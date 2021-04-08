РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7595 посетителей онлайн
Новости Взяточники
1 590 6

Направлены ходатайства в ВАКС об аресте адвокатов, задержанных при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК, - САП

Направлены ходатайства в ВАКС об аресте адвокатов, задержанных при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК, - САП

8 апреля 2021 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили ходатайства об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно. Указанные ходатайства направлены в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения.

Читайте также: Третий день с момента задержания на взятке брата Вовка Зонтова молчат ВСП, Верховный Суд и Совет Судей: думают, как лучше перепрятать собственные миллионы, - Жернаков

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Автор: 

НАБУ (4551) взятка (6219) САП (2297) Антикоррупционный суд (1263) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дуже й поспішають.

Це ж не патріотів України затримувати за сфабрикованими "доказами"...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:51 Ответить
"...Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно..." - ДА ТАМ В ОДНОМ ТОЛЬКО РАСКУРОЧЕННОМ СЕЙФЕ В ПЕРЕСЧЕТ НА ГРИВНЫ БЫЛО НЕ МЕНЕЕ 140 МИЛЛИОННОВ ГРИВЕН!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:01 Ответить
це не гроші адвокатів. Наш КПК зазначає, що застава має бути посильною для підозрюваного.
Дякуйте Портнову.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:41 Ответить
Подібне нововведення у КПК Уркаїни було введене при Зєкові. Викликає щирий жаль, що за 5 років ВР попереднього скликання так і не спромоглася змінити данну норму права.Ну і зєльониє пєдіки звісно нічого змінювати не бажають.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:22 Ответить
Главное, что так мягко соскочили с нужных должностей на липовых адвокатов!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:23 Ответить
Та ні, Це стандартна схема. Беруть і дають адвокати. Напряму вже давно ніхто не бере. У адвокатів "таємниця"... думаю і цю справу пох.рять , саме через трактування цієї таємниці.
Я знаю випадок, де адвокат з місця злочину виніс наркоту у портфелі. Причому, усі це бачили, але так і не наважились затримати, бо усе вилучене... "адвокатська таємниця"
А ось у США, для прикладу, практично кожний розкритий економічний злочин супроводжується посадкою адвоката. Там вони супроводжують усі правочини із нерухомістю, відкривають рахунки і т.п. і саме вони притягаються за легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:44 Ответить
 
 