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"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас", - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи на Киевщине. Во время встречи с медработниками он поблагодарил их за самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Петр Порошенко также отметил, что для преодоления пандемии нужно немедленно обеспечить Украину миллионами доз вакцины. Сейчас это может сделать только власть - отмечает Порошенко.

"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал сейчас. Мы обращаемся ко всем производителям вакцин для того, чтобы поставки вакцин в Украину было ускорено. Но хочу подчеркнуть, что решением Всемирной организации здравоохранения вакцины продаются только правительствам государств", - говорит Порошенко.

Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас, - Порошенко 01

"Я уже обратился к социально ответственному бизнесу. Такие компании как Рошен, Coca-Cola, Unilever обратились с тем, чтобы им продали вакцины, чтобы облегчить бремя для бюджета. Это можно будет сделать тогда, когда выберут вакцины все государства мира. Я считаю, что это правильно, это социальная справедливость. Что независимо от наличия средств человечество должно быть защищено ", - объяснил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко

Он также отметил, что дискуссии о необходимости вакцинации излишни. "Вакцинироваться надо всем и немедленно. А проблема в другом - когда все убедились, что массовая вакцинация единственная даст коллективный иммунитет без большого количества жертв - вакцинироваться нечем. Потому что на вопрос, где взять вакцину, власть не дала ответ. Пока осталось в наличии немного меньше 200 000 вакцин индийского производства CoviShield. И 215 000 вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту ", - отмечает Порошенко.

"Мы требуем от правительства заключить нормальную, конкретную сделку и обеспечить поставки до июня-июля месяца 3-4 млн доз вакцины, что должно быть прописано в контракте", - подчеркнул Порошенко.

"Мы как оппозиция готовы включиться в переговорный процесс и выявление механизма обеспечения бесперебойного характера поставок", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас, - Порошенко 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба "ЕС"

Он также обратился к правительствам дружественных государств, которые завершают вакцинацию с призывом помочь Украине срочно получить еще 10 млн доз вакцин. "Это возможно сделать в ближайшие два месяца. И тогда у нас будет 15 млн доз ", - отмечает пятый Президент.

Порошенко также призвал правительство разрешить закупку вакцин для органов местного самоуправления. "Я надеюсь, что удастся закупить вакцины и нашим муниципалитетам за счет средств местных бюджетов, чтобы защитить каждого жителя. Критически важно, чтобы 20 млн доз поступило в течение нескольких месяцев ", - резюмировал Порошенко.

Автор: 

вакцина (3815) Порошенко Петр (19614) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+74
Респект Пороху!
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08.04.2021 17:57
+54
Ездит, всякую мед аппаратуру передаёт, движи организовывает. А что в это время делает Ишак?
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08.04.2021 17:58
+49
Зебилы, вы можете ненавидеть Пороха до глубины души. Но запомните хоть это: решением ВОЗ вакцины продаются только правительствам государств. Ну, а что такое правительство в Украине, вы уже узнали
https://censor.net/ru/comments/locate/3258559/01921464-5dff-7269-9879-038abb72e5b9
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08.04.2021 17:59
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Страница 5 из 5
Пердаки у зебилов рвет знатно...
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08.04.2021 20:19 Ответить
И у кацапов. И у жулькососцев. У зажеддистов и питушариковцев эта особенность врожденная от лишней хромасомы
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08.04.2021 20:30 Ответить
наш гетьман!
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08.04.2021 20:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/es_desna Європейська Солідарність Деснянський район https://mobile.twitter.com/es_desna @es_desna https://mobile.twitter.com/es_desna/status/1380203963212042250 41 мин

Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
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08.04.2021 20:45 Ответить
людина гідна поваги. державний діяч і просто людина з великої літери
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08.04.2021 20:51 Ответить
Проблема в том, что и правительствам вакцины не очень то продают ни за какие деньги. Это только кацапы со своим спутником во все дыры планеты без мыла лезут. У всех остальных стран в приоритете вакцинирование собственного населения, даже у индусов.
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08.04.2021 22:16 Ответить
Да Я, Да мы, Да если бы, за 6 лет выхлопа "0" , теперь только ходит скулит, для своих адептов.
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08.04.2021 22:19 Ответить
Не тратьте ваши деньги впустую . Закупите антивирусных препаратов . Эффективнее и дешевле .
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08.04.2021 22:39 Ответить
если бы я мог купить всю Землю я бы её купил и подарил бы Украинцам.
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08.04.2021 22:40 Ответить
Позвони на Фармак та купи. Вкцина у них є. Українська.
Прямо зараз.
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08.04.2021 23:12 Ответить
української вакцини не існує в природі - це перше. А друге - виробники вакцин нині продають її лише УРЯДАМ, але не фізичним особам. Второпало, чи ще раз повторити?
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08.04.2021 23:23 Ответить
ты идиот?)))
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09.04.2021 07:19 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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08.04.2021 23:12 Ответить
Хоть поржом? Наглядное воплощение, спасибо.....
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09.04.2021 17:47 Ответить
"Якби я міг купити вакцини, я б це зробив просто зараз", – Порошенко - Цензор.НЕТ 7344
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09.04.2021 02:24 Ответить
"Люди мають зрозуміти, що
Порошенко - не гетьман, а чмо"©
(Герой України Надія Савченко)
"Если бы да кабы, да во рту росли грибы - был бы не рот, а целый огород"©
Но в Офисе президента на Банковой пока-что сидит проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, а Порохатый Барыга под толстым слоем нафталина в дёсны целуется с куманьком Гнусавым Мессией пьЮщенком в шкафу для хранения "отставной козы барабанщиков"©.
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12.04.2021 15:51 Ответить
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