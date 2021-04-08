Медведчук не контролирует не только Новошахтинский НПЗ, но и танкеры в РФ, но у него осталось нефтяное месторождение, - СМИ

Семья народного депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в России, задействованных в нефтепереработке и нефтепродаже.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на данные реестра юридических лиц России, информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, с продажей Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области семья Медведчука лишилась контроля еще над пятью предприятиями. Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектувальна компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинск завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.

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При этом семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оцениваются в почти 137 млн тонн). Учредителями ООО "НЗНП Трейд" так же остаются гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25 процентов), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61 процентов) и АО "Финконсалтпро" (14 процентов).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что жены Медведчука и Козака Оксана Марченко и Наталья Лавренюк продали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

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