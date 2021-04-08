Замглавы ОП Тимошенко о предложении Мендель развивать "украинский русский": "Мы не поднимаем языковой вопрос"
Высказывание пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об "украинском русском языке", спровоцировавшее скандал, является ее частным мнением.
Об этом в интервью "Радио НВ" заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что ОП "не поднимает языковой вопрос".
"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. - Ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (Российской Федерации. - Ред.)", - сказал он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка" и лишить Россию статуса "монополиста" в этом вопросе. Позицию Мендель раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь.
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Посередності, без перспектив на пристойне майбутнє, на шару, отримали владу і гори шарового бабла.
Вона - речник презЕдента, "магнітофон", який транслює записаний на неї монолог презЕдента.
Якщо "магнітофон" зламався, його потрібно або відремонтувати, або викинути.
Я за другий варіант. Бо ця підробка не вперше затягує кацапську плівку.
Окно Овертона работает без сбоев. Как сработал в одну сторону, так сработает и в обратну.
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціюватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».
Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
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https://twitter.com/advoka_tesa/status/1380154369463713800 ч
Оппа, фірмова "Місячна хода" Джексона у виконанні ОП. ))