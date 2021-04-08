Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко
Глава государства Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.
Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мнениями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", - сказал Тимошенко.
Напомним, во время президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский уверял, что планирует оставаться во главе государства в течение лишь одного президентского срока. Однако позже он заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.
Также на Цензор.НЕТ: Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский
В конце января 2021 года народный депутат Гео Лерос, который ранее состоял в президентской фракции "Слуга народа", сообщил, что Зеленский во время празднования своего дня рождения все же заявил о желании идти на второй срок.
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унітаз краще за зеленського!
Кадры, ориентированные на экс-главу АП Януковича, заняли ключевые позиции на Банковой…
Сергей Левочкин снова плотно обосновался в коридорах президентской канцелярии - точь-в-точь как во времена Леонида Кучмы, Петра Порошенко и Виктора Януковича. Со временем он продвигает в нынешнюю власть все больше своих людей, подтверждая тем самым реноме «серого кардинала» украинской политики. Об этом https://apostrophe.ua/article/politics/2021-04-08/drug-vseh-prezidentov-kak-levochkin-dushit-zelenskogo-v-obyyatiyah/38872 говорится в сегодняшней статье «Апострофа».
Друзья серого кардинала
В конце марта Национальное антикоррупционное бюро объявило о том, что Сергей Левочкин и его сестра Юлия являются фигурантами дела о хищении средств Госинвестпроекта, которым во времена Януковича руководил небезызвестный Владислав Каськив, ныне - депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ. Таким образом у Сытника укололи не только окружение экс-главы Администрации президента, но и Банковую.
Дело в том, что приближенный к Левочкину Каськив в свое время работал с целым рядом людей из нынешней Зе-команды. Речь идет, в частности, о нынешнем заместителе главы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Игоре Жовкве, который у Каськива был директором иностранных инвестиций Госинвестпроекта, заместителе Ермака по судебным вопросам Андрее Смирнове (был внештатным советником Каськива) и главе «Укроборонпрома» Юрии Гусеве - являвшегося во времена Януковича главой департамента национальных проектов в структуре бывшего «пориста».
Кроме всех вышеупомянутых влиятельных персон, связанных с Левочкиным, внимание привлекает и недавно назначенный замминистра инфраструктуры Артемий Ершов, который является однокурсником, кумом и бизнес-партнером главы АП времен Януковича.
У Ершова - интересная и богатая биография: его карьера началась в конце 1990-х годов. Тогда он вместе со своими однокурсниками по Киевскому Нархозу Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным создали фирму «Холдинг бит центр». В конце 90-х Левочкин с друзьями создал банк «Банкирский дом», который обслуживал высокопоставленных клиентов из МВД, «Укрспецэкспорта» и МИД. Позже Левочкин и Фурсин были причастны к «РосУкрЭнерго». А Ершов работал в «Мисто-банке» Фурсина, а также владел еще одной фирмой вместе с ним и сестрой Левочкина - «Ист-Вест финанс». Кроме того, он работал в «Ощадбанке» и компании «Тройка диалог Украина» (кстати, как и нынешний министр экономики Игорь Петрашко). Нынешнее назначение Ершова в замы к Владиславу Криклию следует оценивать, как еще одно свидетельство усиления Левочкина и его ближнего круга.
Новый козырь Левочкина?
В этом контексте также следует отметить появление в Офисе президента Виталия Ковальчука, который там де-факто является советником по региональным вопросам .
Связи Ковальчука с Левочкина ведут свое начало еще с 2010 года. Поговаривают, тогда в политсиле Виталия Кличко «УДАР» Ковальчук не только отвечал за кадры и руководил штабом, но и был «мостиком» между руководством партии и тогдашним главой Администрации президента.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html История одного афериста из АП: Как Ковальчук уничтожил «УДАР» ради собственной карьеры
После Революции Достоинства Петр Порошенко перед президентскими выборами предложил Ковальчуку возглавить штаб, а потом пригласил его первым замом главы в АП. Интересно, что этому предшествовала https://www.economics-prorok.com/2015/06/28-3.html встреча в Вене в апреле 2014 года , на которой присутствовали Порошенко, Ковальчук, Левочкин, Фирташ и Кличко, определяя зоны влияния. Тогда Ковальчук ушел от Кличко, имея амбиции в будущем стать главой АП, но возглавить президентскую канцелярию ему так и не удалось.
Вместо этого Ковальчук плотно занялся региональной политикой и запуском партий-спойлеров, отбиравших электорат у конкурентов партии власти. В частности, появилась Партия простых людей Сергея Каплина, которая оттягивала голоса и РПЛ Олега Ляшко, проект «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, который отъедал голоса у «Самопомочи», а «Наш край» был выставлен против Оппоблока.
Складывается впечатление, что на Банковой решили воспользоваться полезным опытом Ковальчука (и, конечно же, Сергея Левочкина) с партиями-спойлерами, а на Банковой он оказался не без помощи Левочкина. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что Ковальчука все же нельзя называть полностью человеком бывшего главы АП.
«Ковальчука нельзя полностью назвать полностью «человеком Левочкина», как и многих украинских политиков, которых нельзя назвать 100% чьими-то людьми. Но появление Ковальчука может быть интересом к созданию партийного проекта вроде «Нашего края», которым при Порошенко занимался Ковальчук. С его помощью Банковая может попробовать склонить региональные элиты на свою сторону, «минусовать» ОПЗЖ в регионах ее базового электората», - говорит Игорь Петренко.
Это может быть не единственная задача Ковальчука и Левочкина, считает Виктор Небоженко.
«Сейчас для Зеленского УДАР - «заноза», неприятный элемент сегодняшней политики, а Ковальчук прекрасно знает, что там происходит, и Банковая может это использовать против столичного мэра», - говорит эксперт.
Угроза президенту
Как бы там ни было, Сергей Левочкин наращивает на Банковой свое влияние впечатляющими темпами, и это может закончиться проблемами для руководителей Офиса президента.
«Левочкин - очень опытный политик, искушенный в выстраивании разных комбинаций, и если его подпустить к себе слишком близко, то можно и обжечься, как это случилось с Януковичем. То есть с ним можно общаться, но не давать рычагов влияния, иначе это чревато последствиями. Хотя Зеленский держит олигархов и влиятельных персон, на равном расстоянии. Левочкин может предложить какие-то кандидатуры на разные должности Банковой, но там должны быть в этом заинтересованы, И его предложения - не 100% гарантия», - говорит Игорь Петренко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Фирташ, Левочкин и Бойко пролоббировали резкий рост тарифов на транспортировку газа
Не драматизирует возрастающее влияние Левочкина на ОП Виталий Кулик, который считает, что последний не напрямую причастен к появлению Виталия Ковальчука на Банковой.
«Не сказал бы, что происходит магистральное сближение Левочкина с Банковой. Просто есть позиции, по которым с ним начинают разговаривать. Приход Ковальчука в ОПУ - не заслуга Левочкина, но это открывает ему определенные возможности, ведь Ковальчук достаточно долгое время уже не входит в обойму Сергея Владимировича. Конечно, они коммуницируют, и если Левочкин попросит о чем-то, то Ковальчук ему не откажет», - говорит Кулик.
Политологи считают, что сближение бывшего «серого кардинала» времен Януковича с Банковой объясняется тем, что Левочкин хотел бы обезопасить себя от возможных негативных решений центральных органов власти по отношению к нему, в том числе после того, как в США серьезно взялись за помощника скандально известного американского политтехнолога Пола Манафорта - Константина Килимника.
«С помощью кулуарных договоренностей Левочкин пытается построить свое взаимодействие с Банковой, заодно обезопасив себя от санкций вроде тех, которые применили к Медведчуку и его людям. Но не так и много сейчас людей в орбите, которых он мог бы продвигать на должности. Многие ушли от него в 2015-2017 годах, особенно после создания ОПЗЖ. Некоторые их них даже находятся с ним в конфликте, и не стоит вписывать в его «орбиту» всех, кто работал с экс-главой АП Януковича», - говорит Кулик.
Тем не менее, наш герой продолжает тихой сапой продвигать во власть своих людей. И будет подвигать тех, чьи позиции, казалось бы, являются железобетонными. В частности, речь идет о нынешнем главе Офиса президента Андрее Ермаке. Которого ждет скандал с расследованием по «вагнеровцам», который, судя по крайне нервным настроениям внутри ОП, может серьезно отразиться на его авторитете и влиянии. В момент, когда это случится, рядом с президентом ближе всего может оказаться «друг всех президентов» Сергей Левочкин со своей свитой…
***
P. S. Зеленский просто не имеет себе равных по способности собирать в свою команду самых наихудших из «бывших» - жуликов, воров, лжецов, предателей и просто конченых подонков…
Угадайте с одного раза.
Сподобалось через відосіки спілкуватись з народом?
Зеленский и первый то срок ещё не отсидел, а вы ему уже второй шьёте.
А вот в институте президенства это называется "каденция". И вторая каденция, этому моральному уроду точно не грозит. В отличии от срока.
Лепит 1:1 с *****, которое тоже "еще не решило".
Никакой самостоятельности, просто убогий клоун-пародист.