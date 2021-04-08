Направлены ходатайства в ВАКС об аресте адвокатов, задержанных при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК, - САП

8 апреля 2021 года прокуроры САП и детективы НАБУ вручили ходатайства об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно. Указанные ходатайства направлены в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки