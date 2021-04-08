Румынская община через суд добивается, чтобы в 10 школах на Одесчине обучение вели на румынском языке

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о введении преподавания на румынском языке в десяти школах Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

Коллективный иск подали жители нескольких объединенных территориальных общин Белгород-Днестровского и Измаильского районов, а также представители общественной организации "Ассоциация учителей этнических румын".

Они хотят, чтобы суд обязал Минобразования ввести преподавание на румынском языке в 10 школах Одесской области. Речь идет о школах в селах Фративка, Меняйловка, Озерное и Утконосовка.

Также на Цензор.НЕТ: Лидер Партии венгров Украины Брензович на заседания облсовета не ходит, но активно обсуждает с европейскими политиками права нацменьшинств

Иск о введении румынского в ​​школах члены организации подали 29 марта. По мнению истцов, министерство "своей противоправной бездеятельностью нарушает ряд международных конвенций о правах ребенка, в частности, права на образование на родном языке".