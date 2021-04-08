Блокирована деятельность мошеннического колл-центра, ежедневная "прибыль" которого составляла до 1 млн грн, - СБУ
Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. По оперативным данным, ежедневная "прибыль" злоумышленников составляла до миллиона гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организовали сделку четверо жителей Запорожской области и Днепра. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где "работало" почти 50 операторов. Схема действовала уже несколько месяцев.
Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номере и пин-коде платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.
Для "работы" с зарубежными клиентами мошенники также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.
Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:
- 51 ед. компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением;
- оборудования для IP-телефонии;
- инструкции для сотрудников с пошаговыми действиями во время общения с "клиентами";
- мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круга пострадавших граждан.
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А вот вам информация, о "мелочёвке". Про кварцитовый карьер в Сумской области, кстати, такой только один, на всю Европу. Это сырьё для полупроводников, сопел ракет, производства солнечных панелей... Украина свой, разрешает вывозить за бесценок и закупает сырьё в Китае.
"Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233"
https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ
Возвращайся в лоно демократии!
Интересно всё таки, какой колхозник придумал этот бред, да ещё и напечатал его буквами?