев - около 10 млн. грн. Убытки государства достигнут 80 млн. И при этом Армия не получит нового образца военной техники. ИГ "Арей" обращается к министру обороны Украины А. Тарану и главнокомандующему ВСУ Р. Хомчаку с предложением провести конструктивную встречу по решению вопросов с ОКР "Вавилон", - подытожили в инженерной группе.
На ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому" склалась критична ситуація. На фоні збитків за 2020 рік, які склали 112,4 млн грн, борг підприємства становить 1,8 млрд грн, а робітники два місяці не отримують заробітну плату.
Про це йдеться у відкритому листі профспілки "Заводу ім. Малишева", який був адресований президенту України.
Варто нагадати, що у грудні 2020 року підприємство відвідав очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, який заявив, що має "амбітні плани" на 2021 рік та пообіцяв, що "Завод ім. Малишева" отримає замовлення.
"Ми зробимо цілий ряд презентацій можливостей підприємств для замовників державних - Міністерства оборони, Генштабу. Цілий ряд машин - і "Оплотів", і "Дозорів", і Т-64 ", - зазначив тоді Гусєв.Як https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html дізнались журналісти ICTV , єдиним замовленням цілого заводу на цей рік є виготовлення лише одного танку "Оплот" - але на замовлення спецекспортерів - дляhttps://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_nareshti_otrimav_zamovlennja_na_oplot_prote_lishe_odin_dlja_paradu_ta_vistavok-2750.html виставок .
У ньому пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів "Антонов", звинуватив керівництво підприємства у "психологічному тиску" у зв'язку із https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємства .
Довольно много "не имеющих аналогов" проектов, на поверку, оказываются мыльными пузырями.
Зато при помощи вот таких сообщений, вокруг таких пузырей возникают скандалы.
Наше МО, это еще те засранцы, но и липовых производителей, у которых часто, даже эскизного проекта нет, у нас хватает.
Страна обязана знать своих хероев!