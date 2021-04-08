В случае вторжения в Украину РФ понесет огромные потери, россияне это не воспримут, - Сенченко
Россия, в случаев вторжения в Украину, столкнется с большими потерями в рядах своей армии, а также с серьезным давлением со стороны Запада.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко.
По его словам, для России сегодня начинать полномасштабное вторжение в Украину это сумасшествие.
"Потому что они понимают, что понесут существенные потери, которые не воспримут, не согласятся с этим россияне", - отметил Сенченко.
С другой стороны, подчеркнул он, будет серьезное системное давление со стороны Западных партнеров Украины.
"Будет очень серьезное системное давление, такое, какого не было, к сожалению, в 2014 году со стороны наших Западных партнеров, со стороны цивилизованного мира. Поэтому, по моему мнению, этим обострением пытаются шатать украинскую власть, пытаются пугать украинский народ и пытаются решать внутреполитические вопросы в РФ в связи с приближением выборов в Госдуму и другими процессами", - добавил Сенченко.
В то же время, по его словам, это "не повод, чтобы мы успокоились".
"Все равно все военные, военно-политическое руководство страны, начиная с президента и дальше по вертикали, они должны готовиться к найихудшему сценарию", - подытожил Сенченко.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але ви починаєте тулити його всюди, тож починає скидатися на замовлення.
в принципі єдине з чим можна погодитись, так це з тим, що "...Зеленський - це крах України.".
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995, Ю. Нестеренко
"Солдат не жалеть",, "Бабы еще нарожают", "Любой ценой" и "Одна победа - мы за ценой не постоим". Для ***** жизнь его холуев никакой цены не имеет
Но, естественно, вооруженное сопротивление рашистам будут оказывать также и добровольцы и резервисты и враждебно настроенное к оккупантам, местное население.
А ещё есть и Нацгвардия, и пограничники, и другие силовики...
В общем рашка понесёт громадные потери, и это уже ударит по пуйлу внутри рашки.
Десятки тысяч убитых рашистских оккупантов в течение двух-трёх месяцев и тогда пуйла могут вынести из кремля свои же рашисты.
пуйло это понимает.
Полноценная война с Украиной это самоубийство для кремля. Украина не Грузия, масштабы не те. У рашки не хватит всех сухопутных войск, что бы хотя бы пройти по территории Украины и засесть в гарнизонах в каждой области...
Физически не хватит всех рашистских войск на всю Украину...
Разве что только на приграничные захваты отдельных районов.
росіяни будуть мовчати й ненавидіти українців.
НАТО закроет небо над Украиной. Если «путинские соколы» попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами…
Тема явно ажиотажная и спекулятивная, гуляют прямо противоположные мнения - от того, что войска НАТО поддержат Украину убийственными ракетными залпами по агрессору, до того, что повторится 2014 год, когда Штаты и Европа успешно отговаривали нас от сопротивления.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html «Сначала стулья». США призывают Украину провести глубокие реформы для членства в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Берлин тоже не в восторге от идеи Зеленского о срочном вступлении Украины в НАТО
Надо понимать, что в любом случае агрессия РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) будет замаскирована под «освободительную войну легендарного народа Донбасса». При этом одновременно с не очень боеспособными (по оценке российских военных экспертов) частями «ополченцев» будут действовать регулярные силы РФ, то есть, у боевиков появятся и авиация, и тактические ракеты, и современная бронетехники, найденная, как обычно, в шахтах Донбасса.
Как станут действовать в таких условиях те, кого мы считаем своими западными союзниками?
Давайте подходить рационально.
Понятно, что будет немеряно жутко серьезной озабоченности, грозных призывов к прекращению насилия, самых последних предупреждений и подобной лабуды. При этом западные лидеры будут очень внимательно присматриваться, а способна ли Украина на реальное сопротивление агрессии?
И главное: не станет ли высшее политическое и военное руководство Украины заниматься патриотическим пустословием, на деле подыгрывая агрессору ради достижения своих шкурных целей, как уже случалось?
И если тихой политической капитуляции не произойдет, а ВСУ при поддержке украинцев будут сражаться на протяжении более двух недель (это срок, за который, по мнению и Генштаба РФ, и НАТОвских стратегов, мы должны рухнуть), то ситуация изменится.
Прежде всего, НАТО закроет небо над Украиной. Если «путинские соколы» попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами, запущенными, разумеется, с территории Украины.
Небо закроют не из любви к Украине, а по чисто эгоистическим соображениям: если боевые действия будут проходить в воздухе, то на головы европейских бюргеров может что-то случайно упасть, и они будут недовольны.
А потом в дополнение к транспорту и медицинскому обеспечению через Польшу и Прибалтику негласно начнутся поставки летальных вооружений. Нет, конечно, не танков, самолетов и вертолетов - мы просто не сможем их использовать и обслуживать без соответствующей инфраструктуры, а стрелкового оружия, противотанковых комплексов, каких-то несложных артиллерийских систем.
Так что воевать на земле нам все равно придется самим. И от нашей самоотверженности напрямую будет зависеть и внешняя помощь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Лично я не вижу никаких шансов на любой для нас исход, кроме очень плохого. Но я уверен, местные слабоумные диванные рембы в коментах разгромят кацапские легионы ещё на подходе к границе. На них вся надежда.