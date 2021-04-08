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Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко

Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко

Глава государства Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мнениями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", - сказал Тимошенко.

Напомним, во время президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский уверял, что планирует оставаться во главе государства в течение лишь одного президентского срока. Однако позже он заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

Также на Цензор.НЕТ: Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский

В конце января 2021 года народный депутат Гео Лерос, который ранее состоял в президентской фракции "Слуга народа", сообщил, что Зеленский во время празднования своего дня рождения все же заявил о желании идти на второй срок.

Автор: 

выборы (24756) Зеленский Владимир (20720) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+29
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6817
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08.04.2021 15:49
+23
Он же перед выборами обещал, что будет только один срок. Неужели обманул?
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08.04.2021 15:48
+20
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5721
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08.04.2021 15:51
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НЕТ!!!
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08.04.2021 15:48 Ответить
Зє -поц, гад , росшпєгун і . т. д. Я повністю з цим згоден. А от одна дрібниця ,Є а хто буде слідуючим Гарантом? Вибачте, але Сивочолого не пропонувати.
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08.04.2021 16:03 Ответить
очевидно, - щоб вся сьогоднішя кікократія включаючи арахамій, стєпанових, портнових, авакових і криворого лідєра, - гарантовано сіла, - треба голосувати за Петра. Він то зробить просто із почуття помсти
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08.04.2021 16:09 Ответить
сіла до петра
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08.04.2021 16:22 Ответить
для вас, дебілів, важлива постать, а не програма та її виконання. Ви вже нагаласували два роки тому "зановьіелица"
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08.04.2021 16:14 Ответить
Вєрка Сердючка вас влаштовує?
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08.04.2021 18:07 Ответить
хочешь мертвечука? будет, если таких зебилов снова наберется 73% долбодятлов.
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08.04.2021 18:22 Ответить
Я очень надеюсь ,что люди не повторят ещё одну ошибку !не дай бог !
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08.04.2021 23:14 Ответить
Он же перед выборами обещал, что будет только один срок. Неужели обманул?
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08.04.2021 15:48 Ответить
Он не хотел идти. Но, если не он, то кто?
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08.04.2021 15:53 Ответить
без підготовки - унітаз!

унітаз краще за зеленського!
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08.04.2021 16:02 Ответить
Он только это обещал?
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08.04.2021 15:54 Ответить
А что, он разве ещё что-то не выполнил? Какой кошмар!
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08.04.2021 15:56 Ответить
Скільки воно своїх обіцянок виконало?
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08.04.2021 18:05 Ответить
давайте посчитаем вместе. я буду загибать пальцы
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08.04.2021 18:07 Ответить
З вашим завданням безрукий впорається.
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08.04.2021 18:09 Ответить
за клоуна уже решили, будут пихать, если доживёт.
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08.04.2021 15:49 Ответить
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6817
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08.04.2021 15:49 Ответить
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8148
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08.04.2021 15:49 Ответить
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2178
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08.04.2021 15:49 Ответить
идти ОБЯЗАТЕЛЬНО! только в другом, направлении..... может дети читают, писать не буду куда!
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08.04.2021 15:50 Ответить
пусть сначала этот "добудет"...
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08.04.2021 15:51 Ответить
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5721
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08.04.2021 15:51 Ответить
суд вирішить скільки сроків йому в тюрьмі бути.
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08.04.2021 15:51 Ответить
Зеленский, конечно, идиот. Но и он должен знать, что второй - это перед третьим, но обязательно после первого. Это непременное условие. Но тут решать будут другие, не он
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08.04.2021 15:51 Ответить
Правильно, украинцы.
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08.04.2021 16:08 Ответить
как отсидит первый может присесть на второй в ту же камеру. какие проблемы?
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08.04.2021 15:51 Ответить
Поверьте, ОП - это совсем не камера.
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08.04.2021 16:09 Ответить
Как «друг всех президентов» Левочкин душит Зеленского в объятиях 8 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d1%83.html#comments Комментарии: 7
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6505Кадры, ориентированные на экс-главу АП Януковича, заняли ключевые позиции на Банковой…
Сергей Левочкин снова плотно обосновался в коридорах президентской канцелярии - точь-в-точь как во времена Леонида Кучмы, Петра Порошенко и Виктора Януковича. Со временем он продвигает в нынешнюю власть все больше своих людей, подтверждая тем самым реноме «серого кардинала» украинской политики. Об этом https://apostrophe.ua/article/politics/2021-04-08/drug-vseh-prezidentov-kak-levochkin-dushit-zelenskogo-v-obyyatiyah/38872 говорится в сегодняшней статье «Апострофа».
Друзья серого кардинала
В конце марта Национальное антикоррупционное бюро объявило о том, что Сергей Левочкин и его сестра Юлия являются фигурантами дела о хищении средств Госинвестпроекта, которым во времена Януковича руководил небезызвестный Владислав Каськив, ныне - депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ. Таким образом у Сытника укололи не только окружение экс-главы Администрации президента, но и Банковую.
Дело в том, что приближенный к Левочкину Каськив в свое время работал с целым рядом людей из нынешней Зе-команды. Речь идет, в частности, о нынешнем заместителе главы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Игоре Жовкве, который у Каськива был директором иностранных инвестиций Госинвестпроекта, заместителе Ермака по судебным вопросам Андрее Смирнове (был внештатным советником Каськива) и главе «Укроборонпрома» Юрии Гусеве - являвшегося во времена Януковича главой департамента национальных проектов в структуре бывшего «пориста».
Кроме всех вышеупомянутых влиятельных персон, связанных с Левочкиным, внимание привлекает и недавно назначенный замминистра инфраструктуры Артемий Ершов, который является однокурсником, кумом и бизнес-партнером главы АП времен Януковича.
У Ершова - интересная и богатая биография: его карьера началась в конце 1990-х годов. Тогда он вместе со своими однокурсниками по Киевскому Нархозу Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным создали фирму «Холдинг бит центр». В конце 90-х Левочкин с друзьями создал банк «Банкирский дом», который обслуживал высокопоставленных клиентов из МВД, «Укрспецэкспорта» и МИД. Позже Левочкин и Фурсин были причастны к «РосУкрЭнерго». А Ершов работал в «Мисто-банке» Фурсина, а также владел еще одной фирмой вместе с ним и сестрой Левочкина - «Ист-Вест финанс». Кроме того, он работал в «Ощадбанке» и компании «Тройка диалог Украина» (кстати, как и нынешний министр экономики Игорь Петрашко). Нынешнее назначение Ершова в замы к Владиславу Криклию следует оценивать, как еще одно свидетельство усиления Левочкина и его ближнего круга.
Новый козырь Левочкина?
В этом контексте также следует отметить появление в Офисе президента Виталия Ковальчука, который там де-факто является советником по региональным вопросам .
Связи Ковальчука с Левочкина ведут свое начало еще с 2010 года. Поговаривают, тогда в политсиле Виталия Кличко «УДАР» Ковальчук не только отвечал за кадры и руководил штабом, но и был «мостиком» между руководством партии и тогдашним главой Администрации президента.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html История одного афериста из АП: Как Ковальчук уничтожил «УДАР» ради собственной карьеры
После Революции Достоинства Петр Порошенко перед президентскими выборами предложил Ковальчуку возглавить штаб, а потом пригласил его первым замом главы в АП. Интересно, что этому предшествовала https://www.economics-prorok.com/2015/06/28-3.html встреча в Вене в апреле 2014 года , на которой присутствовали Порошенко, Ковальчук, Левочкин, Фирташ и Кличко, определяя зоны влияния. Тогда Ковальчук ушел от Кличко, имея амбиции в будущем стать главой АП, но возглавить президентскую канцелярию ему так и не удалось.
Вместо этого Ковальчук плотно занялся региональной политикой и запуском партий-спойлеров, отбиравших электорат у конкурентов партии власти. В частности, появилась Партия простых людей Сергея Каплина, которая оттягивала голоса и РПЛ Олега Ляшко, проект «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, который отъедал голоса у «Самопомочи», а «Наш край» был выставлен против Оппоблока.
Складывается впечатление, что на Банковой решили воспользоваться полезным опытом Ковальчука (и, конечно же, Сергея Левочкина) с партиями-спойлерами, а на Банковой он оказался не без помощи Левочкина. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что Ковальчука все же нельзя называть полностью человеком бывшего главы АП.
«Ковальчука нельзя полностью назвать полностью «человеком Левочкина», как и многих украинских политиков, которых нельзя назвать 100% чьими-то людьми. Но появление Ковальчука может быть интересом к созданию партийного проекта вроде «Нашего края», которым при Порошенко занимался Ковальчук. С его помощью Банковая может попробовать склонить региональные элиты на свою сторону, «минусовать» ОПЗЖ в регионах ее базового электората», - говорит Игорь Петренко.
Это может быть не единственная задача Ковальчука и Левочкина, считает Виктор Небоженко.
«Сейчас для Зеленского УДАР - «заноза», неприятный элемент сегодняшней политики, а Ковальчук прекрасно знает, что там происходит, и Банковая может это использовать против столичного мэра», - говорит эксперт.
Угроза президенту
Как бы там ни было, Сергей Левочкин наращивает на Банковой свое влияние впечатляющими темпами, и это может закончиться проблемами для руководителей Офиса президента.
«Левочкин - очень опытный политик, искушенный в выстраивании разных комбинаций, и если его подпустить к себе слишком близко, то можно и обжечься, как это случилось с Януковичем. То есть с ним можно общаться, но не давать рычагов влияния, иначе это чревато последствиями. Хотя Зеленский держит олигархов и влиятельных персон, на равном расстоянии. Левочкин может предложить какие-то кандидатуры на разные должности Банковой, но там должны быть в этом заинтересованы, И его предложения - не 100% гарантия», - говорит Игорь Петренко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Фирташ, Левочкин и Бойко пролоббировали резкий рост тарифов на транспортировку газа
Не драматизирует возрастающее влияние Левочкина на ОП Виталий Кулик, который считает, что последний не напрямую причастен к появлению Виталия Ковальчука на Банковой.
«Не сказал бы, что происходит магистральное сближение Левочкина с Банковой. Просто есть позиции, по которым с ним начинают разговаривать. Приход Ковальчука в ОПУ - не заслуга Левочкина, но это открывает ему определенные возможности, ведь Ковальчук достаточно долгое время уже не входит в обойму Сергея Владимировича. Конечно, они коммуницируют, и если Левочкин попросит о чем-то, то Ковальчук ему не откажет», - говорит Кулик.
Политологи считают, что сближение бывшего «серого кардинала» времен Януковича с Банковой объясняется тем, что Левочкин хотел бы обезопасить себя от возможных негативных решений центральных органов власти по отношению к нему, в том числе после того, как в США серьезно взялись за помощника скандально известного американского политтехнолога Пола Манафорта - Константина Килимника.
«С помощью кулуарных договоренностей Левочкин пытается построить свое взаимодействие с Банковой, заодно обезопасив себя от санкций вроде тех, которые применили к Медведчуку и его людям. Но не так и много сейчас людей в орбите, которых он мог бы продвигать на должности. Многие ушли от него в 2015-2017 годах, особенно после создания ОПЗЖ. Некоторые их них даже находятся с ним в конфликте, и не стоит вписывать в его «орбиту» всех, кто работал с экс-главой АП Януковича», - говорит Кулик.
Тем не менее, наш герой продолжает тихой сапой продвигать во власть своих людей. И будет подвигать тех, чьи позиции, казалось бы, являются железобетонными. В частности, речь идет о нынешнем главе Офиса президента Андрее Ермаке. Которого ждет скандал с расследованием по «вагнеровцам», который, судя по крайне нервным настроениям внутри ОП, может серьезно отразиться на его авторитете и влиянии. В момент, когда это случится, рядом с президентом ближе всего может оказаться «друг всех президентов» Сергей Левочкин со своей свитой…
***
P. S. Зеленский просто не имеет себе равных по способности собирать в свою команду самых наихудших из «бывших» - жуликов, воров, лжецов, предателей и просто конченых подонков…
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08.04.2021 15:53 Ответить
Юморист, однако...там перерыв должен быть, на срок в Качановке...Шо, Юля напрасно евроремонт делала?
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08.04.2021 15:54 Ответить
зілєнській може йти нхй і навсєгда.
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08.04.2021 15:54 Ответить
Ще суд має бути і перший срок треба буде відсидіти, а там вже й про другий поговоримо.
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08.04.2021 15:54 Ответить
ЗЕ уже давно идет только нах или в тюрьму.
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08.04.2021 15:55 Ответить
Лучше без "или"
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08.04.2021 16:01 Ответить
А можно сначала второе лет этак на 15,а потом по первому варианту?
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08.04.2021 16:15 Ответить
Петя теж хотів )))
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08.04.2021 15:55 Ответить
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08.04.2021 15:56 Ответить
Если соперничать будет с Порошенко во втором туре, кого выберут?
Угадайте с одного раза.
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08.04.2021 15:57 Ответить
Все зависит от коломольского
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7480
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08.04.2021 15:58 Ответить
піде на другий, щоб не посадили за перший
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08.04.2021 15:58 Ответить
В десятку.
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08.04.2021 16:04 Ответить
Ничего страшного, к выборам рейтинг упадет до 0,05% и принять правильное решение будет куда легче
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08.04.2021 16:00 Ответить
Пусть сначала решит, будет ли досиживать первый срок.
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08.04.2021 16:00 Ответить
Падаждітє! Я як же: Я іду на одін срок???
Сподобалось через відосіки спілкуватись з народом?
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08.04.2021 16:00 Ответить
Два пожиттєвих терміна він точно отримає --ст 111 ( держ зрада ) , та 185-187 та 189-191, 194 крадіжки в особливо великих розмірах , разом з коломойшею.
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08.04.2021 16:01 Ответить
уже сегодня от его решения это никак не зависит. а тем более попизже, даже если он хоть что то решать научится.
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08.04.2021 16:01 Ответить
А хуже уже не будет?
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08.04.2021 16:03 Ответить
Ой а мы ж так заждались!!! Сидим и дни считаем, чтоб выбрать снова!
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08.04.2021 16:04 Ответить
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 251
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08.04.2021 16:07 Ответить
Это срок в вип камере обиженников?
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08.04.2021 23:18 Ответить
"Или я веду ее под венец, или она меня к прокурору".
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08.04.2021 16:08 Ответить
На второй срок???!!!!! Да он совсем епнулся, какой на хер второй срок, дай бог до конца первого усидеть, идиото-членорояльно!!!!!
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08.04.2021 16:08 Ответить
Так вот чем заняты мозги Зеленского... идти или не идти..
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08.04.2021 16:08 Ответить
та він ще першого не добув і невідомо чи добуде,а ви вже другий термін йому сватаєте,а може зразу довічне,тільки за гратами,а не на банкові,за все що обіцявши не зробив і за все що наробив не говорячи про це.за підлість зраду і кумівство,за клоунаду і саботаж,за зрив всього ,що можна було легко зробити,за обіцянки і обмани,за цирк у владі і 95 квартал в раді, і бити наперед за те що ще не зробив,але 100% наробить--бо по іншому вони невміють жити.
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08.04.2021 16:09 Ответить
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6018
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08.04.2021 16:18 Ответить
Он еще что то решает? Я вас умоляю..разве что какие трусы одеть под присмотром Ленки..или не Ленки
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08.04.2021 16:18 Ответить
Як він після довічного може йти на другий термін?
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08.04.2021 16:21 Ответить
Так он и первый еще не осилил
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08.04.2021 16:22 Ответить
пральна: и опять будут петька и зеля во втором, население ж не выздоравливает....
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08.04.2021 16:25 Ответить
Лучше последовать призыву депутатши - " Пора валить с этой страны". Пока не поздно, дорога на Ростов уже проторена. Ещё "нарабатываются" варианты - Эмираты, Оман, Катар. Там теплее.
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08.04.2021 16:36 Ответить
Мля, я из страны уеду, если его дауна стадо выберет еще раз)
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08.04.2021 16:42 Ответить
йому тре вирішувати чи піде він на п'ятнашку або на пожиттєвий... строк...
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08.04.2021 16:43 Ответить
Из Зеленского президент - как из говна пуля. Слепить можно, но полететь не сможет.
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08.04.2021 16:45 Ответить
Охметовский клован-членограй стебётся ?
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08.04.2021 16:51 Ответить
Если у коротыша и память короткая, тогда нужно ему напомнить, что он прямо обещал идти на один срок. А если он не только испуганный, а ещё и тупой, тогда - проторенная дорога Яныка. Яйцо, батарейка, покрышка, коктейль Молотова - Катар/ОАЭ/Панама ( не спасут)
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08.04.2021 16:52 Ответить
У нього вже нова обіцянка. А нова скасовує стару.

Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8265
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08.04.2021 18:31 Ответить
Абсолютно не интересует судьба Зп, как человека, нравится ему эта работа, или нет, и куда он пойдет работать, лично я советую ему найти другую работу, желательно быстро, пока не все догнали, шо натворили.
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08.04.2021 17:15 Ответить
Яку таку другу роботу? Що він вміє робити?
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08.04.2021 18:32 Ответить
Нехай спочатку перший добуде !
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08.04.2021 17:17 Ответить
Идиот.
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08.04.2021 17:27 Ответить
второй срок будет тюремным.
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08.04.2021 17:40 Ответить
Вы зе уроды и этот срок не досидите.
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08.04.2021 17:47 Ответить
Открою секрет, для ЗЕдаунов.
Зеленский и первый то срок ещё не отсидел, а вы ему уже второй шьёте.
А вот в институте президенства это называется "каденция". И вторая каденция, этому моральному уроду точно не грозит. В отличии от срока.
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08.04.2021 17:50 Ответить
Якщо задіяти адмінресурс та буде підтримка телепропагандонів то голосів хохлобаранів вистачить на другу каденцію.
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08.04.2021 18:01 Ответить
Тимошенко, забирай обкуреного клоуна, і валіть НАХЕР.
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08.04.2021 18:04 Ответить
Ему и на первый идти не стоило
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08.04.2021 18:05 Ответить
А что остались еще те кто выберет его на второй срок? Неужели они еще не поумнели?
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08.04.2021 18:09 Ответить
не пойдешь ты Зеля, полезет петюня с маринкой...
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08.04.2021 18:21 Ответить
вторая ходка тоже будет. после первой отсидки.
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08.04.2021 18:27 Ответить
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2980
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08.04.2021 20:29 Ответить
На х"й Вован иди , а не на 2 строк
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08.04.2021 22:07 Ответить
Очередное доказательство полной ограниченности зеленского.
Лепит 1:1 с *****, которое тоже "еще не решило".
Никакой самостоятельности, просто убогий клоун-пародист.
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08.04.2021 22:08 Ответить
куда бы он не решил пойти, но на текущем забеге победит как всегда "холодильник"
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08.04.2021 23:17 Ответить
У него сейчас появилась делема или валить из этой страны или идти на второй срок. Поэтому он ещё не решил.
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09.04.2021 02:10 Ответить
 
 