У ВС РФ проблемы с комплектацией личного состава, "не все хотят быть удобрением для нашей земли", - спикер "InformNapalm" Макарук

Армия страны-агрессора активно перевооружается, но есть проблемы с комплектацией личного состава.

Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил спикер "InformNapalm" Михаил Макарук.

Он отметил, что первая фиксация новосозданных пунктов постоянной дислокации для дивизий в Клинцах (Брянская область РФ) и возле Белгорода началась еще в 2014 году.

"На данный момент можно сказать, что укомплектованность техникой у них полностью обеспечена, есть проблема с кмоплектацией личного состава. Все же не все хотят быть удобрением для нашей земли", - подчеркнул Макарук.

В то же время, на данный момент, по его словам, фиксируют массовое насыщение войск РФ новой техникой. С 2020 года активно началось вооружение войск танками новой модификации, артилерией,

Также армия РФ активно перевооружается новыми ПЗРК.

