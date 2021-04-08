В случае вторжения в Украину РФ понесет огромные потери, россияне это не воспримут, - Сенченко

Россия, в случаев вторжения в Украину, столкнется с большими потерями в рядах своей армии, а также с серьезным давлением со стороны Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко.

По его словам, для России сегодня начинать полномасштабное вторжение в Украину это сумасшествие.

"Потому что они понимают, что понесут существенные потери, которые не воспримут, не согласятся с этим россияне", - отметил Сенченко.

С другой стороны, подчеркнул он, будет серьезное системное давление со стороны Западных партнеров Украины.

"Будет очень серьезное системное давление, такое, какого не было, к сожалению, в 2014 году со стороны наших Западных партнеров, со стороны цивилизованного мира. Поэтому, по моему мнению, этим обострением пытаются шатать украинскую власть, пытаются пугать украинский народ и пытаются решать внутреполитические вопросы в РФ в связи с приближением выборов в Госдуму и другими процессами", - добавил Сенченко.

В то же время, по его словам, это "не повод, чтобы мы успокоились".

"Все равно все военные, военно-политическое руководство страны, начиная с президента и дальше по вертикали, они должны готовиться к найихудшему сценарию", - подытожил Сенченко.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".