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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский должен перейти от "двухлетнего надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко

Зеленский должен перейти от

Руководство страны должно адекватно расценивать угрозу военной агрессии России против Украины.

Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже несколько недель все СМИ обсуждают как некий факт подготовку РФ к вторжению или давлению на Украину, или для усиления позиции России во взаимодействии с Западными странами. Но, к сожалению, мы так и не видим, что мышление и Зеленского, и военного руководства перешло из такого разсудительного двухлетнего "надо перестать стрелять" до адекватного понимания угрозы и адекватного действия", - отметил парламентарий.

По его словам, это касается и подготовки, и гособоронзаказа, и регулирования деятельности войск, которые бы четко показали готовность Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) россия (96001) Павленко Ростислав (51)


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Топ комментарии
+13
зюзя просто попугай на жордочке.
Шо ему напишут сценаристы то и озвучит. Напишут "Слава Украине" - повторит .
И точно так же повторит "слава росии". Когда напишут.
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08.04.2021 16:02
+12
Зеленский должен перейти от двухлетнего "надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 3981
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08.04.2021 16:07
+11
в первую очередь Зеленский должен повзрослеть и поумнеть, это довольно сложная для него задача
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08.04.2021 15:56
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в первую очередь Зеленский должен повзрослеть и поумнеть, это довольно сложная для него задача
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08.04.2021 15:56 Ответить
зюзя просто попугай на жордочке.
Шо ему напишут сценаристы то и озвучит. Напишут "Слава Украине" - повторит .
И точно так же повторит "слава росии". Когда напишут.
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08.04.2021 16:02 Ответить
😆"я ВАМ - НИЧЕГО не должен!" (С)
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08.04.2021 16:14 Ответить
"ответ" не мальчика, но государственного мужа)
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08.04.2021 16:17 Ответить
Нелоха!!!😎
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08.04.2021 16:20 Ответить
Якщо до 43-х років не повзрослів і не порозумнів то як кажуть горбатого могила виправить.
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08.04.2021 17:44 Ответить
панімаєте не всьо так адназначно...він балансує між виходом фільму про вагнерівців та миром в очку путіна. бо одночасно дядя джо гатов зажати бейцели, і путя може перекрити бізнес...
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08.04.2021 15:57 Ответить
Ну, так зразу не можна. Спочатку треба знову подивитися в очі Х-лу, чи в тих оченятах щрсь не помінялося в сторону миру...
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08.04.2021 16:00 Ответить
саша паламарчук лайкнул.
Какой позор....
Щас удалю свой пост!
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08.04.2021 16:04 Ответить
От, коли Верховним був Порох - я переживав лише за те, щоб Україна встояла у війні з переважаючим нас по всіх показниках касапом.
Нині я переживаю за те, щоб ЗЕклован не підписав красиву, але по факту справжню капітуляцію. Спосіб такого підписання - неважливий; варіанти різні. Як і обгрунтування; ну, хоча би - "втрати не виправдовують боротьби".
Хоча і деградація і суспільства, і ЗСУ - ось тут все, наочно. Трагедія, яка затмить Іловайську, Дебальцевську - аж явно відчцвається.
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08.04.2021 16:05 Ответить
Зеленский должен перейти от двухлетнего "надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 2200
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08.04.2021 16:09 Ответить
самое интересное, это то - что даже зебилы сейчас отлично понимают: был бы Порох сейчас президентом - они бы спали спокойно) ну, после обычных своих истерик на цензоре))
а так у зебилов подгорает вдвойне: они понимают какие они лохи (более того - им об этом говорили 2 года назад!).. ну и они видят ху из вовка-шмаркля.. который только деребанить и может, да видосики снимать.. А начнись война - он из Катара не вернется.. будет слать ссать оттуда видосики про "вы все должны умереть но не пустить расею в Крым"
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08.04.2021 16:09 Ответить
"они понимают какие они лохи"
Не розуміють. Поговоріть з зебілом і переконаєтесь.
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08.04.2021 17:47 Ответить
Надо перестать стрелять, но ... с пониманием.
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08.04.2021 16:05 Ответить
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
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08.04.2021 16:19 Ответить
многие так и не поняли, что клован им ничего не должен !
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08.04.2021 16:05 Ответить
Зеленский должен перейти от двухлетнего "надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 3981
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08.04.2021 16:07 Ответить
По суті, воно саме - фейк.
Голобородько на лісапєті, бл...
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08.04.2021 16:24 Ответить
Интересно как он перейдет если мозгов нет
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08.04.2021 16:21 Ответить
Зеленський має перейти від дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози російської агресії, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 2216
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08.04.2021 16:21 Ответить
Учитывая полную неадекватность зеленого деб#ла и неспособность трезво оценивать происходящее его нужно срочно арестовывать как и всех его придворных шутов!
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08.04.2021 16:27 Ответить
ПЕС не скавчи!
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08.04.2021 17:50 Ответить
 
 