Запорожье идет к наихудшему "итальянскому сценарию": некоторые больницы заполнены на 100%, - ОГА

Запорожская область перешла в "красную" карантинную зону. Худшая ситуация наблюдается в Запорожье - некоторые больницы заполнены на 100%. Город идет к худшему "итальянскому сценарию".

Об этом сказал председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию" в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос - хватит ли врачей", - сказал Старух.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля - "красная" зона, - Немчинов

"Итальянский сценарий" развития эпидемии - это когда остановить вспышку болезни не удается. Согласно официальным данным лабораторного центра МЗ, за последние сутки только в Запорожье были обнаружены 622 случая заболевания коронавирусной болезнью, 14 человек умерли от осложнений и только 40 - выздоровели.

"В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах - до 100%. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения. Локдауны давали результаты", - добавил глава области.

"Я хожу пешком и вижу как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны усилить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Кто-то считает, что это можно не делать. Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме. Мы четко дали предложения относительно транспорта. Может в Запорожье сделают анализ и решат полностью закрыть транспорт, но мы видим в этом небольшую проблему, потому что людям надо добираться до больниц. "Скорые" - это не такси. Более того, людям надо сделать прививку. Эти вопросы должны быть проработаны", - подчеркнул глава региона.

В городском совете пока не комментируют , будут ли изменения в работе общественного транспорта.