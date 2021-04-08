Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей"

Изготовление образца новейшей боевой машины БМПВ "Вавилон", которое должно было начаться в ноябре 2020 года, сорвано. Предприятие простаивает, убытки от простоев - около 10 млн. грн. Убытки государства достигнут 80 млн.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук инженерная группа "Арей", информирует Цензор.НЕТ.

В декабре текущего года БМПВ "Вавилон" должна была выйти на государственные испытания. Не получится, так как изготовление образца новейшей боевой машины, которое должно было начаться в ноябре 2020 года, сорвано. "Арей" успешно выполнил два этапа работы: разработал комплект РКД, который завизирован 1285 МОУ; изготовил бронемакеты фрагментов корпуса и провел их испытания обстрелом. Бронемакеты прошли испытания обстрелом снарядами 30 мм в максимально жестких условиях - с дистанции 200 м (самая высокая кинетическая энергия данного снаряда - на дистанции 210 м). Также бронемакеты фрагментов корпуса прошли успешные испытания кумулятивными и бронебойно-подкалиберными снарядами 125 мм с дистанции 500 м", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что "Арей" выполнил дополнительные объемы работ без изменения цены этапа 2 и в пределах сроков, определенных государственным контрактом: дополнительно разработал программную документацию на цифровую танковую информационно-управляющую систему (требования к которой вообще отсутствуют в ТЗ).

Отмечается, что заказчик устроил двойной прием выполненной работы. Сначала - военным представительством, потом еще и комиссией. "Арей" работу сдал - без недостатков и замечаний.

С 17.11.2020 "Арей" готов к выполнению этапа 3 ОКР "Вавилон", что подтверждено заключением 1285 МО Украины. Изготовление опытного образца боевой машины предусмотрено на ГП "Киевский бронетанковый завод".

"Чтобы оправдать срыв ОКР "Вавилон" некоторые должностные лица Минобороны прибегают к откровенной лжи, манипуляциям, затягиванию рассмотрения документации и вымогательству несуществующих документов.

"Представительство заказчика требует предоставить утвержденные документы, которые на самом деле давно находятся у заказчика без всякого движения. С одной стороны, должностные лица заказчика игнорируют важные вопросы, а с другой стороны, они легко тратят недели для написания, к примеру, "рецензии" на черновик "Сведения покупных изделий", да еще и выдвигают письменные претензии, что на черновике отсутствуют какие-либо подписи !!! В общем переписка с Департаментом ОВТ феерическая. Если указываете на незнание "нормативки" - значит, давите на должностное лицо и требуете от этого должностного лица неправомерную выгоду, то есть взятки. Последний шедевр - требование писать только по поводу оборонного заказа. По другим оборонным вопросам, относящимся к сфере Минобороны, обращаться запрещено", - подчеркивается в сообщении.

"Диалога с заказчиком нет. Минобороны перекладывает ответственность на командующего ВСУ. С ноября 2020 года ждем встречи с профильным заместителем министра. Он назначает совещание, на которое сам не приходит, а протокол совещания самого совещания скрывается второй месяц. ИГ "Арей" не может получить никакого объяснения - что происходит? Предприятие простаивает с ноября 2020 года. Убытки от простоев - около 10 млн. грн. Убытки государства достигнут 80 млн. И при этом Армия не получит нового образца военной техники. ИГ "Арей" обращается к министру обороны Украины А. Тарану и главнокомандующему ВСУ Р. Хомчаку с предложением провести конструктивную встречу по решению вопросов с ОКР "Вавилон", - подытожили в инженерной группе.