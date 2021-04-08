Российские пропагандисты активизировали дезинформацию об Украине на фоне стягивания войск к границе, - отчет Еврослужбы внешнеполитической деятельности

Пропагандисты Путина убеждают свою целевую аудиторию в том, что "США подталкивают Украину к конфронтации с Россией".

Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию, которой пытаются добиться поддержки наращивания российских войск и военной техники вдоль границ Украины. Об этом говорится в отчете East StratCom Task Force - подразделения Европейской службы внешнеполитической деятельности, борющегося с дезинформацией России, информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

В ходе приближения российских войск кремлевские медиа разразились обвинениями в сторону Украины как "безжалостного агрессора", который сам и атакует свою территорию. Государство называли "марионеткой США", заявляли об угрозе для россиян из-за украинского национализма, а потом говорили, что Украина вообще не является государством.

"Для некоторых людей наличие двух противоположных друг другу утверждений может быть признаком когнитивного диссонанса, но для прокремлевских СМИ это лишь вопрос трансляции месседжей своей целевой аудитории", – говорится в отчете.

Читайте также: Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба

На этой неделе российские СМИ снова лживо обвинили Украину в нарушении Минских соглашений, повторяли затасканный миф о "заброшенной Украине". Пропагандисты Путина утверждали, что "США подталкивают Украину к конфронтации с Россией".

Хоть иногда у дезинформации были новые "послания", но "они следовали устоявшейся схеме, которую наблюдаем снова и снова".

Прокремлевские СМИ передавали крайне эмоциональное сообщение о маленьком мальчике, которого якобы убила украинская армия. Месседжи были использованы спикером Госдумы РФ, когда она требовала исключить Украину из Совета Европы.

"Такой подход похож на печально известную историю о "распятом мальчике", которую медиа Кремля распространяли в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди российской аудитории и оправдать вооруженную агрессию против Украины", – отмечают эксперты.

У специалистов вызывают особую тревогу заявления на российском ТВ о том, что Украина якобы "провоцирует геноцид россиян на Донбассе". Этот же тезис Москва использовала во время своей агрессии и в прошлом. Власти РФ пытаются таким образом мобилизовать поддержку своих действий среди граждан, сделав ставку на общественное моральное осуждение.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.