Конфликт на Донбассе можно урегулировать за год. Сегодня взят курс на его замораживание, - представитель РФ в ТКГ Козак
Вооруженный конфликт на Донбассе может быть урегулирован за год при условии соблюдения всех договоренностей, которые ранее были достигнуты.
Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год… Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять… то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - заявил Козак.
Он уточнил, что за этот срок можно урегулировать конфликт, руководствуясь минскими соглашениями.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От поляки розуміють, що Путин 11 років тому наказав вбити їх Президента, та кращіх управлінцев держави. Що, поляки почали наступ?
Я не казав, що не потрібно воювати проти РФ. Війна і іде. Але зараз я категорічно проти дій наших ДРГ на території РФ. АЛЄ!!!
Але потрібно готувати ще десь 300 груп, по три-чотири діверсанта, робити для них таємні закладки з вибухівкою, зброєю, спорядженням рублями, у різних округах РФ, готувати для них документи громадян РФ, вчити їх не видилятися у натовпі росіян. Під час "Х" переправити їх до РФ і вони повинні зробити підрив газогінов, компресорів, підстанцій, ЛЕП, котелен (у зимовий час) мостів...
Це може бути единою можливою відповідью агресору на бомбандування наших міст та сіл. У діючому форматі ведення війни, це відразу назовуть державним терорізмом з боку України. Ну а як що ворог піде у широкомасштабний наступ, то це буде звичайна діверсіна діяльність, яка відразу може знищити економику РФ.
Я дішов до цього висновку вивчавши матеріали "Рельсова війна 1943-го року".
Первая диверсия на их территории и примерно 600 боевых вертолетов, около 1000 боевых самолетом, три танковые армии, два армейских корпуса, пятидесяти тысячная группировка на полуострове и танковые дивизии с территории Беларуси рванут на нас в атаку.
Есть у нас ЯО? Нету, с 19996-го года и Янукович отдал в США наши килограммы очень обогащенного урана (за два месяца легко могли сделать примерно 5 ядерных зарядов и ракеты, способные долететь до Москвы).
Противопоставить ядерному оружию Москвы Украина может лишь МАССОВЫЕ диверсии на инфраструктурных объектах РФ, НО НЕ РАНЕЕ широкомасштабного наступления с их стороны, с массовым применением ими боевой авиации. Это наш козырь, пусть не туз, а примерно валет, но и он заставляет кремлевских задумываться.
Так что пока надо бороться с ними экономически, как я вам написал вчера.
Кстати, как эксперт в энергосберегающих технологиях, я могу заявить, что острием нашей борьбы с РФ, в сфере энергетики, должно стать энергосбережение. Уменьшить энергопотребление, не закрывая фабрик и заводов, Украина реально может уменьшить не менее чем в четверо, буквально за пять лет.
Вы же помните, что Путлер давно заявил о создании энергетической супердержавы. А значит именно тут Кащеева игла!!!
Это отдельный разговор, и не короткий.
Без пафоса - у нас министры, руководители комитетов, депутаты всех уровней, не обладают нужными знаниями. Мало того, и слышать не хотят. Я у себя, в областном центре, обращался и в мэрию, и в областную администрацию - в их глазах исключительно жажда наживы, через аффилированные с их родственниками фирмами и менять хоть что либо они не собираются, слушать не хотят, на факты не реагируют, да и эта страна, не страна их национальности, к сожаления (((
А цены и должны быть разными, только не так, как сделано сейчас.
1. Было ошибочное решение, о продаже естественных монополий, в виде облгазов и облэнерго.
2. Надо стимулировать сокращение потребления энергии, а это можно сделать лишь единственным способом - повышение цены за куб или киловатт. Ну например, до 100 Квт по 1 грн, до 200 кВт. по 1,7 грн, до 300 кВт по 3 грн. до 500 кВт по 6 грн ( а если дом не использует газ, то в летний период разделить на 2, а в зимний на 3, ну это например, а так надо рассчитывать, что выгоднее развивать государству и потребление какого вида энергии стимулировать).
3. Для всех предприятий единая цена. Но при этом, если есть критичный вид производства, то Кабмин может его стимулировать ЦЕЛЕВЫМ перечислением денег из бюджета, в компенсацию за тарифы.
4. В атомной энергетике не просто манипуляции, а умышленный подрыв экономики Украины, направленный на ее развал, через обнищание населения и массовое банкротство предприятий. Собственно аналогичным образом Зеленский и Ко убивают танковый завод в Харькове, разместив на год заказ лишь на 1 танк, тогда как просто для выживания предприятия надо выпускать хотя бы 1 танк в месяц, что не так уж много для бюджета воюющей Украины.
Палаци Порошенко, Бахматюка, Ахметова, не повинні тягорем лежати на всьому народі - нехай сами витрачають мільйони доларів на їх утримання.
Так, звісно, комунальні витрати не повінні бути тягорем для родинного бюджету. Але стимул птрібен. зараз будинкі енерговитратні. майже невикористовують термін "повітропроникнення матеріалів" замість теплопроводности, а це велика помилка!
Як що взяти звичайну приватну будівлю з глиняної цегли та провести у ньому "Блаудор-тест", то ми побачимо, шо за годину нагріте повітря разів сім вилетає з будинку і котел вісім раз нагрівва його знову, та знову. Утеплення пінополіуретаном даху, стін, підлоги, всановлення м/п вікон згідно ДСТУ 2010 року (майже ниде не виконується) і показник буде десь 1 вітрозміна/годину, ну нехай 1,5. Замість радіаторів - тепла підлога з водяним підігрівом, а це (у термоізольованому будинку) нагрів редини не до 60-70 градусів, а досить 20-21-го, а більшості 18-19, адже стіни будуть теплими, а не холодними.
Для цього, або державні кредити на теплоізоляцію, або, з розрахунку, який тип котла, на чьомупрацює і десь так. Беремо будинок на 120 кв. метрів. Підраховуємо по платіжкам, скільки пального котел витратив на обігрів будинку за рік. Вираховуємо середне за місяц та ставимо маленьку ціну на 80%, та значно більшу на залишок у 20%. Як що будинок меньш 120 кв. метрів, то власник і не помитить різниці, а більш заможні або будут вдома одягатися тепліше (як британці), або вкладати гроши у термомодернізацію свого будинка.
Ну приблизно десь так.
Не важко. Треба закласти камін, як що він є. Каміни для богатіїв. )))
Вентиляція. Є такий пристрій, як РЕКУПЕРАТОР. Наприклад, у Харькові роблять битові рекуператори. Виходючи з розміров вашого будинка, майже не помильсь - вам досить по одному рекуператору самої малої потужності, на кожну кімнату. Бригада у стіні сверлить отвір десь 100 мм диаметром, встановлюють у стіну рекуператор та підключають до електромережи будинка. Можно вмикати вимикачем, або пультом ДУ.
Закладаете витяжну вентиляцію та встановлюєте рекуператори. Вартість десь приблизно 4000 грн/шт + робота (на всю будівлю відразу, звісно дешевше).
Бачите - безкоштовну консультацію отримали, завдяки ЦН ))))
Використовувайте. Як що буде вам дійсно потрібно (коли дозрієте, порядок цін ви примірно зрозумили), як що самі не знайдете, то знайдить мене на ЦН та запитаете адресу харків'ян.
Первое. Солнечные электростанции (мегаваттники) объединил бы в единый комплекс с АЭС, перевел под управление АЭС. На территориях АЭС строил бы большие площадки СЭС. Там нюанс в наклоне панели к горизонту, летом Солнце высоко, потому угол наклона к поверхности Земли небольшой, а зимой чуть ли не вертикально. Так вот АЭС не интересует энергия от СЭС в зимнее время. Дело в том, что летом, на АЭС, сильно нагреваются пруды охлаждения и приходиться снижать мощность блоков до 50%. Но СЭС как раз и станут давать для АЭС в ЛЭП ток летом, как только Солнце выйдет из-за горизонта и до заката, то есть в то время, когда резко возрастает потребление электроэнергии. Это очень коротко.
Второе. Ветровые станции, при огромном количества АЭС, Украине практически не нужны, только в труднодоступных горных районах, так как ветряк начинает хоть что-то вырабатывать при силе ветра больше 4,6 м/с.
Третье. У нас огромное количество свалок, особенно возле областных центров. Строить возле свалок единый комбинат, из нескольких производств.
- сортировка мусора
- сжигание того, что нельзя переработать, но при температуре 1300 градусов по Цельсию, а не как кацапы при 300 градусах, когда все канцерогенные вещества выбрасываются в атмосферу. На этой же станции, из побочного тепла производить электроэнергию.
- избыток пара системы охлаждения, отправлять на недалеко от завода расположенный, современный тепличный комплекс, а электроэнергию на овощехранилище и тепличное хозяйство, которые могут быть и частными.
- МетанТЭКи. Это цистерны из бетона, в которые с округи и города свозят пищевые отходы, мочу поросят (сейчас ее льют на поля, а это сильнейшая кислота, вредная для плодородного слоя), навоз со свинарников, ферм КРС, овцеферм и козьих ферм, с птичников. Вся эта гадость начинает бурлить и выделяет метан, который тут же идет на сжигание мусора или производство электроэнергии или в ближайшие села, как возобновляемый источник энергии. Соответственно таких цилиндров несколько штук. Когда все в цилиндре переработалось, остаток уже хорошее удобрение, но его извлекать и отправлять в другую ёмкость, в которой калифорнийский червь - на выходу супер удобрение, для производства эко-продовольствия, которое стоит в разы дороже обычного и на которое вообще нет никаких ограничений, наввоз в ЕС или США.
Это снова коротко. Более менее раскрыл лишь про свалки.