Блокирована деятельность мошеннического колл-центра, ежедневная "прибыль" которого составляла до 1 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. По оперативным данным, ежедневная "прибыль" злоумышленников составляла до миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали сделку четверо жителей Запорожской области и Днепра. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где "работало" почти 50 операторов. Схема действовала уже несколько месяцев.

Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номере и пин-коде платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

Для "работы" с зарубежными клиентами мошенники также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

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Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:

51 ед. компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением;

оборудования для IP-телефонии;

инструкции для сотрудников с пошаговыми действиями во время общения с "клиентами";

мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круга пострадавших граждан.

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