18 835

Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей"

Изготовление образца новейшей боевой машины БМПВ "Вавилон", которое должно было начаться в ноябре 2020 года, сорвано. Предприятие простаивает, убытки от простоев - около 10 млн. грн. Убытки государства достигнут 80 млн.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук инженерная группа "Арей", информирует Цензор.НЕТ.

В декабре текущего года БМПВ "Вавилон" должна была выйти на государственные испытания. Не получится, так как изготовление образца новейшей боевой машины, которое должно было начаться в ноябре 2020 года, сорвано. "Арей" успешно выполнил два этапа работы: разработал комплект РКД, который завизирован 1285 МОУ; изготовил бронемакеты фрагментов корпуса и провел их испытания обстрелом. Бронемакеты прошли испытания обстрелом снарядами 30 мм в максимально жестких условиях - с дистанции 200 м (самая высокая кинетическая энергия данного снаряда - на дистанции 210 м). Также бронемакеты фрагментов корпуса прошли успешные испытания кумулятивными и бронебойно-подкалиберными снарядами 125 мм с дистанции 500 м", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что "Арей" выполнил дополнительные объемы работ без изменения цены этапа 2 и в пределах сроков, определенных государственным контрактом: дополнительно разработал программную документацию на цифровую танковую информационно-управляющую систему (требования к которой вообще отсутствуют в ТЗ).

Отмечается, что заказчик устроил двойной прием выполненной работы. Сначала - военным представительством, потом еще и комиссией. "Арей" работу сдал - без недостатков и замечаний.

С 17.11.2020 "Арей" готов к выполнению этапа 3 ОКР "Вавилон", что подтверждено заключением 1285 МО Украины. Изготовление опытного образца боевой машины предусмотрено на ГП "Киевский бронетанковый завод".

Читайте также: Минобороны нарушило госконтракт и не оплатило работы, - Инженерная группа "Арей"

"Чтобы оправдать срыв ОКР "Вавилон" некоторые должностные лица Минобороны прибегают к откровенной лжи, манипуляциям, затягиванию рассмотрения документации и вымогательству несуществующих документов.

"Представительство заказчика требует предоставить утвержденные документы, которые на самом деле давно находятся у заказчика без всякого движения. С одной стороны, должностные лица заказчика игнорируют важные вопросы, а с другой стороны, они легко тратят недели для написания, к примеру, "рецензии" на черновик "Сведения покупных изделий", да еще и выдвигают письменные претензии, что на черновике отсутствуют какие-либо подписи !!! В общем переписка с Департаментом ОВТ феерическая. Если указываете на незнание "нормативки" - значит, давите на должностное лицо и требуете от этого должностного лица неправомерную выгоду, то есть взятки. Последний шедевр - требование писать только по поводу оборонного заказа. По другим оборонным вопросам, относящимся к сфере Минобороны, обращаться запрещено", - подчеркивается в сообщении.

"Диалога с заказчиком нет. Минобороны перекладывает ответственность на командующего ВСУ. С ноября 2020 года ждем встречи с профильным заместителем министра. Он назначает совещание, на которое сам не приходит, а протокол совещания самого совещания скрывается второй месяц. ИГ "Арей" не может получить никакого объяснения - что происходит? Предприятие простаивает с ноября 2020 года. Убытки от простоев - около 10 млн. грн. Убытки государства достигнут 80 млн. И при этом Армия не получит нового образца военной техники. ИГ "Арей" обращается к министру обороны Украины А. Тарану и главнокомандующему ВСУ Р. Хомчаку с предложением провести конструктивную встречу по решению вопросов с ОКР "Вавилон", - подытожили в инженерной группе.

Генштаб ВС (6850) Минобороны (9553) оборона (5268) оружие (10410) Хомчак Руслан (250) Таран Андрей (267)
+51
...тем временем в офисе четырежды уклонившегося гавнокомандующего
08.04.2021 14:31 Ответить
+39
08.04.2021 14:37 Ответить
+38
А почему не написано самое главное - что Арей "не откатил" либо же не захотел этого сделать? Самое главное условие не выполнено, поэтому кина не будет.
08.04.2021 14:31 Ответить
А почему не написано самое главное - что Арей "не откатил" либо же не захотел этого сделать? Самое главное условие не выполнено, поэтому кина не будет.
08.04.2021 14:31 Ответить
08.04.2021 14:37 Ответить
Хто ж гірший - влада, яка краде та знущається над народом, чи народ, який голосує за неї та підтримує її рейтинги?
08.04.2021 17:17 Ответить
Судячи по реакції МО, відкат не було. Хіба щось на початку, а зараз точно нічого не відставати. Класична схема поведінки держструктур, якщо не має корупційної складової.
08.04.2021 14:46 Ответить
...тем временем в офисе четырежды уклонившегося гавнокомандующего
08.04.2021 14:31 Ответить
А тут ще 1,5 млн за ремонт дверей заплатять...
08.04.2021 14:35 Ответить
08.04.2021 14:39 Ответить
потому что государством руководят не те люди
08.04.2021 14:32 Ответить
08.04.2021 14:40 Ответить
Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності.

На ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому" склалась критична ситуація. На фоні збитків за 2020 рік, які склали 112,4 млн грн, борг підприємства становить 1,8 млрд грн, а робітники два місяці не отримують заробітну плату.
Про це йдеться у відкритому листі профспілки "Заводу ім. Малишева", який був адресований президенту України.

Варто нагадати, що у грудні 2020 року підприємство відвідав очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, який заявив, що має "амбітні плани" на 2021 рік та пообіцяв, що "Завод ім. Малишева" отримає замовлення.
"Ми зробимо цілий ряд презентацій можливостей підприємств для замовників державних - Міністерства оборони, Генштабу. Цілий ряд машин - і "Оплотів", і "Дозорів", і Т-64 ", - зазначив тоді Гусєв.Як https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html дізнались журналісти ICTV , єдиним замовленням цілого заводу на цей рік є виготовлення лише одного танку "Оплот" - але на замовлення спецекспортерів - дляhttps://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_nareshti_otrimav_zamovlennja_na_oplot_prote_lishe_odin_dlja_paradu_ta_vistavok-2750.html виставок .
08.04.2021 14:32 Ответить
Аналогічний відкритий лист до влади направили із ДП "Антонов", яке також входить до складу "Укроборонпрому".

У ньому пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів "Антонов", звинуватив керівництво підприємства у "психологічному тиску" у зв'язку із https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємства .
08.04.2021 14:34 Ответить
это неприкрытый саботаж.. очевидно что со стороны зеленского
08.04.2021 16:21 Ответить
Кожне рішення має конкретне прізвище!
08.04.2021 14:34 Ответить
Зеленский, Данилов, Розумков, Таран, Хомчак......
Дальше сами список допишите.
08.04.2021 14:36 Ответить
ну и кто говорит что это зеклоуны? Это враги и вредители в первую очередь
08.04.2021 14:34 Ответить
Что только в оборонке не угробила эта зеленая пошесть. По простому то все называется -- государственная измена.
08.04.2021 14:35 Ответить
А в это время Верховный ГОВНОкомандующий жирует в Катаре, ГОВНОкомандкющий развлекается с молодухой в 4-х квартирах, а МО в буддизм подался.
08.04.2021 14:35 Ответить
не почистили все силовые и спецструктуры от кэгэбистов в 1991 году,теперь пожинаем плоды работы пукинских "консерв"...
08.04.2021 14:35 Ответить
А кто их бы чистил? Гебешные сексоты: чучма и кравчучка?
08.04.2021 14:38 Ответить
не было в 1991 у нас полит силы как в Германии,Польше или хотя бы в странах Балтии.В Германии после падения стены было просто-всех коммуняк из власти нах.Затем экономика-приходит комиссия на завод и задает вопрос директору-ты кто?такой-то такой.Проверка-к коммуно-фашисткому режиму отношения не имел,семья-чистая тоже,спец хороший,опыт работы и образование есть,в коррупционных скандалах не замечен.Вердикт-работай дальше.Подходят к следующему-ты кто?я парторг на заводе(как у нас был чучма).Парторгу говорят-ты умеешь что-то делать?Нет,я великий идеолог марксизма-ленинизма.Стружку возле станков подметать будешь?НЕТ,я великий идеолог...Тогда ему говорят-за ворота нах...Вот почему у них теперь хорошо,а унас как всегда...
08.04.2021 14:52 Ответить
Був народний рух, був В.Чорновол. Не знаю, чи було б краще, але просрали, бо дуже багато гетьманів на одну країну.
08.04.2021 16:09 Ответить
так, "гетьманів" з "номенклатурного партхозактива" було багато,але всі вони були в "будьоновках" і стукали в кгб.По Народному Руху Чорноволу пам,ятаю,щоб замість того,щоб заручитися підтримкою народою та одним фронтом піти у владу та викинути звідти прокацапських комуно-гебістів,серед Народного Руху почалася внітрішня гризня за владу.Зрозуміло,кто і навіщо досвідченою рукою кинув туди грошову кістку.Коли все як то кажуть"устаканилось")))з,явилась конкретна фігура альтернативи комуністам та їх прихвостням у владі.Це був В.Чорновол.Що з ним сталося бачили всі.
10.04.2021 12:14 Ответить
Вавилон
Вавилон
Что ты построил
Что разрушил
Вавилон
Вавилон
Плавятся души
Дьявольским огнем
08.04.2021 14:36 Ответить
А кто назначил Министра обороны, его замов и вообще весь силовой блок? И разве это первое вредительство кадров от "прислуги"? Это уже тенденция...
08.04.2021 14:36 Ответить
Міністр оборони звичайний ворожий саботажник.
08.04.2021 14:36 Ответить
А оно зебилам надо думать об обороноспособности Украины?! В случае войны, они всем составом, будут "валить из этой страны". Уже даже денежки вывезли в катарский офшор для этой цели.
08.04.2021 14:37 Ответить
бог війни ... тіпа ...
08.04.2021 17:14 Ответить
К таким новостям, следует относиться критически.
Довольно много "не имеющих аналогов" проектов, на поверку, оказываются мыльными пузырями.
Зато при помощи вот таких сообщений, вокруг таких пузырей возникают скандалы.
Наше МО, это еще те засранцы, но и липовых производителей, у которых часто, даже эскизного проекта нет, у нас хватает.
08.04.2021 14:42 Ответить
на этот "мыльный" пузырь был заказ, разработан *******, утвержден и МО выполняло приемку этапов разработки
08.04.2021 14:50 Ответить
Так може корупційна складова була якраз за попереднього керівництва Міоборони і попереднього міністра? І платили з відкатами за безперспективну "сиру" розробку. Я б такої можливості теж не відкидав, попри дууууже погане моє ставлення до нинішніх керівників, які точно не краще попередніх, а ті були лайном. Але ми ж пам'ятаємо про "Молот" і "Азовець", і чим закінчились ті афери.
08.04.2021 15:00 Ответить
У грудні 2019 року ДК «Укроборонпром» та Інженерна група «Арей» підписали Меморандум про партнерство і співпрацю. На Київському бронетанковому заводі заплановано спільне виготовлення дослідного зразка та розроблених конструкторами «Арея» силових електромашин, пневмостартерів, систем кругового огляду, метеоцентрів, механізмів пневматичного перезаряджання озброєння, блоку оцифровки аналогових датчиків; універсальних адаптивних крісел та інших комлектуючих, що можуть застосовуватись на інших зразках бронетехніки. Крім того, Інженерна група «Арей» та КБТЗ готують до випробувань новий енергоагрегат для танку Т-72. Освоєння виробництва нових комплектуючих безумовно спроможне покращити фінансове становище КБТЗ і поліпшити технічні характеристики бойових машин, які використовуються у ЗСУ.
08.04.2021 15:31 Ответить
зато на новые сериалы и на говноканал "дом" бабло есть всегда и столько сколько надо
08.04.2021 14:48 Ответить
тут Шпиндель из Азова свой танк никак не построит...а тут группа Арей..а что это?..был заказ этих машин из МО???
08.04.2021 14:49 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3258440/dva_vystrela_v_pryamom_efire - прекрасная статья, чтобы понять, что происходит, нам не надо большой войны, нас утопят алчные и тупые чиновники на всех уровнях власти, особенно те, кто сверху...
08.04.2021 14:57 Ответить
Зебіли, ви це зробили разом!
08.04.2021 15:03 Ответить
Деньги есть, не могеть быть шоб их не було (как говорил Райкин)),но где?В сейфе у брата Вовка
08.04.2021 15:06 Ответить
Вместо БМПВ "Вавилон" есть новая техника от Зели. 73%, вы сделали это вместе.
08.04.2021 15:18 Ответить
Гниды продолжают свою деятельность...
08.04.2021 15:19 Ответить
І чим незадоволений Квартал-95? Ця танкетка ж зелена!
08.04.2021 15:31 Ответить
Так МО на зарплаті у москалів, як,напевно, і розвідка.
08.04.2021 15:34 Ответить
КТО мешал турчинову и порошенко профинансировать НИОКР по новому БМП?! а по БПЛА?
08.04.2021 16:13 Ответить
приказ саботировать был от зеленского.. иначе он бы давно пересажал всех этих чиновников за ЯВНЫЙ саботаж
08.04.2021 16:26 Ответить
Почему не указаны фамилии и должности саботёров?
Страна обязана знать своих хероев!
08.04.2021 17:02 Ответить
Українські гниди страшніші за московські воші! Розстріляти б саботажників по закону військового часу! Який сором!
08.04.2021 17:43 Ответить
Очевидно, в "Арей" не знают что в МО без "смазки" ни один механизм принятия решений не работает. А "смазки" надо много и, желательно, иностранного производства.
08.04.2021 17:59 Ответить
Тихо ша! ********** самолётами бабло вывозит в Оман и Катар. Янык вывозил в Орду, а это недоразумение к арабам! Теперь на фронт поперся - присматривает, что бы ещё ********!!! Быдло шо выбрало это - вы конченные человекоподобные абизяны без мозгов.
08.04.2021 18:20 Ответить
Саботаж. А в чью пользу?
08.04.2021 19:07 Ответить
 
 