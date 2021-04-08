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Новости Агрессия России против Украины Война
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В случае вторжения в Украину РФ понесет огромные потери, россияне это не воспримут, - Сенченко

В случае вторжения в Украину РФ понесет огромные потери, россияне это не воспримут, - Сенченко

Россия, в случаев вторжения в Украину, столкнется с большими потерями в рядах своей армии, а также с серьезным давлением со стороны Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко.

По его словам, для России сегодня начинать полномасштабное вторжение в Украину это сумасшествие.

"Потому что они понимают, что понесут существенные потери, которые не воспримут, не согласятся с этим россияне", - отметил Сенченко.

С другой стороны, подчеркнул он, будет серьезное системное давление со стороны Западных партнеров Украины.

"Будет очень серьезное системное давление, такое, какого не было, к сожалению, в 2014 году со стороны наших Западных партнеров, со стороны цивилизованного мира. Поэтому, по моему мнению, этим обострением пытаются шатать украинскую власть, пытаются пугать украинский народ и пытаются решать внутреполитические вопросы в РФ в связи с приближением выборов в Госдуму и другими процессами", - добавил Сенченко.

В то же время, по его словам, это "не повод, чтобы мы успокоились". 

"Все равно все военные, военно-политическое руководство страны, начиная с президента и дальше по вертикали, они должны готовиться к найихудшему сценарию", - подытожил Сенченко.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Автор: 

армия РФ (19547) россия (96001) Сенченко (265)


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Топ комментарии
+27
ага, как не восприняли концлагеря и голодомор столетие назад...
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08.04.2021 14:59
+17
Кацапчеги - в більшості своїй неадекватні, тож втрати їх не лякають...
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08.04.2021 14:59
+12
У зелупы все так херово с поддержкой, что тролей начал нанимать. Ты лучше обьясни, почему порношут свалил в катар во время военной угрозы? Где вакцина от короновируса? Почему мертведчук, ахметов, татаров, каломойша, дерьмак, портнов не сидят? И черт побери, куда делись 400 млрд из бюджета?
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08.04.2021 15:15
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Правила форума Совет форумчан
ага, как не восприняли концлагеря и голодомор столетие назад...
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08.04.2021 14:59 Ответить
Бігме "шкода", що для вашої риторики немає ще жирнішого (товстішого) шрифту
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08.04.2021 15:11 Ответить
А для вашого - ще більше смайликів. По тексту з чимось не погоджуєтесь? Аргументуйте
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08.04.2021 15:13 Ответить
Та просто гівно ви пишете, не бачите колоду в своєму оці, для вас "грабь награбленное" "нормальне" явище...навіщо, щось аргументувати, подивіться всім зрозумілі твканали, гебелівська пропаганда зробить необхідне.
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08.04.2021 15:18 Ответить
А Сєнченко, як щирий патріот , так я і не повідомив,, чи він піде добровольцем, чи контрактником у ЗСУ? Мого зятя звісно призвуть,як УБД в Словянську та в Ілловайську. А от патріот Сєнчєнко? Він буде лише патріотичні призиви робити?
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08.04.2021 15:28 Ответить
поцреот сенченко под юбкой ВОНЫ сидит, а вообще больше 20 лет работает слугой народа.не царское это дело-воевать
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08.04.2021 16:46 Ответить
У зелупы все так херово с поддержкой, что тролей начал нанимать. Ты лучше обьясни, почему порношут свалил в катар во время военной угрозы? Где вакцина от короновируса? Почему мертведчук, ахметов, татаров, каломойша, дерьмак, портнов не сидят? И черт побери, куда делись 400 млрд из бюджета?
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08.04.2021 15:15 Ответить
"Почему мертведчук, ахметов, татаров, каломойша, дерьмак, портнов не сидят?" - у порошенко было 5 лет их посадить... а начал он с одностороннего прекращения огня
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08.04.2021 15:59 Ответить
Кауап, а с каких пор у президента появились повноваження ЦАРЯ? Нет у президента права сажать! Тем не менее, именно при Порохе сел в тюрягу ваш бандит, топ-регионал Ефремов. И выпустили его когда? Да, при вашем ЗЕлёном ублюдке. А кого посадил ЗЕлупа и его "на 146% свои ГенПрокуроры"? НИ-КО-ГО.
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08.04.2021 16:21 Ответить
Зє такий самий трансквєстіт, як і 5 його папєрєдніков.
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08.04.2021 15:30 Ответить
ты (https://censor.net/ru/user/397967) задолбал уже с одним комментом бегать по всем веткам!
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08.04.2021 15:30 Ответить
https://censor.net/ua/user/397967, коли ваш коментар з'явився вперше - ну таке.
але ви починаєте тулити його всюди, тож починає скидатися на замовлення.
в принципі єдине з чим можна погодитись, так це з тим, що "...Зеленський - це крах України.".
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08.04.2021 15:32 Ответить
На кону Крым .Крым без воды это лето не протянет прийдеться или выводить войска и людей или днепровская вода.
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08.04.2021 17:41 Ответить
для того, чтобы предупредить вторжение, нужно пригласить на учения хотя бы 100 тысяч военных дружеских стран по всей территории Украины, и провести первую массированную атаку при первом броске вражеских войск по всем кораблям и т.д. в зоне досягаемости, сказать, случайно сработала автоматическая система защиты Периметр
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08.04.2021 14:59 Ответить
Для этого должны БЫТЬ главно - командующий и минстр. А наш клован предлагает нам по Катару с нашими правами покататься!
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08.04.2021 15:01 Ответить
А почему нас должны защищать если у нас есть 200тыс армия?
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08.04.2021 15:16 Ответить
потому что этого мало. это уничтожается техникой и с воздуха, берется в окружение, заканчиваются боеприпасы, Израильская Армия и то больше чем 200 тысяч, я уже не говорю об авиации - контроле воздуха
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08.04.2021 15:25 Ответить
И ментов не меньше
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08.04.2021 17:43 Ответить
Кацапчеги - в більшості своїй неадекватні, тож втрати їх не лякають...
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08.04.2021 14:59 Ответить
Россияне (рабы) сами, охотно на бутыли насаживаются, да с лопат едят, а тут - "НЕ ВОСПРИМУТ"... Фу-ты, ну-ты...
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08.04.2021 14:59 Ответить
Да чё там, УРЯ! и на амбразуры.
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08.04.2021 15:01 Ответить
я наверное после 2014 как то спокойно воспринимаю угрозу, знаю шо она есть ,ну уже по моему, все понимают , шо будут делать лично, в таком случаи
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08.04.2021 15:01 Ответить
следовать депутатам и "пора валить"??
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08.04.2021 15:56 Ответить
примерно так делать будут
У разі вторгнення РФ в Україну вона зазнає величезних втрат, росіяни це не сприймуть, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4629
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08.04.2021 20:46 Ответить
Да им похрен всю жизнь они вели войны горой трупов им не жалко сколько надо столько они положат ради своих идей и власти хватит этих гуманных разговоров маньяку все равно миллионы десятки миллионов ради своего чеславия
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08.04.2021 15:02 Ответить
бабы есть - еще нарожают
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08.04.2021 15:11 Ответить
ага китайців
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08.04.2021 15:15 Ответить
тоже вариант - им пофиг от кого рожать, нарожали ж в свое время от монголо-татар
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08.04.2021 15:27 Ответить
Какие горы трупов? У них людей нет! Некого бросать в мясорубку. Они 1995 с демографическим ресурсом 1970-1977 г.р в Чечне кровью умылись так что чуть не захлебнулись. А молодежь 1995 года с современной не равнить, те были намного сильнее выносливее и бескорысливей. Там в армии сейчас сплошные задроты, наркоманы и барыги. Обосрутся они при тотальной войне. Это при том, что я абсолютно не верю в Украинскую и армию, и думаю что козломордые довольно быстро оккупируют несколько областей. Но через короткое время земля будет гореть у них под ногами. Убивать кацапов будут на каждом углу, стрелять из каждого куста и подвала.
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08.04.2021 16:08 Ответить
***
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995, Ю. Нестеренко
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08.04.2021 15:03 Ответить
31 серпн 2015 року одна психічно неврівноважена людина кинула бойову гранату біля входу у ВР .Після цього внесення змін у КУ чомусь зупинилося. Запитання до ВАС? І що це були за зміни?
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08.04.2021 15:36 Ответить
зв"язок тої трагічної події (де загинули нацгвардійці) і вірша про мерзенну рашкіну суть я поки не побачив...
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08.04.2021 16:04 Ответить
На это надеяться не стоит
"Солдат не жалеть",, "Бабы еще нарожают", "Любой ценой" и "Одна победа - мы за ценой не постоим". Для ***** жизнь его холуев никакой цены не имеет
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08.04.2021 15:05 Ответить
Тов. Гиркин нам недавно всё разъяснил - простое наземной вторжение войск Расии повлечёт за собой неприемлемые потери личного состава. Поэтому ему должен предшествовать массированный удар крылатыми ракетами по штабам, базам хранения, местам сосредоточения, транспортным узлам и пр.
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08.04.2021 15:05 Ответить
Любой такой удар со стороны Рф открывает полный карт бланш ударами по крымскому мосту и полный тотальный партизанский движ по всей рф.Метро вокзалы мосты правительственные здания и т.д.Всё тогда на воздух.И жалеть тогда никто никого не будет.Вот что будет при полномаштабной или ракетном ударе.И для рф Чечня покажется райской прогулкой.
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08.04.2021 15:11 Ответить
Так америка официально закроет воздушное пространство Украины своим пво. Толку от тех дохлых кацапских вертушек и ржавых мигов которые неспособны противостоять противнику в современной войне?!
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08.04.2021 15:20 Ответить
Пусть сначала в Сирии закроет, где русня школы и больницы с землёй ровняет.
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08.04.2021 15:41 Ответить
Я не вижу сценария подготовки.Уже войска должны быть приведены в полную боевую вызваны резервисты и разгорнуты части.Большинство соединений уже должны быть на марше или как минимум на точке выгрузке.Особое внимание югу ,харьковская область и беларуси направление.По всей границе с рф должны быть усилены армейские части и оборудоваться новые.Мы уже должны быть готовы а не ждать когда если зайдут.
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08.04.2021 15:09 Ответить
та ничего она не понесёт! МЫ БУДЕМ ВПЕРЕДИ ДВИГАТЬ МАЛЬЧИКОВ, ЧИ С ТРУСИКАМИ ЧИ БЕЗ, А УКРО-ВОЙСКА НЕ СТРЕЛЯТЬ! вот и вся тактика... так дойдет до самого до Парыжу...
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08.04.2021 15:09 Ответить
Даже, если ВСУ начнут оказывать самое минимальное сопротивление путинским оккупантам, в случае их вторжения в Украину, то это будут очень чувствительные потери для рашки.
Но, естественно, вооруженное сопротивление рашистам будут оказывать также и добровольцы и резервисты и враждебно настроенное к оккупантам, местное население.
А ещё есть и Нацгвардия, и пограничники, и другие силовики...
В общем рашка понесёт громадные потери, и это уже ударит по пуйлу внутри рашки.
Десятки тысяч убитых рашистских оккупантов в течение двух-трёх месяцев и тогда пуйла могут вынести из кремля свои же рашисты.
пуйло это понимает.
Полноценная война с Украиной это самоубийство для кремля. Украина не Грузия, масштабы не те. У рашки не хватит всех сухопутных войск, что бы хотя бы пройти по территории Украины и засесть в гарнизонах в каждой области...
Физически не хватит всех рашистских войск на всю Украину...
Разве что только на приграничные захваты отдельных районов.
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08.04.2021 15:11 Ответить
Они несмогли ничего по сути сделать в 14 против голыми в тапочках с ак нам.То сейчас и подавно.Сейчас стрелять по ним и убивать никто жалеть не будет и церемониться с ними тоже никто не будет гасить будут на месте без плена.И на Донбасс в 14 они зашли где население лояльно.Сейчас никто даже На Донбассе к ним не лоялен.
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08.04.2021 15:16 Ответить
Еще как воспримут, а свиноматки еще нарожают
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08.04.2021 15:14 Ответить
Кацапы не родятся .они плодятся
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09.04.2021 07:11 Ответить
А на раше разве рожают??? Во "Властелине колец" показывали, что орки вылазят из какой-то субстанции, какой полно в ********** в уличных туалетах.
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08.04.2021 15:21 Ответить
"...зазнають істотних втрат, які не сприймуть, не погодяться з цим росіяни" Джерело: https://censor.net/ua/n3258502
росіяни будуть мовчати й ненавидіти українців.
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08.04.2021 15:28 Ответить
Росіяни сприймають все, поки водяра не закінчиться.
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08.04.2021 15:29 Ответить
О какой военной поддержке Украины со стороны НАТО может идти речь - эксперт 8 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%be-%d1%81.html#respond Комментарии: 0

НАТО закроет небо над Украиной. Если «путинские соколы» попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами…
Тема явно ажиотажная и спекулятивная, гуляют прямо противоположные мнения - от того, что войска НАТО поддержат Украину убийственными ракетными залпами по агрессору, до того, что повторится 2014 год, когда Штаты и Европа успешно отговаривали нас от сопротивления.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html «Сначала стулья». США призывают Украину провести глубокие реформы для членства в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Берлин тоже не в восторге от идеи Зеленского о срочном вступлении Украины в НАТО
Надо понимать, что в любом случае агрессия РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) будет замаскирована под «освободительную войну легендарного народа Донбасса». При этом одновременно с не очень боеспособными (по оценке российских военных экспертов) частями «ополченцев» будут действовать регулярные силы РФ, то есть, у боевиков появятся и авиация, и тактические ракеты, и современная бронетехники, найденная, как обычно, в шахтах Донбасса.
Как станут действовать в таких условиях те, кого мы считаем своими западными союзниками?
Давайте подходить рационально.
Понятно, что будет немеряно жутко серьезной озабоченности, грозных призывов к прекращению насилия, самых последних предупреждений и подобной лабуды. При этом западные лидеры будут очень внимательно присматриваться, а способна ли Украина на реальное сопротивление агрессии?
И главное: не станет ли высшее политическое и военное руководство Украины заниматься патриотическим пустословием, на деле подыгрывая агрессору ради достижения своих шкурных целей, как уже случалось?
И если тихой политической капитуляции не произойдет, а ВСУ при поддержке украинцев будут сражаться на протяжении более двух недель (это срок, за который, по мнению и Генштаба РФ, и НАТОвских стратегов, мы должны рухнуть), то ситуация изменится.
Прежде всего, НАТО закроет небо над Украиной. Если «путинские соколы» попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами, запущенными, разумеется, с территории Украины.
Небо закроют не из любви к Украине, а по чисто эгоистическим соображениям: если боевые действия будут проходить в воздухе, то на головы европейских бюргеров может что-то случайно упасть, и они будут недовольны.
А потом в дополнение к транспорту и медицинскому обеспечению через Польшу и Прибалтику негласно начнутся поставки летальных вооружений. Нет, конечно, не танков, самолетов и вертолетов - мы просто не сможем их использовать и обслуживать без соответствующей инфраструктуры, а стрелкового оружия, противотанковых комплексов, каких-то несложных артиллерийских систем.
Так что воевать на земле нам все равно придется самим. И от нашей самоотверженности напрямую будет зависеть и внешняя помощь.
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08.04.2021 15:30 Ответить
правильно каже Муждабаєв - як тільки почуєш від когось "росії це не вигідно, те вони не витримають" - одразу бан пожиттєвий. Бо це або ідіот або кацапській агент впливу.
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08.04.2021 15:34 Ответить
Россияне все это поддерживают и чем больше жертв к ним пойдет, тем они будут больше мстить. Не нужно бредить про россиян, что у них есть какая-то мораль или что-то такое. Им так, как скажут в ТВ, так они и будут мыслить! столько времени Украина пытается переубеждать россиян и если до сих пор не дошло, что россияне от Путина ничем не отличаются по мышлению, то это уже проблемы с головой у тех Украинцев, которые этого не поняли до сих пор. русские все враги, и не нужно их разделять с властями России ибо это все части одного агрегата и оно работает единым механизмом за Россию и против Украины! Не нужно искать среди врагов друзей ибо они все враги и они все за Россию. С чего им быть за Украину??? не бредьте! И те, кто убеждает в этом - те вводят Украину в заблуждение и это по сути диверсионная деятельность и в форму Украинского мышления вкладывают то, что выгодно России. искать там каких-то друзей или т.п. это такой бред! С чего им быть против России и за Украину??? ну тех, кто такое городит просто нужно причислять к врагам за ложную информацию вкладываемую Украинцам в головы. Нужно лучше в Украине настоящую военную пропаганду запускать, чтобы все ненавидели Россию и все рвались в Армию на защиту Украины! русских нужно полностью расчеловечивать! русские не имеют никакой морали - это животные без разума, которые руководствуются инстинктами и у них нету в головах никакого добра и они придут у убьют и изнасилуют без доли сомнения и потом мародёрством будут заниматься! Пленных будут долго мучать и убьют. Если этого не хочешь допустить, то от этого зла идущего в твой дом одно спасение - его нужно уничтожать всеми спосабами!
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08.04.2021 15:34 Ответить
для раSSії втрати в 20-30 млн. .... це "путівки від путінів-гундяєвих в рай..."

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.04.2021 15:46 Ответить
Не будет там прям огромных потерь. Если орки пойдут всерьёз, то их авиация и артиллерия наши войска с землёй сравняет за пару дней. Силы слишком неравны. Плюс низкий уровень наших войск. Плюс высшее командование, которое больше чем наполовину состоит из воров и предателей.
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08.04.2021 15:52 Ответить
дурню не пиши, вояка
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08.04.2021 15:55 Ответить
Та не розказуй казки.Звісно вони в рази сильніші.Але щоб за декілька днів перемогти,вони кинути на Україну,з мільйон солдат одразу.
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08.04.2021 15:59 Ответить
Я не имел ввиду прям победу за пару дней. Я имел ввиду разгром основных сил наших войск. Единственное, что может сдержать кацапские бомбардировщики/рзсо/артиллерию - это близость наших войск к гражданским. Но если всу целенаправленно будет жаться к городам - от нас окончательно отвернётся запад.
Лично я не вижу никаких шансов на любой для нас исход, кроме очень плохого. Но я уверен, местные слабоумные диванные рембы в коментах разгромят кацапские легионы ещё на подходе к границе. На них вся надежда.
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08.04.2021 16:19 Ответить
В Украине сейчас должны делать ракеты летящие до 2000 км в массовом порядке ,это должен быть конвейер в четыре смены .
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08.04.2021 15:52 Ответить
У нас жодної подібної ракети не має. Тому що в одну змін, що в чотири, виготовляти не має що.
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08.04.2021 16:38 Ответить
какое "давление", идиот ? БУДЕТ ВОЙНА, и не только Украины с росией
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08.04.2021 15:54 Ответить
Бабченко по этому вопросу уже всё написал
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08.04.2021 15:57 Ответить
Ну напад в 14 році вони сприйняли.І навіть дуже раділи.
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08.04.2021 15:57 Ответить
а ще більше їх там ляже вантажем 200 як ти перестанеш ...здіти, візьмеш до рук гранатомет та автомат і в окопи захищати країну. Як тільки ***** дізнається, що там в окопах десь є Сенченко, то одразу всі *****станські танки поїдуть у сторону Воронежа.
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08.04.2021 15:58 Ответить
Та росіяни звикли і спокійно сприймають великі втрати людей будь-де,- " баби єщє нарожают".
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08.04.2021 15:59 Ответить
зомби и так не могут ничего воспринимать ! им похер !
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08.04.2021 16:04 Ответить
То він серьозно? Та кацапам пох на все,в них жеш мозоку нема.
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08.04.2021 16:32 Ответить
Плювати на тих кацапів, нам слід думати, як зменшити власні втрати. Сьогодні Алєні думають, за три дні Україну перемогти, а коли труни підуть, від їх думки, веж нічого не буде залежати.
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08.04.2021 16:37 Ответить
Мені цікаво, що заспіває уся та під.расня, яка на заробітках у Росії, коли з дому почнуть дзвонити, що "кормільци" хату розбомбили...
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08.04.2021 16:39 Ответить
Та большинству в мордоре будет наср@ть...Война не на их территории же будет...Для них: включил телик, посмотрел на "войнушку" в Украине - выключил телик, забыл и пошел гулять в парк или в гараж крутить своё корыто...ИМХО
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08.04.2021 19:47 Ответить
Что бы этого не было, надо в ответку бомбить Ростов и Воронеж.
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08.04.2021 20:41 Ответить
Путиноидные ватники будут сопеть в две дырки и хвалить своего Пуйла
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08.04.2021 20:40 Ответить
С каких это пор в России заботились о людях?Я служил в СА 88 - 90 в Новгородской области,часть была большая и многонациональная,реально.Видел отношение армян и азербайджанцев,выходцев средней азии и кавказцев,НО,больше всего меня,молодого советского наивного подростка,удивило отношение русских к своим же соотечественникам,даже не к чурам,хохлам,хачам и айзерам, а друг к другу.Это сплошное желание унизить,раздавить,зачмырить,заказлить и растоптать.Они ненавидели друг друга лютой ненавистью,и это типа спокойные годы заката совка,адиннарот и савецкие люди.Какое там апчественное мнение,они будут селфиться на фоне гробов и ржать в тик-токе.
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08.04.2021 22:07 Ответить
 
 