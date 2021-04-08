РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10935 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 888 19

Кличко о продлении локдауна в Киеве до 10 мая: Удивлен такой информацией, но не исключаю, что это может произойти. ВИДЕО

Продлевать локдаун в Киеве до 10 мая пока что не планируют. Однако если будет продолжаться волна заболеваний, то это может произойти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко попросили прокомментировать информацию о том, что якобы жесткий карантин в Киеве планируют продлить до 10 мая.

"Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников", - отметил мэр.

"Если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю", - добавил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевсовет просит 12 ведомственных больниц предоставить дополнительные койко-места для больных COVID-19

Автор: 

карантин (16729) Киев (25649) Кличко Виталий (4648) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
ни в одной стране мира городской транспорт никогда не перекрывался
цель идиотов очевидна - парализовать экономику и довести народ до нищеты
показать весь комментарий
08.04.2021 17:41
+4
Так он( пидалик) удивлен или не исключает??? Интилихтуал самоучка ты наш!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 17:09
+3
Підалік такий самий гендоній як і його папєрєдніки. По простому-щур.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так он( пидалик) удивлен или не исключает??? Интилихтуал самоучка ты наш!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 17:09 Ответить
Підалік такий самий гендоній як і його папєрєдніки. По простому-щур.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:45 Ответить
Кличко про продовження локдауну в Києві до 10 травня: Здивований такою інформацією, але не виключаю, що це може статися - Цензор.НЕТ 4735
показать весь комментарий
08.04.2021 18:46 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 17:18 Ответить
Капитан очевидность.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:19 Ответить
Лукавит Веталь. То что локдаун до 10го было ясно еще на прошлой неделе. Я всем своим знакомым сообщил еще 3-го числа, что локдаун до 10 мая.Поскольку об этом заявляли замы Кличко с самого начала, зам его заявили, что локдаун будет продлен. Просто надо уметь читать новости правильно а не как 95% допысувачив на этом форуме.
показать весь комментарий
08.04.2021 17:25 Ответить
Приготовились извиняться перед знакомыми?
показать весь комментарий
08.04.2021 18:00 Ответить
Ой и рад буду извиниться, но статистика имеет магическое воздействие на общество, поэтому вряд ли придется.
показать весь комментарий
08.04.2021 22:40 Ответить
Потім Віталя скаже - я чрєзвичайно удівльон шо ми такі продлілі етот локдаун...
показать весь комментарий
08.04.2021 17:29 Ответить
ни в одной стране мира городской транспорт никогда не перекрывался
цель идиотов очевидна - парализовать экономику и довести народ до нищеты
показать весь комментарий
08.04.2021 17:41 Ответить
А може це мета народу - ніж так жити, то краще вмерти
показать весь комментарий
08.04.2021 18:22 Ответить
А я здивований, що він здивований
показать весь комментарий
08.04.2021 18:21 Ответить
Интересно, кто компенсирует потери материальные и психологические? Пушкин?
показать весь комментарий
08.04.2021 18:23 Ответить
есть один человек тоже фамилия на П
показать весь комментарий
08.04.2021 19:45 Ответить
Народ мав би дати адекватну відповідь, якщо хоче жити, а не існувати.
показать весь комментарий
08.04.2021 18:51 Ответить
Шо ж так слабо до 10......свабода, нєнада паріцаца. Бєрьом више до Октября 7.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:53 Ответить
Я удивлён информацией, что все киевляне ,которые меня избрали , болт ложились на судьбу столицы, но не исключаю , что это уже давным-давно произошло...
показать весь комментарий
08.04.2021 23:10 Ответить
 
 