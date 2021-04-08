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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки. ФОТОрепортаж

Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки. ФОТОрепортаж

Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Глава государства пообщался с военнослужащими, которые служат на боевых позициях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы ялвяетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство", - сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский

Также сообщается, что Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военнослужащих.

Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки 01
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки 02
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки 03
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки 04
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки 05
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки 06

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) награда (1809) Донбасс (26956) военнослужащие (6174) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+44
блин я как вижу его в этом бронелифчике не могу сдержать смех
кто то же издевается над ним таким образом... капец
ходячий анекдот

при его росте размер броника явно детский
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08.04.2021 16:24
+41
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 3767
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08.04.2021 16:43
+34
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 2020
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08.04.2021 16:39
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Страница 2 из 2
Фотки как фотки, а вони на две страницы будет.
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08.04.2021 16:33 Ответить
А я вам, народ, скажу, что нам всем хотелось бы иметь другого президента. Кому Порошенко. кому Тимошенко, кому Гриценко... Но сейчас пришло такое время, что всем нам надо на время заткнуться и сплотиться вокруг того, который есть, чтобы в случае чего было кому защитить нашу страну. Угроза слишком велика.
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08.04.2021 16:34 Ответить
Це як стояти навколо ями з гівном і "сплочатись". Прямо туди.
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08.04.2021 16:47 Ответить
най оті уставшіє ат вайни 73%сплочуються и дружними рядами ******** на фронт захищати свій вибір.
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08.04.2021 16:49 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1937375962952580
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08.04.2021 16:34 Ответить
За скільки десятків км від лінії фронту та передова?
Бо було вже- ;передова;, а на задньому фоні дівчинка їсть морозиво.
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08.04.2021 16:35 Ответить
Може бути якийсь учбовий полігон. На передовій не можуть бути такі доріжки з плитки і будинки, як на верхньому знімку. Решту знімків нехай прокоментують люди, які власними руками на передовій влаштовували укриття.
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08.04.2021 19:12 Ответить
Говноклован охметовский
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08.04.2021 16:35 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1937375962952580 мама я иду на войну
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08.04.2021 16:35 Ответить
если пришлют повестку, - я типа "на фронте"!
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08.04.2021 17:57 Ответить
рр
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08.04.2021 16:37 Ответить
Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 2020
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08.04.2021 16:39 Ответить
згадаються слова люсі арестович про сідло для корови...і від себе: черепашка, пакатай мєня! а то чьот не ржачно
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08.04.2021 16:39 Ответить
бубочка приехал на 5 линию Маннергейма,примерно между павлоградом и першотравенском
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08.04.2021 16:40 Ответить
Вопрос всего один: Доколе президент будет наживаться на крови???
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08.04.2021 16:41 Ответить
В этот раз опять посадили военных за пустой стол и заставили смотреть как оно жрет?
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08.04.2021 16:43 Ответить
Странные бронники... животы полностью открыты.
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08.04.2021 16:45 Ответить
Так не налазять же на животи.
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08.04.2021 19:14 Ответить
добре засмаглий? гарно вiдпочив?
яка вже це по рахунку вiдпустка у шмарклi за менш, нiж два роки? десята?


Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки - Цензор.НЕТ 7632
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08.04.2021 16:48 Ответить
цей говнобородько збирається скавсовувати всі заборони військовим та повертати снайперів, розвідку та артилерію???
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08.04.2021 16:50 Ответить
Интересно в скольки километрах обустроили "передовую" от передовой???!!!!! Будь передовая на передовой то бубочка обосрал бы галихфе до неприличия!!!!!
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08.04.2021 16:52 Ответить
От же ж чмошник...
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08.04.2021 16:52 Ответить
Казалось бы......... хороший поступок. Но почему ничего кроме раздражения это не вызывает?
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08.04.2021 16:52 Ответить
Бо виглядить як постановочне дійство, по-армійському - показуха, нещиро, просто відбути номер.
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08.04.2021 19:17 Ответить
Ну это и не удивляет особо. Актер он и есть актер.
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08.04.2021 19:59 Ответить
Він був щирий одного разу, коли сказав: "Я ваш вирок!" -- експрезиденту і Україні.
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09.04.2021 06:27 Ответить
"Я ваш виродок" було б щиріше.
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09.04.2021 12:05 Ответить
Кстати, он в военной форме, особенно в каске с броником, выглядит как верблюд в Заполярье!!!!
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08.04.2021 16:57 Ответить
Я бы на месте бойцов побрезговал с ним даже рядом стоять и попытался под разными предлогами пропетлять.
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08.04.2021 16:58 Ответить
Хтозна, можливо їх роль виконували співробітники УДО.
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09.04.2021 12:07 Ответить
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 1790
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08.04.2021 17:25 Ответить
часы взятые из рук предателя носить опасно, вдруг там маячок или жучок...
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08.04.2021 17:08 Ответить
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 2341
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08.04.2021 17:12 Ответить
космобольцы
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09.04.2021 00:31 Ответить
У Вовы броник тяжелей его веса.
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08.04.2021 17:12 Ответить
" Від снайперів дозволено лише тільки ховатись.
Відповідати на артобстріли тієї сторони можна лише тільки автоматиком,
бо розвідка заборонена, БПЛА заборонені ... наша артилерія сліпа, як я в мамциній утробі.
Ну і головне - ось тобі годинничок ! "
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 359
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08.04.2021 17:14 Ответить
А навіщо їм годинники?
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09.04.2021 06:31 Ответить
Хроника одного президента

‎08.‎04.‎2021

Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.‎04.‎2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.

Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау.

тупуще зелене лайно цілеспрямовано розсварює нас з Заходом, щоб кинути в обійми кацапів, гнида
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08.04.2021 17:17 Ответить
Он может подписывать сколько угодно договором с Катаром. Только они никогда не будут выполнены хотя бы потому, что Турки не пропустят суда со сжиженным газом через Босфор в целях безопасности. И все об этом прекрасно знают, а Американцы лучше всех.
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08.04.2021 17:41 Ответить
Ни в одном репортаже из зоны АТО не видел такого глубокого окопа.
Это специально углубили к приезду неЛоха?
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08.04.2021 17:36 Ответить
трижды обоссал штаны...
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08.04.2021 17:44 Ответить
охранник у клоуна - Дунь Маклауд - без шлема, без маски...Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки - Цензор.НЕТ 6936
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08.04.2021 20:34 Ответить
рикошетный читерный бот
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09.04.2021 00:32 Ответить
Фото називається "військові заручники привладного віслюка". Більшої ганьби ніж приймати щось з копит пісюаніста не придумаєш.
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08.04.2021 18:02 Ответить
Він знає, що при наступі ворогів їм же й дістануться ті трофеї.
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09.04.2021 06:43 Ответить
А видео кто-то видел? Лучше его не видеть бы, этого гаранта...Зрелище очень печальное-какой-то то ли уставший, то ли перепуганный, то ли все сразу.
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08.04.2021 18:10 Ответить
Бачили, якийсь неадекватний і розгублений. Не міг зібрати до купи трьох слів.
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09.04.2021 06:45 Ответить
У военных опять отобрали патроны?
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08.04.2021 18:40 Ответить
Завчасно, ще за кілька днів і пропускали через "рамку".
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08.04.2021 19:20 Ответить
Вираз обличчя, "деж посрать"
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08.04.2021 20:19 Ответить
Может объяснил как воевать без разведки, без контрснайперских груп и когда ответку нада согласовывать с Киевом
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08.04.2021 20:50 Ответить
ну что ж... как я и предполагал, набежали пете-кантропы со своими гениальными комментариями и умозаключениями. Смешно читать, конечно, этих педронавтов, которые мыслят себя элитой нации, а по сути дебилы... Ну то таке...
Кстати, хочу услышать от "Пете-растов" ответ на такой вопрос: почему при Сывочолом Гетьмане взрывались наши склады с боеприпасами и не было виноватых, а при Зе-сопле "взрывается" бизнес Медведчука - его медиа-империя из нескольких теле каналов и бизнес-империя из нефтепроводов и сети заправок?
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08.04.2021 20:55 Ответить
Опять шоу довгоносиків в исполнении #вактала 95. Не, ну правда- фантазии ноль. Из любого события могут сделать шоу. Делать по существу уже никогда не научатся.
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08.04.2021 21:54 Ответить
ПреЗЕденту треба ЗЕ чоботи. Бо нормальний зріст у нього тільки на екрані телевізора.
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08.04.2021 22:08 Ответить
И кто лично для вас ,больший враг - ***** или зе?
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08.04.2021 22:13 Ответить
Дивне питання. ***** ворог людства і особисто мій. А ЗЕ - шкідник тільки не зрозуміло, чи по недолугості, чи умисно.
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08.04.2021 22:37 Ответить
Вольдемар з мацой на фронт приїхав. Анекдот за анекдотом.
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08.04.2021 22:11 Ответить
Замість заяви про повернення аеророзвідки та СП, про відновлення роботи контрснайперів, замість визнання помилковою політики замирення кремлівського крокодила та вибачень за переслідування військових і згортання реформ в оборонці тощо - нам чомусь показали Голобородька в касці.
Та ще і з героїчним формулюванням "у 80 метрах від позицій противника", ніби це має якесь значення, коли він звідти поїде - а піздєц з армією залишиться.
Блювотна спецоперація для телекартинки явно розроблена маршалами Арєстовічєм і Подоляком, почерк неповторний.
Там он з іншого флангу уже і Білецький для найвойовничіших "вишкіл" влаштовує - бо до військомату сцикотно, не для того квіточки розквітали.
Але найгірше як завжди в іншому - в кількості хомячья, яке поведеться на це фуфло.
В. Прозапас
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08.04.2021 23:13 Ответить
на заглавном фото солдат смотрит на какое то недоразумение.
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09.04.2021 06:37 Ответить
Кто-то верит что оно было на передовой?
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09.04.2021 06:41 Ответить
"Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня." - сколько раз сепары нарушили режим прекращения огня пока Зеленский посещал позиции на переднем крае обороны, или в Катаре дали гарантию, что пока Зеленский там, стрелять не будут?
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09.04.2021 08:19 Ответить
Читаю и ржу) Бронеливчик) А на петюню, який нічого не крав, то якого розміру потрібен бронілівчик?)
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09.04.2021 08:29 Ответить
Ну тебе же из дома виднее)
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09.04.2021 08:35 Ответить
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