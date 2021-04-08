Арестович - Козаку: Не испугались угроз со стороны РФ весной 2014-го, не испугаемся и весной 2021-го

России следует перейти от прямых угроз в адрес Украины к конструктивным действиям по выполнению решений, принятых в рамках Нормандского формата.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Наговорил он немало: дал несколько резких оценок внутриполитическим делам Украины, команде президента Зеленского. Погрозил использованием военной силы и распадом Украины, в случае нашей попытки вступить в НАТО и/или провести военную операцию против оккупантов, к которой мы, якобы готовимся", - подчеркивает Арестович.

"Мой личный ответ: - никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договоренности в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года. Или наступления международной политической ответственности за уклонения от их выполнения.

"Что касается угроз применения силы против Украины...Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го)", - добавил Арестович.

Кроме этого, он подчеркнул, что руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идет путем международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой политикой. Этот путь бесперспективен, уверяет он.

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"Еще более бесперспективна и опасна для самой РФ любая попытка перейти к открытому применению военной силы против Украины. Что им четко дает понять и руководство Украины, и наши партнеры по НАТО. Поэтому, вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству РФ взять на себя, наконец, политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках Нормандского формата.

Как сообщалось, сегодня замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что активизация боевых действий на Донбассе может стать началом конца Украины. Кроме этого он не исключил, что Россия может воевать на Донбассе. Видимо, он имел ввиду открытое участие РФ на стороне российских наемников.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.