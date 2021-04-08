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Новости Агрессия России против Украины
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Начало боевых действий - начало конца Украины. Мы встанем на защиту граждан Донбасса, - представитель РФ в ТКГ Козак

Начало боевых действий - начало конца Украины. Мы встанем на защиту граждан Донбасса, - представитель РФ в ТКГ Козак

Активизация боевых действий на Донбассе может стать началом конца Украины. Это же касается и вступления Украины в НАТО. При этом Козак утверждает, что Россию могут вынудить воевать в Донбассе. Видимо, он имел ввиду открытое участие РФ на стороне российских наемников.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил он.

Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО является единственным шансом положить конец войне на Донбассе.

"Где НАТО и где конфликт в Украине. Где логика? Это тоже начало развала Украины… Никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт", - добавил Козак.

При этом Козак утверждает, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе. Видимо, он имел ввиду открытое участие РФ на стороне российских наемников.

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"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - цитирует Козака российский "Интерфакс".

Он отметил, что вооруженные формирования самопровозглашенных террористических "республик" Донбасса "уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку".

"Но все зависит от другой стороны", - добавил Козак.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

НАТО (10042) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+130
Уроды редкие напав на Украину еще и угрожают ответите мы Вас уничтожим это не люди это точно конченная страна орков
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08.04.2021 16:08
+120
80 лет назад Адольф Гитлер выступил с жесткой речью, в которой пригрозил президенту Чехословакии Эдварду Бенешу серьезными последствиями за притеснения немцев в Судетской области. Чуть позже фюрер добился передачи желанного региона в состав Третьего рейха. К расчленению обманутой англичанами и французами Чехословакии подключились Польша и Венгрия. Драматические события в центре Европы послужили прологом ко Второй мировой войне.
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08.04.2021 16:07
+91
Начало боевых действий - начало конца Украины России.
Мы встанем на защиту граждан Донбасса, Украины -

представитель РФ в ТКГ Козак

сержант в отставке Алекс Мышкевич.

исправленному верить !
нарветесь на бзд..ну не только от Украины, но и от всего цивилизованного мира - будете ягель в изоляции жрать
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08.04.2021 16:13
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Страница 6 из 6
Розумію просрамшего,іншого нема шо сказати,та і діяти в напрямку своєї безпеки теж нема бажання,краще як кацапи відбрехуватися,так не дуже складно по житті 😊
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09.04.2021 06:33 Ответить
не я а ти просрамши, набутилочник, не мены а тобы нема шо сказати, бо ти продав свою гыднысть за кредит на сарай з гывна та палок.
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09.04.2021 10:27 Ответить
О,та ти шляхетний чорт 😊
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09.04.2021 14:52 Ответить
поразительна подлость и лицемерие азиопского Мордора ЭрЭфии-обосРашки...

кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...

и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.

в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.


рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.


Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак - Цензор.НЕТ 6758





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08.04.2021 22:14 Ответить
Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак - Цензор.НЕТ 7604
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08.04.2021 22:14 Ответить
Фактически высокопоставленное официальное лицо руководства РФ на весь мир пообещало уничтожить Украину, если Украина посмеет защищать своих граждан и свою землю. А пупок не развяжется?
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08.04.2021 22:19 Ответить
Наші чорноземі їх всіх кацапо-гнид перетравлять.
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08.04.2021 22:40 Ответить
Горіть в пеклі руssкофашистські скажені собаки-окупанти України!
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08.04.2021 22:41 Ответить
Давно наші собаки не їли кацапського м"яса...
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08.04.2021 22:56 Ответить
У этой прыщавой ***** уже давно истерика из-за того, что его, даже ермак ***** посылает.
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08.04.2021 22:58 Ответить
У них расчет сломать нашу армию в 200 000 и что не будет пополнения. Такое может быть. Важно, что б нам срочно дали еще байрактаров, джевелинов.
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08.04.2021 23:07 Ответить
Якось ще можна зрозуміти тих, які за командою ***** подалися на забій до України...смердюче життя на росії..краще здохнути ніж так жити..матеріальне заодоволення родичів в разі загибелі на чужині довбойоба в погонах. Не можна здоровою головою второпати, як кацапським матерям і батькам не шкода своїх дітей, яких потенційно перемелять на фарш не при обороні своєї країни, а за амбіції якогось там нікчемного *****, який надівши капелюха наполеона вважає себе пупом землі. Ну не дикуни? Щоб це усвідомити мабуть потрібно народитись кацапом. Кацапов нє жалєть. Баби єщо нарожают.
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08.04.2021 23:16 Ответить
1000%
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09.04.2021 10:11 Ответить
ПОПАЛИЛСЯ КОЗАК:
"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3258523

Это классическая "оговорочка по Фрейду". Козак прекрасно знает кто хочет начала боевых действий и бессознательно говорит про Россию. Замените в его цитате Украниа на РФ и сразу понятно чего Козак на самом деле боится.!
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08.04.2021 23:54 Ответить
Говорящий анус ху&ла очень сильно напугал!😂
Ваше быдло с чечней не смогло справиться.
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09.04.2021 00:30 Ответить
Що той кізяк молотить. Це буде кінець раші, як завжди.
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09.04.2021 00:50 Ответить
Українці мають завжди дуже чітко розуміти і не забувати: все, що говорить чи запускає в інформпростір Кремль - брехня від першої до останньої літери.

Відкривають рота - значить брешуть, дикі тварюки !!
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09.04.2021 00:58 Ответить
якщо почало балакати мудло козак - то кацапи обісралися... і всі карточнні війська біля кордону України, розмови про початок кінця України - це хрип мертв'ка, з рота якого вже полізла піна...
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09.04.2021 06:17 Ответить
можу порадити, безкоштовно, візьміть медведчука і все остальне шобло виставте на кордоні і ніяка московська армія не пройде.
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09.04.2021 08:32 Ответить
Але я тут відчуваю страх кацапа і це справді буде крах параші.
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09.04.2021 08:55 Ответить
дамбасяне тикайте хто куда - брат идёт к вам на помощь..... пощады не будет никому.........
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09.04.2021 11:37 Ответить
Чого можливо очікувати від цього грушника? Спілкуватися з ним усе одне що з ольгінським тролем або пьяному з радіо.
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09.04.2021 11:38 Ответить
Козляк Дима
Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак - Цензор.НЕТ 136
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09.04.2021 11:49 Ответить
надо полагать, дупу пыни оснастили видеокамерой.
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09.04.2021 12:24 Ответить
так і Адольф у 1939році почав другу світову війну, яку допомогала поширювати та ж Москва, сценарій один в один
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09.04.2021 12:49 Ответить
Видно "величие" невыносимо сильно уже подпирает.
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09.04.2021 13:15 Ответить
Кацапы достраивают северный поток2 и готовы к полномасштабному вторжению, а теперь начали рассказывать про Сребницу, так что дамбасянам нужно быть готовыми к обстрелам из Градов, как к поводу напасть на Украину для орды, а нам нужно готовится к полномасштабной войне и уже сейчас проводить мобилизацию, сборы, учения всех кого можно (армия, террорборона, нацгвардия).
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09.04.2021 14:42 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
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09.04.2021 15:54 Ответить
Чому тут так розбовкались:бєня здав Україну,ще в Омані а тепер в Катарі (про що домовились з патрушевим?) і думає ,що чечено-кремлівська мафія дасть йому насолоджуватись життям зі своїми нащадками-ні тільки скрепи...і привіт від березовського!!!!
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13.04.2021 04:51 Ответить
І чому у всіх кремлівських гопників вираз обличчя звіриний?
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13.04.2021 04:52 Ответить
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