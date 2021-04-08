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Замглавы ОП Тимошенко о предложении Мендель развивать "украинский русский": "Мы не поднимаем языковой вопрос"

Замглавы ОП Тимошенко о предложении Мендель развивать

Высказывание пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об "украинском русском языке", спровоцировавшее скандал, является ее частным мнением.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что ОП "не поднимает языковой вопрос".

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. - Ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (Российской Федерации. - Ред.)", - сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка" и лишить Россию статуса "монополиста" в этом вопросе. Позицию Мендель раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Автор: 

украинский язык (1192) Тимошенко Кирилл (432) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+15
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 8050
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08.04.2021 16:53
+13
СКА ! ОПЯТЬ ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА !!!! КАСТРАТИ ДОВБАНІ ...
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08.04.2021 16:40
+13
в нормальной стране - люди после таких ляпов - уходят с работы - шоб не позорить тех на кого они работают - а тут ..........
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08.04.2021 16:43
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развивать язык по факту владения которым парашка все бросается кого-то защищать - это тупость
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08.04.2021 16:37 Ответить
СКА ! ОПЯТЬ ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА !!!! КАСТРАТИ ДОВБАНІ ...
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08.04.2021 16:40 Ответить
в нормальной стране - люди после таких ляпов - уходят с работы - шоб не позорить тех на кого они работают - а тут ..........
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08.04.2021 16:43 Ответить
Цих істот дрючками не виженеш. Вони "моностадом" змінять Конституцію, для закріплення довічного правління.
Посередності, без перспектив на пристойне майбутнє, на шару, отримали владу і гори шарового бабла.
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08.04.2021 16:52 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 8050
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08.04.2021 16:53 Ответить
Ні. Не її особиста думка.
Вона - речник презЕдента, "магнітофон", який транслює записаний на неї монолог презЕдента.
Якщо "магнітофон" зламався, його потрібно або відремонтувати, або викинути.
Я за другий варіант. Бо ця підробка не вперше затягує кацапську плівку.
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08.04.2021 16:44 Ответить
Азіров підтрімує.
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08.04.2021 16:44 Ответить
Нагодуйте жидівку фаршмаком та інтернуйте до Ізраїлю. Хай там розвиває російський іврит. Цікаво, через скільки хвилин після такої заяви її там заб'ють камінням на вулиці?
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08.04.2021 16:52 Ответить
Украинский русский - это давняя идея Арестовича. Тот еще "патриот".
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08.04.2021 17:03 Ответить
Юля - Бімба ... Вже такий жарт з*явився.
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08.04.2021 17:18 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 5669
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08.04.2021 17:39 Ответить
Сара Мандель с примитивным мозгом таки имеет политические амбиции, ей мало быть личной челядью вазелинового клоуна. И вы знаете, шо я вам хочу сказать? А то, шо с таким "мудрым наридом" как у нас она имеет таки очень хорошие шансы стать украинским политиком, ведь наш нарид имеет какое-то мазохистское влечение ко всякой инородной швали, проходимцам, мерзавцам. А потом очередной раз страдать от плохой жизни и сетовать на выбранного им политика который дриснул в Рашку или на землю обетованную с наворованными миллиардами.
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08.04.2021 17:29 Ответить
Мендель не знаю и знать не желаю, мендель не случайность, а к сожалпнию, закономерность, таких в окружении Зе, большинсиво, он сильно ошибается в количестве своих сторонников.
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08.04.2021 17:35 Ответить
Был просто контрольный вброс.
Окно Овертона работает без сбоев. Как сработал в одну сторону, так сработает и в обратну.
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08.04.2021 17:35 Ответить
Клоуни запускають інфо і дивляться, народ проковтне чи ні, а коли здіймається буря проти, то клоуни ми тут ні до чого.
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08.04.2021 17:36 Ответить
Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціюватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».

Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
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08.04.2021 17:38 Ответить
Та відшмагайте вже хтось лозиною по сраці цю борзу дєвочку, щоб менше патякала. Уже навіть свої бачать, що її заносить.
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08.04.2021 17:39 Ответить
шмєндєль, на посаді речника не може мати своєї думки - усі її публічні висловлювання можуть бути і сприймаються як офіційна позиція президента. Якщо вона така тупорила вівця, то чому вона досі працює за державний кошт?
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08.04.2021 17:41 Ответить
https://twitter.com/advoka_tesa
https://twitter.com/advoka_tesa

M0lfaro4ka

@advoka_tesa
https://twitter.com/advoka_tesa/status/1380154369463713800 ч

Оппа, фірмова "Місячна хода" Джексона у виконанні ОП. ))
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08.04.2021 17:59 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 1514
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08.04.2021 18:02 Ответить
мендельвошка
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08.04.2021 18:12 Ответить
Це така типу реакція на ізвєчний кацапський тезис про захист русскагаварящіх: расєя не має монополії на рускій ізик. Як на мене, дебільний і по суті, і по формі. Власне, дебіли і дебілки його і виражають. Хоча - вчіть українську, рускагаварящіє, *****
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08.04.2021 18:28 Ответить
За подібні "частниє мнєнія" потрібні конкретні висновки, як мінімум застосування "сраної мітли".Висловлюйте своє "мнєніє" на кухні, а не публічно і як публічні особи.
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08.04.2021 18:33 Ответить
 
 