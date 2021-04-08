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Новости Силовики
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Блокирована деятельность мошеннического колл-центра, ежедневная "прибыль" которого составляла до 1 млн грн, - СБУ

Блокирована деятельность мошеннического колл-центра, ежедневная

Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. По оперативным данным, ежедневная "прибыль" злоумышленников составляла до миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали сделку четверо жителей Запорожской области и Днепра. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где "работало" почти 50 операторов. Схема действовала уже несколько месяцев.

Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номере и пин-коде платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

Для "работы" с зарубежными клиентами мошенники также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

Также смотрите: Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта "Just2Trade", - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:

  • 51 ед. компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением; 
  • оборудования для IP-телефонии;
  • инструкции для сотрудников с пошаговыми действиями во время общения с "клиентами";
  • мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круга пострадавших граждан.

Также смотрите: Мошенники в Киеве, представляясь "известными брокерскими компаниями", выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

мошенничество (1234) правоохранительные органы (2970) СБУ (19980) силовики (2799) Запорожская область (3166)


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Какая крупная пабеда, пан лейтенант Баканов.

А вот вам информация, о "мелочёвке". Про кварцитовый карьер в Сумской области, кстати, такой только один, на всю Европу. Это сырьё для полупроводников, сопел ракет, производства солнечных панелей... Украина свой, разрешает вывозить за бесценок и закупает сырьё в Китае.
"Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233"

https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ
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08.04.2021 17:17 Ответить
Дорогой Курви, плюнь на имерию!
Возвращайся в лоно демократии!
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08.04.2021 19:32 Ответить
КАК вариант, что , поддержка програмная, помощь, кураторы у них с нароссии, поскольку крыша терроризма и всего деструктивного всегда тама.Вот пусть дадут однозначный ответ , что там нет граждан россиянский и нет баз данных уворованных нароссию в свое время, скажем, с Приватбанка
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08.04.2021 17:34 Ответить
Цей "колл-центр" телефонував і мені, але дзвінки припинилися після запитання "А, може, вам іще ключі від квартири гдє дєньгі лєжат?". До речі, працювали настілько топорно, що навіть не потрудилися знайти кого-небудь, хто нормально володів би українською мовою. Важко уявити, що скільки лохів купилося на їхні шахрайські байки, тим більше, що у одного з тих двох, з ким я встиг поспілкуватися, проскакував легкий кавказький акцент, принаймні мені так здалося. Але річ не в цім. А в тім, що навряд чи ці шахраї працювали без прикришки від того ж СБУ чи мєнтовки.
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08.04.2021 18:00 Ответить
ну вот зачем их сразу посылать, надо было им надиктовать "комбинаций с потолка" пусть бы игрались
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08.04.2021 23:11 Ответить
наркоторгівля шахрайство рекет все це процвітало і процвітає під "дахом" мусаров по всій країні а лохам втірають бурбу
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08.04.2021 18:54 Ответить
"использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика."
Интересно всё таки, какой колхозник придумал этот бред, да ещё и напечатал его буквами?
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08.04.2021 20:44 Ответить
Корбан любит такие колцентры организовывать
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09.04.2021 01:32 Ответить
 
 