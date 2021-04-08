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Новости Агрессия России против Украины
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Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера

Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера

В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель требовала от главы Кремля сократить военное присутствие у границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В частности, речь шла об усилении российского военного присутствия в окрестностях Восточной Украины. Канцлер потребовала свернуть это наращивание, чтобы снизить эскалацию ситуации", - цитирует издание сообщение пресс-службы канцлера.

Отметим, что ранее о разговоре Меркель и Путина сообщила пресс-служба Кремля. Однако, российская сторона умолчала о  требовании Меркель.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31493) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+45
Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера - Цензор.НЕТ 5748
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08.04.2021 16:52
+18
З початку вона обговорює без України із ****** невідомо що, даючи Карлику зрозуміти, що Європа закриє очі на любі його дії, а потім вона щось вимагає? Якби ця курва дійсно щось вимагала, вона би поставила ***** перед фактом, що у випадку агресії проти України, Німеччина не пропустить жодного кубометру газу по усім цим Північним потокам... а так, усе це галіме шапіто.
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08.04.2021 16:57
+17
Та с путиным ВСЁ ,***** уже поплыло ,его дни сочтены .
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08.04.2021 16:51
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лучше б бабка скрепный Кениг взад потребовала....
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08.04.2021 19:02 Ответить
Ничего, ей Путин ещё и Поток-3 введёт!
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08.04.2021 19:17 Ответить
Какой такой пьютин,тварь рашистская ?***** только тебе,тупому Ифану, засадил *вертикаль власти*...
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08.04.2021 21:06 Ответить
Дивись,Меркель,не прогадай...
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08.04.2021 19:37 Ответить
А озабоченность она не забыла выразить? Сучий потрох - проще простого - перестать покупать нефть и газ из раши. Их полно в мире, может подорожает на некоторое время. Арабы моментом заполнят рынок, только дай волю. Вот это было бы - класс. А так... х-ло привыкло к этому делу
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08.04.2021 19:42 Ответить
Меркель давно на крючке у пути. Он был гебистом в Германии, она участвовала в движении сопротивления оккупации. В свое время задерживалась или прямо нагрянув к ней домой вербанули, кто его знает? Вот он ее и дергает за ту ниточку...
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08.04.2021 19:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/482448 "Меркель давно на крючке у пути"

Якого ще "пути" Не в "пути" а в ***** Невже не чув пісню "Путін - *****!" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE! Путін - *****! - Вікіпедія )?
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09.04.2021 07:15 Ответить
москалю пока сапогом по хлебалу не даш, он не поймет, понимает только силу
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08.04.2021 21:08 Ответить
BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. Это немцы так озабочены и переживают за нас Правительство Германии начало переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
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08.04.2021 21:31 Ответить
А джерело цього тексту московський- «Спутник V» на твітері.
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09.04.2021 07:20 Ответить
А чому власне Європа має так перейматися через проблеми України? А Україна що зробила за майже 2 роки президенства Зеленського? Нове озброєння надійшло в армію?- Ні, все це було зроблено ще за Порошенка. Хіба збудували систему тероборони, яку весь час намагався налагодити Сергій Кривонос, якого Зе звільнив з посади замсекретаря РНБО.- Теж ні, тому що президенту не зрозуміло мабуть для чого це потрібно. Чи військовим підвищили зарплатню? Теж ні. Проте, упирям з НКРЕКП,які незрозуміло нахріна потрібні - мають сотні тисяч зарплатні і премії!!! Це мабуть їх Зе планує поставити на "нульову" позицію боронити державу,судячи з того,які вони собі зарплати нарахували. І взагалі, головнокомандувач з Зе- як з гівна куля. Та найгірше те, що він навіть не слухає таких досвідчених військових як Ігор СМЕШКО, Юрій Бутусов який криком кричить, що припиніть нарешті балачки, реформуйте армію, робіт нове озброєння, бо ворог біля кордонів, а президент в цей час вводить якійсь ідіотські санкції проти контрабандистів. У нас що, немає законів, щоб їх затримати у рамках кримінального впровадження, чи просто слово "санкції" гарно звучить? Ганьба!!! Зеленський- ти не здатний керувати державою в такий важкий час.Йди собі, звідки прийшов. Нам потрібен військовий, який здатен виправити ситуацію - це Ігор СМЕШКО!!!
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08.04.2021 21:52 Ответить
А з яких це пір Смєшко став військовим? Не пийте зайвого.
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08.04.2021 22:27 Ответить
А какого чёрта 73% его командовать выбрали, а теперь, когда вроде бы немного разобрались, что поступили по-идиотски, не спешат скинуть дурака ( или сознательного врага?) с кресла? И не обольщайтись, что он уйдёт с нагретого тёплого места. Я надеялась, что он сам уйдёт через месяц после выборов, да ошиблась . А теперь, когда они ("слуги") осмотрелись и привыкли, сковырнуть их труднее, но крайне необходимо. Референдум, ярко выраженное массовое недоверие действиям правителей -- для меня правильный путь ближайших действий.
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08.04.2021 22:43 Ответить
Меркель би краще відмовилася від "Північного потоку". Сострадальниця велика.
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08.04.2021 22:06 Ответить
прєзідєнт росії путін-й.бана в дупу нквдешна мразь.
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08.04.2021 22:30 Ответить
не вовремя украинцы выбрали "перестать стрелять" и "сойдемся посередине" вместо "_армия_, мова, вира".
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08.04.2021 23:15 Ответить
Тут не требовать надо, а уже в конце концов действовать: позакрывать все посольства в рашке, отозвать все представительства, прекратить любые экон. связи, выслать всех рос. граждан вон в рашку обратно. Вот только так надо с агрессором поступать.
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09.04.2021 00:06 Ответить
путин-чьмо.
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09.04.2021 01:26 Ответить
Чимось ця вся ситуація з амбіціями пуйла нагадує зокрема карибську кризу 60-х...
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09.04.2021 01:40 Ответить
Годують українців ідіотизмом тай годі.. Хто така меркель? Стара недієва навіть для німців пердуха та замаскована подружка ***** по Штазі. Німеччина - жадібна територія нежаханих ідіотів які собі дозволяють щось мекати проти навіть США не розуміючи, напевне, що НАТО - це насамперед США а не міфічна "міжнародна армія" і не німеція зі своєю небагаточисленною армією яка не зможе перемогти навалу кацапів САМА. Те саме стосується і макарона - некрофіла тупого, який на самтиметр розумніший від Зе-поца. На сьогодні потрібно розуміти що як у Франції так і у Німеччині на сьогодні - територія *****, який їх купує за рахунок своїх бидло-пенсів просто з тельбухами. Чому? Тому що ці товсті ідіоти забули як бомби падають на голови. Змінилися покоління які пам'ятали як згвалтовані на порізані німкені вилітали з вікон у Берліні у 45-му.. Тому що і німецію и францію пов'язують по історії спільні царі. Це історично друзі. Кацапи свого дурня не могли поставити керувати тому тягнули німецьких та французських, британських різного роду ідіотів, шльондр, які робили мерву на росії . Одна наша Ганна у Франції намагалася і культуру і добро і честь - але дарма.. Що в кінці ? Друзі *****! Трахальника старих пердух ***** налякав жовтими жилетами і макарон обісрався та зрозумів що краще брати гроші та лизати сраку ніж отримувати нестабільність. На сьогодні це не союзники України. Це смердяче гівно без користі для нас поки там такі "лідери - підори.." Вивіска..Брехлива при чому..Як би не тиск США - ці дві проститутки вже давно від нас відмовилися б відкрито. Ім у майбутньому такий небезпечний конкурент як сильна Україна - зовсім не потрібен. Їм треба щоб нас не було. Тому Перделькель і проти України в НАТО насамперед, а не по нашій корупції, преЗеденту -дебілу, боягузу та наркоману та іншому...Вони будуть "непокоїтися" коли нас кацапи будуть вбивати та терти долоні. Це треба розуміти. Меркель сьогодні (увага) - закликає ОБИДВІ сторони згасити градус напруги та ПОВЕРНУТИСЯ ДО МІНСЬКУ який вбиває інтереси України..Це іншими словами " та віддайтеся уже тому ***** та хай він зробить нас европейьким хабом газу та ми натовчемо собі грошей за рахунок ваших у майбутньому знищенних громадян які звахищатимуть свою землю" Це союзник? Тому треба визначати пріорітети та не вестися на ганьбу та бехню. В нас сьогодні є реальніх два союзники і один на 90 відсотків . Це США, Канада та Британія. І то - суто по своїм особистим інтересам, а не за Україну.
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09.04.2021 08:53 Ответить
ЛУЧШЕ Б ПРОСТО МОКРУЮ ТРЯПКУ ДОСТАЛА И ПО МОРДЕ ХЙЛА, ПО МОРДЕ...!)
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09.04.2021 13:29 Ответить
меркель - проститутка .
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09.04.2021 17:38 Ответить
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