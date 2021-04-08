РУС
Агрессия России против Украины
У ВС РФ проблемы с комплектацией личного состава, "не все хотят быть удобрением для нашей земли", - спикер "InformNapalm" Макарук

Армия страны-агрессора активно перевооружается, но есть проблемы с комплектацией личного состава.

Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил спикер "InformNapalm" Михаил Макарук.

Он отметил, что первая фиксация новосозданных пунктов постоянной дислокации для дивизий в Клинцах (Брянская область РФ) и возле Белгорода началась еще в 2014 году.

"На данный момент можно сказать, что укомплектованность техникой у них полностью обеспечена, есть проблема с кмоплектацией личного состава. Все же не все хотят быть удобрением для нашей земли", - подчеркнул Макарук.

В то же время, на данный момент, по его словам, фиксируют массовое насыщение войск РФ новой техникой. С 2020 года активно началось вооружение войск танками новой модификации, артилерией, 

Также армия РФ активно перевооружается новыми ПЗРК.

08.04.2021 14:40 Ответить
+18
кацапы переоснащают армию, а зелупа уничтожает украинскую оборонку как только может
показать весь комментарий
08.04.2021 14:44 Ответить
+16
В ******** війнах перевагу мають більш технічно укомплектовані збройні сили.

Зеблазні роблять все щоб цієї переваги не було в ЗСУ...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:42 Ответить
08.04.2021 14:40 Ответить
апірация "Варонєж", точно...
шоб сказать на камєру "ето всьо уууукри проклятиє..!"

Апачлєнци "днр" взялі другіх апачлєнцев ф трусіках і разтреляли по них по пол бк.
З самоходок
07.04.2021р. 12:42

(дивитися, слухати)
08.04.2021 14:57 Ответить
В ******** війнах перевагу мають більш технічно укомплектовані збройні сили.

Зеблазні роблять все щоб цієї переваги не було в ЗСУ...
08.04.2021 14:42 Ответить
А ну ,зесрань,укомплектуйте собой -вас же до фига голосовало за "рассмеши комика"-теперь вперёд под его руководством на фронт
08.04.2021 14:42 Ответить
кацапы переоснащают армию, а зелупа уничтожает украинскую оборонку как только может
08.04.2021 14:44 Ответить
За два последних года можно было бы "допилить" нептун, гром2, и начать поставлять эти изделия в армию. но малороский шут продолжает смотреть в очко кремлефюррера с надеждой увидеть там мир.
08.04.2021 14:49 Ответить
мир в очках...
08.04.2021 14:52 Ответить
На данный момент можно сказать, что укомплектованность техникой у них полностью обеспечена, есть проблема с кмоплектацией личного состава. - если есть укомплектованность техникой,то личный состав перебросят самолетами быстро.
08.04.2021 15:04 Ответить
кто поумнее из русских ванек, тот конечно не хочет быть мясом
08.04.2021 15:36 Ответить
Фашистов и откровенно тупых долбо..бов у параши тоже предостаточно. И не надо думать, что кацапские свино-собаки начнут заходить в Украину пешком с ак47. А то, что они полезут, так то только вопртс времени, так было и 10 лет наза и 100, и только глупцы этого не понимают. И как бы ни старался Зеленский, или кто угодно другой, "не провоцировать", повод для вторжения или провокацию кацапы создадут сами, в нужный для них момент, если соответствующее решение будет принято их шизофреническим руководством.
08.04.2021 16:53 Ответить
Повод уже создан. Рассея будет защищать своих граждан на донбащине. Надеюсь, у нас найдётся ответка помимо патриотизма, потому как ху.....йло решило обложить Украину максимально плотно. Как там росийская белорусь - тоже проводит совмесные учения?
08.04.2021 20:25 Ответить
Злая ирония и урок нам - в том что и Клинцы (Стародубщина) и Белгород (Слобожанщина) разговаривали на украинском и входили в состав Гетьманщины 17-18 века, и УНР. Но после захвата кацапскими большевиками эти земли теперь- плацдарм для нападения на нас. Вот такими уступками не остановить и не задобрить аорессора. Тогда сдавали агрессору страну красные популисты-легковеры, а теперь - зеленые. Ничему не научились, все повторяется.
09.04.2021 20:40 Ответить
 
 