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Во второй половине года стартует реконструкция областных больниц, - замглавы ОП Тимошенко

Во второй половине года стартует реконструкция областных больниц, - замглавы ОП Тимошенко

В рамках президентской программы "Большая стройка" во второй половине года стартует реконструкция областных больниц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время онлайн-включения на форуме "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов".

"В этом году добавились еще проекты к "Большой стройке", это и реконструкция областных больниц - мы начинаем проектирование и уже реконструкции начнутся во второй половине года. Сейчас на финальном этапе находится реконструкция приемных отделений в больницах", - заявил замглавы ОП.

Ранее Тимошенко сообщил, что в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Также по президентской программе "Большая стройка", предусматривающей масштабную перестройку инфраструктуры Украины, в 2021 году, в части развития социальной инфраструктуры, планируется построить или реконструировать 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов.

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Автор: 

больница (1442) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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а будівництво обласних крематоріїв коли стартує?..
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08.04.2021 17:41 Ответить
Насколько циничное ворье и мерзких подонков на шею людям посадили в 2019 году полудурки из когорты 73% кретинов.
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08.04.2021 17:46 Ответить
Якби зебіли не завернули взад медичну реформу Гройсмана-Супрун, то реконструкція лікарень, і не тільки обласних, вже би як рік-півтора не просто йшла, летіла би.
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08.04.2021 19:04 Ответить
Да завонялась уже ваша "Бальшая стройка", пора её в помойку, а вы всё тупо трясёте погремушку!
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08.04.2021 19:16 Ответить
Медработников откуда будете приглашать?
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08.04.2021 20:19 Ответить
 
 