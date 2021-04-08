У ВС РФ проблемы с комплектацией личного состава, "не все хотят быть удобрением для нашей земли", - спикер "InformNapalm" Макарук
Армия страны-агрессора активно перевооружается, но есть проблемы с комплектацией личного состава.
Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил спикер "InformNapalm" Михаил Макарук.
Он отметил, что первая фиксация новосозданных пунктов постоянной дислокации для дивизий в Клинцах (Брянская область РФ) и возле Белгорода началась еще в 2014 году.
"На данный момент можно сказать, что укомплектованность техникой у них полностью обеспечена, есть проблема с кмоплектацией личного состава. Все же не все хотят быть удобрением для нашей земли", - подчеркнул Макарук.
В то же время, на данный момент, по его словам, фиксируют массовое насыщение войск РФ новой техникой. С 2020 года активно началось вооружение войск танками новой модификации, артилерией,
Также армия РФ активно перевооружается новыми ПЗРК.
шоб сказать на камєру "ето всьо уууукри проклятиє..!"
https://mobile.twitter.com/75Strannik
Апачлєнци "днр" взялі другіх апачлєнцев ф трусіках і разтреляли по них по пол бк.
З самоходок
07.04.2021р. 12:42
(дивитися, слухати)
Зеблазні роблять все щоб цієї переваги не було в ЗСУ...