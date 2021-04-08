Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко

Глава государства Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мнениями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", - сказал Тимошенко.

Напомним, во время президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский уверял, что планирует оставаться во главе государства в течение лишь одного президентского срока. Однако позже он заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

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В конце января 2021 года народный депутат Гео Лерос, который ранее состоял в президентской фракции "Слуга народа", сообщил, что Зеленский во время празднования своего дня рождения все же заявил о желании идти на второй срок.