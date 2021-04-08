Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера

В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель требовала от главы Кремля сократить военное присутствие у границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В частности, речь шла об усилении российского военного присутствия в окрестностях Восточной Украины. Канцлер потребовала свернуть это наращивание, чтобы снизить эскалацию ситуации", - цитирует издание сообщение пресс-службы канцлера.

Отметим, что ранее о разговоре Меркель и Путина сообщила пресс-служба Кремля. Однако, российская сторона умолчала о требовании Меркель.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.