РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7480 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 684 9

Запорожье идет к наихудшему "итальянскому сценарию": некоторые больницы заполнены на 100%, - ОГА

Запорожье идет к наихудшему

Запорожская область перешла в "красную" карантинную зону. Худшая ситуация наблюдается в Запорожье - некоторые больницы заполнены на 100%. Город идет к худшему "итальянскому сценарию".

Об этом сказал председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию" в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос - хватит ли врачей", - сказал Старух.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля - "красная" зона, - Немчинов

"Итальянский сценарий" развития эпидемии - это когда остановить вспышку болезни не удается. Согласно официальным данным лабораторного центра МЗ, за последние сутки только в Запорожье были обнаружены 622 случая заболевания коронавирусной болезнью, 14 человек умерли от осложнений и только 40 - выздоровели.

"В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах - до 100%. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения. Локдауны давали результаты", - добавил глава области.

"Я хожу пешком и вижу как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны усилить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Кто-то считает, что это можно не делать. Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме. Мы четко дали предложения относительно транспорта. Может в Запорожье сделают анализ и решат полностью закрыть транспорт, но мы видим в этом небольшую проблему, потому что людям надо добираться до больниц. "Скорые" - это не такси. Более того, людям надо сделать прививку. Эти вопросы должны быть проработаны", - подчеркнул глава региона.

В городском совете пока не комментируют , будут ли изменения в работе общественного транспорта.

Автор: 

Запорожье (2740) карантин (16729) ОГА (2397) Запорожская область (3454) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехня! Все на митинг против карантина и там целоваться взасос!
показать весь комментарий
08.04.2021 14:35 Ответить
А на "Анголенко" продавцы все здоровые и бодрые - трамваи на ходу останавливают.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:43 Ответить
Да эту "яму" давно пора разогнать
показать весь комментарий
08.04.2021 14:50 Ответить
капец какой-то. заводы закрыть, рынки разогнать. может ты сам отсюда свалишь куда-нибудь?
показать весь комментарий
08.04.2021 15:53 Ответить
Про закрыть заводы это твоя мечта.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:40 Ответить
это помойка там ковид умрет)))) на цыганах))
показать весь комментарий
09.04.2021 00:27 Ответить
Ученые и статистика говорят, что локдаун не затормозил распространение.
Политики настаивают на эффективности.
Кто прав?
Те, у кого есть и мозги, и связи идут в бизнес;
те, у кого есть мозги, но нет связей - в науку;
те, у кого есть связи, но нет мозгов - в политику!
показать весь комментарий
08.04.2021 14:53 Ответить
Они уже помолитися с гундяевыи и имеют протекцию в пекле .туда им мошканам дорога
показать весь комментарий
08.04.2021 16:34 Ответить
не знаю я так и не заметил различий за год кроме масок..я хз...нам татарам по барабану
показать весь комментарий
09.04.2021 00:26 Ответить
 
 