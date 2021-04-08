Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки. ФОТОрепортаж

Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Глава государства пообщался с военнослужащими, которые служат на боевых позициях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы ялвяетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство", - сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленский

Также сообщается, что Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военнослужащих.













Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.