Зеленский должен перейти от "двухлетнего надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко
Руководство страны должно адекватно расценивать угрозу военной агрессии России против Украины.
Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже несколько недель все СМИ обсуждают как некий факт подготовку РФ к вторжению или давлению на Украину, или для усиления позиции России во взаимодействии с Западными странами. Но, к сожалению, мы так и не видим, что мышление и Зеленского, и военного руководства перешло из такого разсудительного двухлетнего "надо перестать стрелять" до адекватного понимания угрозы и адекватного действия", - отметил парламентарий.
По его словам, это касается и подготовки, и гособоронзаказа, и регулирования деятельности войск, которые бы четко показали готовность Украины.
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Шо ему напишут сценаристы то и озвучит. Напишут "Слава Украине" - повторит .
И точно так же повторит "слава росии". Когда напишут.
Какой позор....
Щас удалю свой пост!
Нині я переживаю за те, щоб ЗЕклован не підписав красиву, але по факту справжню капітуляцію. Спосіб такого підписання - неважливий; варіанти різні. Як і обгрунтування; ну, хоча би - "втрати не виправдовують боротьби".
Хоча і деградація і суспільства, і ЗСУ - ось тут все, наочно. Трагедія, яка затмить Іловайську, Дебальцевську - аж явно відчцвається.
а так у зебилов подгорает вдвойне: они понимают какие они лохи (более того - им об этом говорили 2 года назад!).. ну и они видят ху из вовка-шмаркля.. который только деребанить и может, да видосики снимать.. А начнись война - он из Катара не вернется.. будет
слатьссать оттуда видосики про "вы все должны умереть но не пустить расею в Крым"
Не розуміють. Поговоріть з зебілом і переконаєтесь.
Голобородько на лісапєті, бл...