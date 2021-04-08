РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10935 посетителей онлайн
Новости
5 312 106

Румынская община через суд добивается, чтобы в 10 школах на Одесчине обучение вели на румынском языке

Румынская община через суд добивается, чтобы в 10 школах на Одесчине обучение вели на румынском языке

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о введении преподавания на румынском языке в десяти школах Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

Коллективный иск подали жители нескольких объединенных территориальных общин Белгород-Днестровского и Измаильского районов, а также представители общественной организации "Ассоциация учителей этнических румын".

Они хотят, чтобы суд обязал Минобразования ввести преподавание на румынском языке в 10 школах Одесской области. Речь идет о школах в селах Фративка, Меняйловка, Озерное и Утконосовка.

Также на Цензор.НЕТ: Лидер Партии венгров Украины Брензович на заседания облсовета не ходит, но активно обсуждает с европейскими политиками права нацменьшинств

Иск о введении румынского в ​​школах члены организации подали 29 марта. По мнению истцов, министерство "своей противоправной бездеятельностью нарушает ряд международных конвенций о правах ребенка, в частности, права на образование на родном языке".

Автор: 

Одесская область (3621) Румыния (1114) школа (3019) язык (3780) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
На родном языке можно замечательно учиться в родной стране, когда туда переедешь. А вообще родители за свои деньги пусть нанимают репетиторов и обучаются хоть на китайском, но не за счёт госбюджета
показать весь комментарий
08.04.2021 17:10
+27
Вот что бывает когда на х.. сразу не посылаешь.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:11
+24
Так а хто запрещает учиться на румынском языке? Это только государственные школы Украины преподают на украинском. Стройте себе хоть сто школ на румынском. Закон не запрещает.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
предлагаю послать их на *** . т.е в румынию
показать весь комментарий
08.04.2021 22:57 Ответить
Интересно, а сколько Украинских школ в Румынии?
показать весь комментарий
09.04.2021 09:15 Ответить
Рядом румыния там пусть и навязывают румынский
показать весь комментарий
09.04.2021 09:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 