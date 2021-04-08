Зеленский должен перейти от "двухлетнего надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко

Руководство страны должно адекватно расценивать угрозу военной агрессии России против Украины.

Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже несколько недель все СМИ обсуждают как некий факт подготовку РФ к вторжению или давлению на Украину, или для усиления позиции России во взаимодействии с Западными странами. Но, к сожалению, мы так и не видим, что мышление и Зеленского, и военного руководства перешло из такого разсудительного двухлетнего "надо перестать стрелять" до адекватного понимания угрозы и адекватного действия", - отметил парламентарий.

По его словам, это касается и подготовки, и гособоронзаказа, и регулирования деятельности войск, которые бы четко показали готовность Украины.

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