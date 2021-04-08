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Медведчук не контролирует не только Новошахтинский НПЗ, но и танкеры в РФ, но у него осталось нефтяное месторождение, - СМИ

Медведчук не контролирует не только Новошахтинский НПЗ, но и танкеры в РФ, но у него осталось нефтяное месторождение, - СМИ

Семья народного депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в России, задействованных в нефтепереработке и нефтепродаже.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на данные реестра юридических лиц России, информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, с продажей Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области семья Медведчука лишилась контроля еще над пятью предприятиями. Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектувальна компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинск завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России

При этом семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оцениваются в почти 137 млн тонн). Учредителями ООО "НЗНП Трейд" так же остаются гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25 процентов), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61 процентов) и АО "Финконсалтпро" (14 процентов).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что жены Медведчука и Козака Оксана Марченко и Наталья Лавренюк продали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Также на Цензор.НЕТ: Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов

Автор: 

Медведчук Виктор (1790) россия (96001) Марченко Оксана (109) Козак (137) Лавренюк Наталья (23)


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Топ комментарии
+7
Ему оно и не надо. Марченко его так высасывает, что у Мертвечука аж щеки ввалились...
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08.04.2021 19:21
+5
медведчук просто Фунт для кацапского бабла. И сам он ничего не контролирует. Вообще.
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08.04.2021 17:35
+3
либо буба вручит урочысто билеты на столыпинский вагон рабиновичам и медведчукчам,либо его самого нежно подсадят на этот вагон...
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08.04.2021 17:47
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медведчук просто Фунт для кацапского бабла. И сам он ничего не контролирует. Вообще.
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08.04.2021 17:35 Ответить
Оно уже даже собственный мочевой пузырь не контролирует.
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08.04.2021 17:48 Ответить
Ему оно и не надо. Марченко его так высасывает, что у Мертвечука аж щеки ввалились...
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08.04.2021 19:21 Ответить
А я то думаю... Чего это он прям на глазах хереет?
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08.04.2021 21:10 Ответить
пока мертвечук важен кля кацапов пока и будет владеть бизнесом и месторождениями в кацапетии, как только... так тут же кацапы и отберут все.
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08.04.2021 17:44 Ответить
либо буба вручит урочысто билеты на столыпинский вагон рабиновичам и медведчукчам,либо его самого нежно подсадят на этот вагон...
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08.04.2021 17:47 Ответить
опять Мертведчук! да закопайте его или отправьте в мордор в конце то концов! Сока еще будет пить кровь трудового народа?!
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08.04.2021 17:50 Ответить
Значит ***** понял что мертвечук в Украине ничто
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08.04.2021 17:51 Ответить
А при предыдущем президенте был уважаемым человеком. Даже, Украину в тгк "защищал"
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08.04.2021 17:54 Ответить
Оно заметено...
https://bykvu.com/ru/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/
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08.04.2021 22:03 Ответить
та х с ними,с этими кумовьями .
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08.04.2021 17:56 Ответить
"лишилась"...лоху кловану это втирайте. продал как запахло жареным. и не в убыток, тварь ************
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08.04.2021 18:30 Ответить
 
 