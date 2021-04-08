Направлены ходатайства в ВАКС об аресте адвокатов, задержанных при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК, - САП
8 апреля 2021 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили ходатайства об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно. Указанные ходатайства направлены в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж не патріотів України затримувати за сфабрикованими "доказами"...
Дякуйте Портнову.
Я знаю випадок, де адвокат з місця злочину виніс наркоту у портфелі. Причому, усі це бачили, але так і не наважились затримати, бо усе вилучене... "адвокатська таємниця"
А ось у США, для прикладу, практично кожний розкритий економічний злочин супроводжується посадкою адвоката. Там вони супроводжують усі правочини із нерухомістю, відкривають рахунки і т.п. і саме вони притягаються за легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.