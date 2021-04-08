Замглавы ОП Тимошенко о предложении Мендель развивать "украинский русский": "Мы не поднимаем языковой вопрос"

Высказывание пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об "украинском русском языке", спровоцировавшее скандал, является ее частным мнением.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что ОП "не поднимает языковой вопрос".

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. - Ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (Российской Федерации. - Ред.)", - сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка" и лишить Россию статуса "монополиста" в этом вопросе. Позицию Мендель раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь.